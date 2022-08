GoTiger – der neue online Asia Shop jetzt als App verfügbar

GoTiger wird der erste Online Asia Markt mit Lieferung am gleichen Tag. Das größte Sortiment an asiatischen Lebensmitteln innerhalb von 2 Stunden an deiner Tür.

GoTiger launcht App und verdreifacht sein Sortiment

Nach dem Abschluss der Testphase vergrößert das Berliner Start-up für asiatische Lebensmittel sein Sortiment und baut sein Liefergebiet aus: Der größte Teil von Berlin und Potsdam kann ab jetzt bei GoTiger bestellen. Die anfängliche Auswahl im Sortiment wurde parallel zum App-Launch fast verdreifacht, neben neuen Ramen, Dumplings, Getränken & Co bietet GoTiger jetzt auch frisches Obst und Gemüse, Fisch und Fleisch sowie reguläre Supermarkt-Produkte des täglichen Bedarfs.

Denn das Start-up versteht sich als „Asia Markt als App“: Das Interesse an asiatischer Küche und Popkultur ist riesig (Squid Game, Bubble Tea, K-Pop), doch fehlt es bislang oft am Zugang und ausreichend Informationen zu den Produkten.

„Der sprichwörtliche Hunger der Verbraucher nach asiatischer Essens- und Popkultur ist in der westlichen Welt auf dem Vormarsch. Wir haben festgestellt, dass es trotz der Begeisterung für die asiatische Kultur an Aufklärung und Zugänglichkeit mangelt, vor allem zu Lebensmitteln. Viele Verbraucher erleben zum Beispiel, dass es kaum asiatische Supermärkte in ihren Städten gibt, oft gepaart mit einem wenig auf den westlichen Verbraucher ausgerichteten Kundenservice.“, sagt Gründer Yang Zou, selbst Chinese, der im Alter von 12 Jahren mit seiner Familie aus Shanghai nach Deutschland kam.

GoTiger soll erste Adresse werden für diejenigen, die Interesse an einem sorgfältig kuratierten Sortiment an asiatischen Lebensmitteln haben bzw. sich für asiatisches Essen und Lifestyle begeistern. Der Online-Supermarkt bietet eine große Auswahl an Produkten aus Japan, Korea, China, Vietnam und Thailand und vielen anderen asiatischen Ländern. Von leckeren Dumplings bis zu würzigen Ramen wird dabei jede Bestellung innerhalb eines 2-Stunden-Fensters geliefert. In der App finden die Kunden neben den Produkten viele zusätzliche Ressourcen wie Hintergrundinfos, Kochhinweise und sowohl traditionelle als auch trendige Rezepte, die man bspw. von TikTok kennt.

Kunden gestalten ihren Einkauf entlang einer breiten Palette an Produktkategorien: Von sonst nur schwer zu bekommenden Kräutern und Gewürzen wie Thai Basilikum oder Kaffir Limettenblättern über eine Vielzahl von Soßen, Tofu, Fisch, frischem Fleisch, Reis und Nudeln bis hin zu den täglichen Essentials wie Eiern, Milch und Brotaufstrich. Komplettiert wird das Angebot durch jede Menge „Foodspiration“ und vielen weiteren aufregenden Produkten wie Lachs in Sashimi-Qualität oder hausgemachtem Bubble Tea. Seit vergangener Woche liefert das Unternehmen jetzt auch an Kunden über die Berliner Stadtgrenzen hinaus, bspw. nach Potsdam.

Erfahre mehr über GoTiger und downloade dir die App unter https://www.gotigerapp.com/

