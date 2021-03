KNX Association: Neuer Vizepräsident ist Jean-Christophe Krieger von Schneider Electric

Jean-Christophe Krieger, Marketing Director Connected Systems bei Schneider Electric Industries S.A., übernimmt das Amt des Vizepräsidenten im neuen KNX Vorstand.

Der Marketing Director Connected Systems bei Schneider Electric Industries S.A., Jean-Christophe Krieger, ist Teil des neuen KNX Executive Boards und übernimmt das Amt des Vizepräsidenten der KNX Association. Jean-Christophe Krieger ist schon seit rund 20 Jahren für den Tech-Konzern Schneider Electric tätig und hat während dieser Zeit die strategische Ausrichtung im Bereich der vernetzten Systeme für Wohn- und Geschäftsgebäude maßgeblich vorangetrieben. Nun bringt er seine langjährige Erfahrung und sein Fachwissen in den neuen KNX Vorstand ein.

KNX ist heute eines der wichtigsten Kommunikationsprotokolle für Smart Home-Anwendungen und ermöglicht intuitive Lösungen zur ganzheitlichen Verwaltung intelligenter Gebäude. Merten by Schneider Electric unterstützt die Entwicklung des standardisierten KNX-Bussystems als Gründungsmitglied der EIBA und späteren KNX Association von Anfang an. Um den Komfort und die Bequemlichkeit in Wohn- und Zweckbauten maßgeblich zu steigern, hat der Tech-Konzern in den letzten Jahren viele innovative KNX-zertifizierte Produkte entwickelt. Im Jahr 2020 präsentierte Schneider Electric mit SpaceLogic KNX eine komplett neue Produktreihe, die alle Funktionalitäten von KNX abdeckt und Gebäude durch effiziente Energiemanagementlösungen nachhaltiger macht. Mit einem Netzwerk von 600 EcoXperts und Systemintegratoren stellt Schneider Electric darüber hinaus eine nahtlose Installation für die Endverbraucher sicher.

„Unser aktuelles KNX IoT-Programm hebt KNX-Installationen auf die nächste Stufe: erweiterte Netzwerkfähigkeit, vereinfachte KNX-Konnektivität und IP-Migration, stärkere Unterstützung nachhaltiger Energiemanagementlösungen sowie verbesserte Sicherheit in Installationen und Datenschutz. KNX adressiert die strategisch wichtigsten Prioritäten, um erstklassige Lösungen für Smart Homes und Smart Buildings zu liefern. Die Einfachheit in ETS für unsere Partner zu beschleunigen, indem wir serienmäßige Lösungen für die verschiedenen Zielsegmente anbieten, wird die nächste Priorität sein“, so der neu gewählte Vizepräsident Jean-Christophe Krieger. Der Branchenkenner prognostiziert, dass KNX auch in den kommenden Jahren die erste Wahl im Bereich Smart Home & Building bleiben wird.

