Prozessindustrie: Plant iT von ProLeiT jetzt mit Modicon M580 von Schneider Electric kompatibel

ProLeiT-Software ergänzt Schneider Electrics Komplettangebot für die Lebensmittelindustrie.

Die Impact Company Schneider Electric und das deutsche Softwareunternehmen ProLeiT vertiefen ihre Partnerschaft. Nutzer der Speicherprogrammierbaren Steuerung Modicon M580 von Schneider Electric können ab sofort auch auf die Funktionen der Leitsystem-Lösung Plant iT von ProLeiT zurückgreifen. Das gesamte Hardwareportfolio für die Mess- und Regelungstechnik von Schneider Electric kann damit durchgängig an das Prozessleitsystem von ProLeiT angebunden werden. Diese auf chargenbasierte Produktionsprozesse zugeschnittene Lösung ist speziell für Aufgaben in der Lebensmittelindustrie, Futtermittelverarbeitung oder Feinchemie optimiert. Mit der Zusammenführung ist Plant iT nun ein integraler Bestandteil der IIoT-Architektur EcoStruxure.

Plant iT: Modulares Batch Orchestration System

Bei dem Batch Orchestration System Plant iT, dessen neueste Version sich nun auch in Kombination mit der SPS Modicon M580 von Schneider Electric nutzen lässt, handelt es sich um eine modular aufgebaute Leitsystem-Lösung für Produktionsanlagen in der verfahrenstechnischen Prozessindustrie. Die fünf verfügbaren Basismodule Aquis iT, Direct iT, Liqu iT, Batch iT und Integrate iT decken die Automatisierungs-, Informations- und Steuerungstechnik einer Anlage ab und eignen sich für Aufgaben bezüglich Produktionsdatenmanagement, Leitsystem, Rezepturmanagement für Flüssig- und Batchprozesse, MES, Berichtswesen und Analytik. Bekannt unter dem Label brewmaxx, ist eine spezifische Zusammenstellung dieser Module zum Beispiel exakt auf die Anforderungen von Brauereien zugeschnitten.

Durch die Übernahme von ProLeiT im Jahr 2020 sowie die nun erfolgte Zusammenführung von Plant iT und Modicon M580 konnte Schneider Electric Angebot und Know-how im Bereich der Prozessindustrie weiter ausbauen. Unter anderem für die speziellen Anforderungen lebensmittelverarbeitender Betriebe steht Anlagenbauern und Endkunden ein umfassendes Hard- und Softwareportfolio für Engineering, Steuerung und Betrieb verfahrenstechnischer Anlagen zur Verfügung. Dazu zählen neben dem Prozessleitsystem von ProLeiT auch intelligente Softwareservices für zum Beispiel Augmented Reality-basierte Wartungsvorgänge, effiziente Clean-in-Place-Prozesse oder die lückenlose Nachverfolgbarkeit von Erzeugnissen und Rohstoffen innerhalb eines Wertschöpfungsnetzwerks.

Hochverfügbare Prozesssteuerung Modicon M580

Die Kombination aus Prozessleitsystem Plant iT und SPS Modicon M580 ermöglicht Anlagenbauern und Endanwendern nicht nur die Nutzung einer exakt auf die Anforderungen der Prozessindustrie zugeschnittenen Engineering- und Leitsystem-Lösung. Auch die Speicherprogrammierbare Steuerung aus dem Hause Schneider Electric ist hinsichtlich Bauweise und Funktionalität explizit für einen Einsatz in der Prozessindustrie vorgesehen. So ist es mit der leistungsstarken M580 möglich, komplexe Anwendungen zu realisieren und die zwei redundant eingesetzten Prozessoren sorgen für die nötige Ausfallsicherheit. Auf diese Weise lassen sich mit M580 hochverfügbare Anlagen betreiben, bei denen die Einhaltung von Rezeptgenauigkeit und gleichbleibender Produktqualität dauerhaft sichergestellt ist.

