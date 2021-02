Schneider Electric Easy UPS 3S Serie: Kompakte USV-Anlagen mit hohem Wirkungsgrad

Kompakte, dreiphasige USV-Anlagen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 99 Prozent im Eco-Modus

Die dreiphasigen USV-Anlagen der Easy UPS 3S-Baureihe sind platzsparende Doppelwandler-Systeme im Leistungsbereich von 10 bis 40 kVA und eignen sich für kleine und mittlere Rechenzentren sowie leichte Industrieanwendungen.

Im Doppelwandler-Betrieb erreichen die Systeme der Easy UPS 3S-Baureihe einen Wirkungsgrad von bis zu 96 Prozent. Im Eco-Modus ist sogar eine Gesamteffizienz von bis zu 99 Prozent realisierbar. Durch den hohen Leistungsfaktor von 0,99 werden die Blindleistungsverluste auf ein Minimum reduziert. Eine IP20-Zertifizierung stellt sicher, dass durch den Benutzer keine spannungsführenden Teile berührt werden können.

Die kompakten USV-Anlagen von Schneider Electric sind mit integriertem Loadtest, Überlastschutz und großem Eingangsspannungsfenster ausgerüstet und überzeugen durch eine einfache Installation, intuitive Bedienung und hohe Wartungsfreundlichkeit. Durch werksseitig angebrachte Schwerlastrollen können sie schnell in Position geschoben und über eine Wartungsöffnung an der Front jederzeit überprüft werden. Für mehr Leistung oder höhere Redundanz lassen sich bis zu vier Easy UPS 3S-Anlagen parallelschalten.

Über eine intuitive Benutzer-Oberfläche lassen sich die USV-Einheiten mühelos konfigurieren und verwalten. Mit der optionalen SNMP-Karte können die USV-Anlagen in die cloudbasierte DCIM-Plattform EcoStruxure IT Expert oder in die On-Premise-Plattform StruxureWare for Data Centers eingebunden werden. Das Service-Team von Schneider Electric unterstützt Sie auch direkt vor Ort bei der Inbetriebnahme und Wartung der neuen Easy UPS Modelle.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : christine.beck-sablonski@se.com

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

