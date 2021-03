Grande West Transportation Group gibt Datum des Inkrafttretens der Aktienzusammenlegung bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 25. März 2021 – Grande West Transportation Group Inc. (TSXV:BUS) (OTCQX:BUSXF) (FWB:6LG) (Grande West oder das Unternehmen), ein führender Lieferant von Elektro-, CNG-, Gas- und Biodiesel-Bussen, hat heute unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 25. Februar 2021 bekannt gegeben, dass die Zusammenlegung der Stammaktien des Unternehmens (die Zusammenlegung) sowie die Änderung seines Firmennamens in Vicinity Motor Corp. (die Namensänderung) bei Handelsbeginn am 29. März 2021 (das Datum des Inkrafttretens) wirksam werden. Aus drei (3) Stammaktien vor der Zusammenlegung wird eine (1) neue Stammaktie nach der Zusammenlegung (das Verhältnis).

Infolge der Zusammenlegung wird die Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens von 87.869.613 Stammaktien vor Zusammenlegung auf 29.289.871 Stammaktien nach Zusammenlegung reduziert (Rundung von Bruchteilen der Stammaktien vorbehalten). Das neue Börsensymbol des Unternehmens ist VMC und die neuen ISIN/CUSIP-Nummern lauten CA9256541058 bzw. 925654105.

Im Zuge der Zusammenlegung werden keine Bruchteile von Stammaktien ausgegeben. Die aus der Zusammenlegung resultierenden Bruchteile von Aktien werden auf die nächstniedrige ganze Zahl gerundet. Die Anzahl der bei Ausübung der ausstehenden Warrants oder Aktienoptionen des Unternehmens auszugebenden Stammaktien werden nach Abschluss der Zusammenlegung verhältnismäßig angepasst.

Computershare Investor Services Inc. wird ein Übertragungsschreiben aussenden, in dem die eingetragenen Aktionäre Anweisungen zur Einreichung ihrer jeweiligen Aktienzertifikate zu den Stammaktien aus der Zeit vor der Zusammenlegung im Austausch gegen Aktienzertifikate zu den Stammaktien nach Zusammenlegung vorfinden. Bis zur Übergabe wird jedes Aktienzertifikat, das den Stammaktien vor Zusammenlegung entspricht, die Anzahl der ganzen Stammaktien nach Zusammenlegung repräsentieren, zu deren Bezug der Inhaber aufgrund der Zusammenlegung berechtigt ist. Aktionäre, die ihre Stammaktien über eine Bank, einen Makler oder einen anderen Beauftragten halten, sollten beachten, dass Banken, Makler oder andere Beauftragte möglicherweise andere Verfahren für die Abwicklung der Zusammenlegung anwenden als die vom Unternehmen und der Computershare Trust Company of Canada eingerichteten Verfahren. Aktionäre, die Stammaktien bei Banken, Maklern oder anderen Beauftragten deponiert und diesbezüglich Fragen haben, werden dementsprechend gebeten, sich an besagte Personen zu wenden.

Über Grande West Transportation Group

Die Grande West Transportation Group (TSX-V: BUS, OTCQX: BUSXF, FRA: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Bussen für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada einen dominanten Marktanteil aufweisen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus von Grand West, der durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.grandewest.com bzw. Produktdetails unter www.vicinitybus.com.

Unternehmenskontakt:

Grande West Transportation-

John LaGourgue

VP Corporate Development—

Tel: 604-288-8043

IR@grandewest.com

Ansprechpartner für Anleger:

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group – MZ North America

949-259-4987

BUS@mzgroup.us

www.mzgroup.us

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Grande West Transportation Group Inc.

William Trainer

3168 262nd Street

V4W 2Z6 Aldergrove, BC

Kanada

email : wtrainer@grandewest.com

Pressekontakt:

Grande West Transportation Group Inc.

William Trainer

3168 262nd Street

V4W 2Z6 Aldergrove, BC

email : wtrainer@grandewest.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

KNX Association: Neuer Vizepräsident ist Jean-Christophe Krieger von Schneider Electric Artenschutz in Brandenburg: Netzbetreiber E.DIS stellt Nisthilfe für Störche in Neuzelle auf