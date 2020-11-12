Grande Portage schließt Kapitalerhöhung in Höhe von 5 Mio. C$ ab

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 9. Dezember 2025 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQB:GPTRF)(FWB:GPB) (Grande Portage oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von 20.000.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 5.000.000 C$ (die Platzierung) mit Herrn Eric Sprott über 2176423 Ontario Ltd. als einzigem Zeichner abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant, wobei jeder ganze Warrant (ein Warrant) innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden und zu einem Preis von je 0,35 $ gegen eine Stammaktie eingelöst werden kann.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Exploration und Erschließung der Goldlagerstätte New Amalga sowie als allgemeines Working Capital zu verwenden. Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 10. April 2026 abläuft. Der Abschluss der Platzierung steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die TSXV). Darüber hinaus verpflichtet sich Herr Sprott, keine der Warrants auszuüben, wenn dies dazu führen würde, dass er mehr als 19,99 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens hält, bis das Unternehmen die Zustimmung der Aktionäre erhalten hat, dass er eine neue Kontrollperson (gemäß der Definition des Begriffs in den Richtlinien der TSXV) wird.

Im Rahmen der Platzierung erwarb Herr Sprott über 2176423 Ontario Ltd., eine Gesellschaft, die sich in seinem wirtschaftlichen Eigentum befindet, 20.000.000 Einheiten zu einem Gesamtpreis von 5.000.000 $. Vor der Platzierung befanden sich 15.000.000 Stammaktien im wirtschaftlichen Eigentum oder unter der Kontrolle von Herrn Sprott, was etwa 9,5 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. Nach Abschluss der Platzierung hält oder kontrolliert Herr Sprott 35.000.000 Stammaktien und 10.000.000 Warrants, was etwa 19,7 % der ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und 24 % der ausstehenden Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis entspricht, unter der Annahme, dass alle diese Warrants ausgeübt werden.

Die Einheiten werden von Herrn Sprott zu Anlagezwecken erworben. Herr Sprott verfolgt eine langfristige Anlageperspektive und kann in Zukunft je nach Marktbedingungen, Änderung von Plänen und/oder anderen relevanten Faktoren weitere Wertpapiere des Unternehmens erwerben oder verkaufen, einschließlich auf dem offenen Markt oder durch private Veräußerungen.

Eine Kopie des Frühwarnberichts von Herrn Sprott wird unter dem SEDAR+-Profil von Grande Portage unter www.sedarplus.ca veröffentlicht und kann auch telefonisch beim Büro von Herrn Sprott unter (416) 945-3294 (1106-7 King Street East, Toronto, ON, M5C 3C5) angefordert werden.

Über Grande Portage:

Grande Portage Resources Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Ausbau des Projekts New Amalga Mine, etwa 25 km nördlich von Juneau, Alaska, konzentriert, das aus der Goldentdeckung Herbert hervorgegangen ist. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet New Amalga. Das Goldsystem auf dem Konzessionsgebiet New Amalga ist entlang der Länge und in der Tiefe offen und beherbergt mindestens sechs wesentliche Verbunderzgang-Verwerfungsstrukturen, die gebänderte Quarz-Sulfid-Erzgänge enthalten. Das Projekt befindet sich in prominenter Lage innerhalb des 160 km langen Juneau Gold Belt, aus dem über acht Millionen Unzen Gold gefördert wurden.

Die aktualisierte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung des Unternehmens wurde unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 2,5 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) im Basisfall ermittelt und umfasst eine angedeutete Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen) und eine vermutete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen) sowie eine angedeutete Ressource von 891.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 5,86 g/t Ag (4.726.000 Tonnen); und eine vermutete Ressource von 390.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 7,33 g/t Silber (1.813.000 Tonnen). Die Mineralressourcenschätzung wurde von Dr. David R. Webb, Ph.D., P.Geol., P.Eng. (DRW Geological Consultants Ltd.), mit Stichtag 17. Juli 2024 erstellt. Weitere Informationen zum Projekt New Amalga Mine finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Technical Report of the Herbert Gold Property, Juneau District, Southeast Alaska vom 17. Juli 2024, der unter dem SEDAR+-Profil von Grande Portage unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

FÜR DAS BOARD

Ian Klassen

Ian M. Klassen

President & Chief Executive Officer

Tel: (604) 899-0106

E-Mail: Ian@grandeportage.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Absichten des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management davon ausgeht, dass eine bestimmte Bedingung oder ein bestimmtes Ergebnis eintreten wird. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, erwartet, schätzt, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen gehören unter anderem Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die endgültige Genehmigung der Platzierung durch die TSXV, die Möglichkeit, die Zustimmung der Aktionäre für die Schaffung einer neuen Kontrollperson zu erhalten, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus der Platzierung und die Erwartungen hinsichtlich des Projekts New Amalga Mine, einschließlich der Mineralressourcen des Unternehmens. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, wie in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Fähigkeit, die endgültige Genehmigung der TSXV für die Platzierung zu erhalten, die endgültige Verwendung der Erlöse aus der Platzierung, die Fähigkeit, die Zustimmung der Aktionäre für die Schaffung einer neuen Kontrollperson zu erhalten, sowie Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung des Projekts New Amalga Mine und unserer Mineralressourcen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Bitte beachten Sie, dass das Unternehmen gemäß National Instrument 43-101 offenlegen muss, dass es keine Produktionsentscheidungen auf der Grundlage von NI 43-101-konformen Reservenschätzungen, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen oder Machbarkeitsstudien getroffen hat und dass Produktionsentscheidungen, die in der Vergangenheit ohne solche Berichte getroffen wurden, mit einer erhöhten Unsicherheit und höheren technischen und wirtschaftlichen Risiken des Scheiterns verbunden waren. Zu diesen Risiken gehören unter anderem Bereiche, die in einer Machbarkeitsstudie oder einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung genauer analysiert werden, wie z. B. die Anwendung wirtschaftlicher Analysen auf Mineralressourcen, detailliertere metallurgische und andere spezialisierte Studien in Bereichen wie Abbau- und Gewinnungsmethoden, Marktanalysen sowie Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Gemeinden. Jede Entscheidung, die Mine New Amalga in dem vom Management beabsichtigten Umfang in Betrieb zu nehmen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Verarbeitungsaktivitäten durchzuführen, würde weitgehend auf internen, nicht öffentlichen Daten des Unternehmens sowie auf Berichten basieren, die auf Explorations- und Bergbauarbeiten des Unternehmens und von Geologen und Ingenieuren, die vom Unternehmen beauftragt wurden, beruhen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines einzelnen Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten oder an US-Personen verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHR REGULIERUNGSORGAN (IN DEN STATUTEN DER BÖRSE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

QUELLE: Grande Portage Resources Limited

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Grande Portage Resources Ltd.

Michele Pillon

#1050 – 1090 West Georgia St.

V6E 3V7 Vancouver, BC

Kanada

email : michele@grandeportage.com

Pressekontakt:

Grande Portage Resources Ltd.

Michele Pillon

#1050 – 1090 West Georgia St.

V6E 3V7 Vancouver, BC

email : michele@grandeportage.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Professionelle Begleitung beim Verkauf von Gewerbeimmobilien in Baesweiler