Grande West geht Partnerschaft mit hofer powertrain hinsichtlich Antriebssystemintegration und -implementierung ein

Vancouver (British Columbia), 2. November 2020. Grande West Transportation Group Inc. (TSX-V: BUS, OTCQX: GWTNF, FRA: 6LG) (Grande West oder das Unternehmen), ein kanadischer Hersteller von mittelgroßen Mehrzweck-Transitfahrzeugen für den Verkauf in Kanada und den USA, freut sich bekannt zu geben, dass er eine Partnerschaft mit hofer powertrain, einem deutschen Lieferanten von Antriebssystemen, eingegangen ist, um die Antriebs- und Managementlösung für Elektrofahrzeuge in seine Vicinity-Busse zu integrieren.

hofer powertrain, ein Spezialist für Antriebssysteme, wird die Systemintegration und -validierung des Vicinity EV durchführen. Diese Partnerschaft wird es Grande West ermöglichen, ein vollständiges Produktionsmodell zu beschleunigen, das den Kunden für Lieferungen im Jahr 2021 angeboten wird.

Gemeinsam mit hofer powertrain liefert Grande West den Vicinity LT, einen voll elektrifizierten Transitbus. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Grande West von der jahrzehntelangen Erfahrung von hofer powertrain bei der Entwicklung vollständiger Antriebssysteme, einschließlich neuer Energielösungen, profitieren. Hochintegrierte Elektrifizierungslösungen, einschließlich Getriebe, Elektronik, Software, E-Motor und Systemintegration, sind nur ein Bruchteil der Kompetenz von hofer powertrain. Dieses Know-how wird der allgemeinen Energieeffizienz von Grande-West-Fahrzeugen erheblich zugutekommen, indem Gewicht, Leistung und Zuverlässigkeit durch die Nutzung des vollen Potenzials von Systemsynergien optimiert werden. Teil der Aufgabe von hofer powertrain wird die nahtlose Integration der 400-V-LION-Smart/BMW-Batterielösung sein, die am 30. Oktober 2020 angekündigt wurde.

Wir werden sicherstellen, dass Grand-West-Fahrzeuge eine hervorragende allgemeine Energieeffizienz erreichen, indem wir modernste Technologien auf Grundlage unserer tiefgreifenden Systemfähigkeiten einsetzen, sagte Johann Hofer, CEO von hofer powertrain.

CEO William Trainer sagte: Wir sind vom Produkt New Vicinity EV begeistert – und unsere Kunden sind es auch. Wir haben uns Zeit für die Erforschung und Entwicklung des Vicinity EV genommen und sind Partnerschaften mit der globalen Elite der Industrie eingegangen, um die qualitativ hochwertigste, bewährte Automobiltechnologie auf den Transitmarkt zu bringen. Diese Strategie wird es uns ermöglichen, technologisch modern und preislich konkurrenzfähig zu bleiben, indem wir hochwertige, serienmäßig produzierte Automobilkomponenten verwenden. Der Vicinity EV bietet unseren Kunden Benutzerfreundlichkeit ohne kostspielige eigene Technologien sowie industriell standardisierte Ladeanschlüsse. Hofer Powertrain hat mit vielen der weltweit größten Automobil-Erstausrüster zusammengearbeitet und ist autorisierter Lieferant und Prüfer für BMW, Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini und andere. Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit dem Branchenführer hofer powertrain.

Über hofer powertrain

Angesichts von 15 Standorten in allen Teilen der Welt, einschließlich Nordamerika, ist hofer der Systemlieferant für effiziente Antriebslösungen für die Elektrifizierung und Hybridisierung. Als etablierter und unabhängiger Partner der Mobilitätsindustrie liefert hofer powertrain seit über 35 Jahren bahnbrechende Technologien und Produkte an Unternehmen weltweit. All das wird durch unsere erfahrenen Expertenteams vervollständigt, die auf die Entwicklung, Industrialisierung und Produktion von Antriebssystemen spezialisiert sind.

Seit über 35 Jahren bietet hofer powertrain für seine Kunden und Partner individuelle Lösungen, um die Motorleistung zuverlässig und effizient in Antriebsmoment umzuwandeln. Dabei haben wir unser Know-how vom konventionellen Schaltgetriebe über moderne Doppelkupplungsgetriebe bis hin zu den neuesten und zukunftsweisenden Lösungen für Hybrid- und Elektroantriebe erweitert.

Über Grande West Transportation Group

Grande West Transportation ist ein kanadisches Unternehmen, das mittelgroße Mehrzweck-Transitfahrzeuge für öffentliche und gewerbliche Unternehmen konzipiert und konstruiert. Grande West arbeitet mit erstklassigen Fertigungspartnern zusammen, um den speziell für diesen Zweck gebauten Vicinity-Schwerlastbus zu produzieren, der mit sauberen Diesel-, Gas- und CNG [Erdgas-] Antriebssystemen erhältlich ist. Der Vicinity LT EV mit elektrischem Antriebssystem ist für Lieferungen im Jahr 2021 verfügbar.

Das Unternehmen beliefert sehr erfolgreich kanadische städtische Verkehrsbetriebe und private Betreiber mit neuen Bussen. Grande West erfüllt die Buy-America-Zertifizierung und verfolgt mit einer starken Vertriebskette in den USA aktiv Möglichkeiten im Betrieb öffentlicher und privater Verkehrsflotten, die von den Fahrzeugen von Grande West profitieren würden.

www.grandewest.com

Bei IR-Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Paradox Public Relations Inc.

Karl Mansour

Managing Director

Tel: (514) 341-0408 oder 1-866-460-0408

IR@grandewest.com

Unternehmenskontakt:

Grande West Transportation

John LaGourgue

VP Corporate Development

Tel: 604-288-8043

IR@grandewest.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen sind – mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten – sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, rechnet mit, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Ungewissheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den Erwartungen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, abweichen.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Grande West abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf den Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX-V sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Grande West offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Grande West spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Grande West übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Grande West Transportation Group Inc.

William Trainer

3168 262nd Street

V4W 2Z6 Aldergrove, BC

Kanada

email : wtrainer@grandewest.com

Pressekontakt:

Grande West Transportation Group Inc.

William Trainer

3168 262nd Street

V4W 2Z6 Aldergrove, BC

email : wtrainer@grandewest.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GT Gold berichtet über den aktuellen Stand der Betriebsaktivitäten auf dem Projekt Tatogga in British Columbia, Kanada