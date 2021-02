Einphasige USV-Baureihe mit Lithium-Ionen-Technologie von APC by Schneider Electric

Smart-UPS-On-Line mit Lithium-Ionen-Option für eine Batterielebensdauer von bis zu zehn Jahren

Die einphasigen USV-Systeme mit Lithium-Ionen-Technologie sind besonders in Edge-Computing-Umgebungen eine kosteneffiziente Alternative zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien und bieten dort zahlreiche Vorteile.

APC by Schneider Electric hat Lithium-Ionen-Akkus schon seit Längerem bei seinen Dreiphasen-USVs der Galaxy-Serie im Angebot und stellt diese seit einiger Zeit auch für die einphasigen USV-Anlagen der Smart-UPS On-Line Baureihe zur Verfügung. Die Li-Ionen-Embedded-Technologie überzeugt auch im einphasigen USV-Bereich durch einige Vorteile: Li-Ionen-Akkus sind in der Lage, eine Lebensdauer von mehr als 10 Jahren zu erreichen und verfügen über eine höhere Energiedichte. Dies macht sich durch geringeren Platzbedarf und ein um rund 30 Prozent niedrigeres Gewicht gegenüber herkömmliche Blei-Säure-Batterien bemerkbar. So lassen sich die Wartungs- und -Lebenszykluskosten der USV-Anlagen um bis zu 53 Prozent senken.

Darüber hinaus entsprechen die APC-Li-Ionen-Systeme den Vorgaben der relevanten Sicherheitsvorschriften (UL 1973, UL1642/IEC62133) und können ohne Beeinträchtigung der USV-Leistung bei höheren Durchschnittstemperaturen (beispielsweise 40 Grad Celsius) betrieben werden. Durch Konfigurationen mit mehreren Lithium-Ionen-Akkupacks lassen sich die Stützzeiten erweitern. Mit der vorinstallierten Network Management Card (NMC) stehen zahlreiche Überwachungs- und Managementfunktionen zur Verfügung, die das Remote-Management von Edge-Umgebungen vereinfachen. Dazu lassen sich die USV-Anlagen der Smart-UPS On-Line Serie auch in die übergreifende, Cloud-fähige IT-Plattform EcoStruxure von Schneider Electric integrieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : christine.beck-sablonski@se.com

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : christine.beck-sablonski@se.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Krebsforscher können Mikrosatelliteninstabilität (MSI) mit erweitertem Promega-System detaillierter beurteilen