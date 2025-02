Graffiti-Kunst verschönert Siegburg – Kreatives Stadtbild dank einzigartigem Kunstprojekt

Kunst im öffentlichen Raum: Stromkästen in Siegburg erstrahlen in neuem Glanz

Siegburg, Januar 2025 – Die Siegburger Innenstadt hat ein beeindruckendes neues Highlight: Vier Stromkästen an zentralen Standorten wurden durch ein kreatives Kunstprojekt in echte Hingucker verwandelt. Die Aktion, organisiert von rhenag Energie, in Zusammenarbeit mit dem Siegburger Citymanagement, dem Kunstverein für den Rhein-Sieg-Kreis e.V. sowie der Stadt Siegburg, zeigt eindrucksvoll, wie Kunst und Stadtgestaltung harmonisch ineinandergreifen können.

Graffiti als urbanes Gestaltungselement – Simon Stolzenbach setzt künstlerische Akzente

Für die Umsetzung des Streetart-Projekts wurde mit Simon Stolzenbach, einem der renommiertesten Künstler des Teams GRAFFITIARTIST, ein absoluter Graffiti-Profi ins Boot geholt. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem außergewöhnlichen Talent verwandelte er die Stromkästen in beeindruckende Kunstwerke. Die Motive spiegeln die kulturelle Identität Siegburgs wider und greifen regionale Elemente auf:

o Der Komponist Engelbert Humperdinck und seine berühmte Oper Hänsel und Gretel

o Das Rhein-Sieg-Forum als modernes Veranstaltungszentrum

o Die charakteristische Kulisse des Michelsbergs, eines Wahrzeichens der Stadt

o Die Farben des Siegburger Wappens (gedecktes Blau und Gelb) als visuelle Grundlage

Mit dieser künstlerischen Verschönerung wird nicht nur das Stadtbild aufgewertet, sondern auch die Bedeutung von Kunst im öffentlichen Raum betont.

Prominente Standorte für ein einzigartiges Kunstprojekt

Die vier gestalteten Stromkästen befinden sich an hochfrequentierten Plätzen der Stadt:

o Am Markt neben Thalia

o Am Brauhof nördlich von C&A (Rückseite)

o Vor der Commerzbank in der Kaiserstraße

o In der Kaiserstraße vor dem ehemaligen Galeria Kaufhof

Diese Orte wurden gezielt ausgewählt, um eine breite Öffentlichkeit für die künstlerische Stadtverschönerung zu erreichen.

Presse-Event mit Bürgermeister und Partnern – Große Wertschätzung für das Projekt

Am 20. Dezember 2024 wurde das Kunstwerk offiziell vorgestellt. Der feierliche Termin zog zahlreiche Gäste und Pressevertreter an. Unter den Teilnehmern waren:

o Bürgermeister Stefan Rosemann, der die Bedeutung von Kunst für das Stadtbild hervorhob

o Reinhard Lättgen, 1. Vorsitzender des Kunstvereins für den Rhein-Sieg-Kreis e.V.

o Gudula Böckenholt, Projektleiterin der CIM Beratung + Management GmbH

o Vanessa Utrap, Sachgebietsleiterin im Amt für Umwelt und Wirtschaft der Stadt Siegburg

o Norman Petersson, Leiter des Energiegeschäfts bei rhenag Energie

o Simon Stolzenbach, Graffiti-Künstler von GRAFFITIARTIST

Bürgermeister Stefan Rosemann betonte in seiner Rede die Relevanz solcher Kunstprojekte für die Attraktivität und Identität der Stadt: „Kunst im öffentlichen Raum ist ein wichtiger Bestandteil urbaner Kultur. Dieses Projekt zeigt, wie Graffiti als künstlerisches Medium zur Stadtverschönerung beitragen kann. Wir sind stolz auf diese gelungene Zusammenarbeit.“

GRAFFITIARTIST: Jahrzehntelange Expertise in urbaner Kunst

Das Unternehmen GRAFFITIARTIST ist seit Jahren ein führender Anbieter für professionelle Graffiti-Kunst und urbane Gestaltung in Deutschland. Mit ihrem einzigartigen Ansatz verbindet das Team handwerkliche Perfektion mit künstlerischer Innovation. Simon Stolzenbach gehört zu den talentiertesten Künstlern im Bereich Street Art und hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Städte mit seiner Kunst verschönert.

„Unsere Mission ist es, urbanen Raum mit Kunst zu bereichern. Siegburg hat jetzt ein weiteres Beispiel dafür, wie moderne Graffiti-Kunst das Stadtbild positiv beeinflussen kann. Wir freuen uns auf weitere kreative Projekte mit engagierten Partnern wie rhenag, der Stadt Siegburg und dem Kunstverein.“ – Simon Stolzenbach

Mehr als nur Kunst – Eine Inspiration für zukünftige Stadtverschönerung

Dieses Projekt setzt ein starkes Zeichen für die Verbindung von Stadtentwicklung und kreativer Gestaltung. Graffiti-Kunst hat längst ihr negatives Image überwunden und wird als anerkanntes Medium der urbanen Kunst geschätzt. Mit der Verschönerung der Stromkästen zeigt Siegburg, wie öffentliche Infrastruktur ästhetisch und kulturell aufgewertet werden kann.

Die Organisatoren sind sich einig: Dieses Projekt wird nicht das letzte dieser Art bleiben. Weitere Stadtverschönerungsinitiativen sind bereits in Planung, und das Konzept könnte als Vorbild für andere Städte dienen.

Fazit: Eine gelungene Kooperation für eine kunstvollere Stadt

Mit diesem einzigartigen Kunstprojekt haben rhenag Energie, die Stadt Siegburg, das Siegburger Citymanagement, der Kunstverein für den Rhein-Sieg-Kreis e.V. und der Künstler Simon Stolzenbach von GRAFFITIARTIST bewiesen, dass urbane Kunst mehr kann als nur schön aussehen – sie kann inspirieren, Identität stiften und das Stadtbild nachhaltig bereichern.

Dieses Projekt ist ein Paradebeispiel dafür, wie moderne Stadtgestaltung durch kreative Ansätze bereichert werden kann. Die Stadt Siegburg hat nicht nur neue Kunstwerke erhalten, sondern auch ein starkes Zeichen für die kulturelle Bedeutung von Streetart gesetzt.

Kontakt für Presseanfragen:

GRAFFITIARTIST

Graffitiartist.de

Kurt-Schumacher-Straße 25

30159 Hannover

Niedersachsen

Deutschland

Die Bilder sind von der rhenag Energie zur Verfügung gestellt worden.

Wir von GRAFFITIARTIST helfen Ihnen gerne Ihre Umgebung zu verschönern. Ob individuelle Wünsche oder Anregungen durch unser professionelles Team – wir machen Ihre Flächen ansehnlicher.

