GRAPHIPLAST®-Etiketten sorgen für sichere Kennzeichnung auf allen Gebinden

Chemische Industrie erfordert höchste Sicherheit. GRAPHIPLAST®-Etiketten von S+P Samson sind für diesen Einsatz entwickelt: widerstandsfähig gegen extreme Bedingungen und voll automatisierbar.

Vom Probefläschchen bis zum Großcontainer – eine Lösung für alle Formate

In chemischen Produktionsbetrieben treffen unterschiedlichste Gebindeformen auf strenge gesetzliche Vorgaben: Fässer, Kanister, IBCs, Säcke und Kleingebinde müssen zuverlässig gekennzeichnet werden – häufig unter schwierigen Bedingungen wie Staub, Öl, Kälte oder Hitze. GRAPHIPLAST®-Etiketten von S+P Samson sind so konzipiert, dass sie auch auf verschmutzten oder feuchten Oberflächen haften und Temperaturen von -40 °C bis +350 °C standhalten. Damit eignen sie sich ideal für globale Chemielogistik

Maximale Sicherheit in anspruchsvollen Anwendungen

In der Chemieindustrie zählt jeder Arbeitsschritt – von der Produktion über die Abfüllung bis zum Versand. Dabei spielt die Kennzeichnung eine zentrale Rolle. Unsere GRAPHIPLAST®-Etiketten sorgen für klare Zuordnung, auch unter extremen Bedingungen.

Die Etiketten lassen sich im Standard-Laser- oder Thermotransferdruck individuell beschriften und sind dabei resistent gegen Abreibungen, aggressive Medien und UV-Strahlung. Die hohe Reißfestigkeit sowie die Temperaturbeständigkeit ermöglichen den Einsatz in nahezu allen Bereichen der chemischen Produktion – auch in der Heißabfüllung

Systemintegration – mehr als nur ein Etikett

Eine moderne Ident-Lösung muss heute mehr leisten als nur haften. Bei S+P Samson wird jede Etikettenlösung auf die gesamte Prozesskette abgestimmt: vom Etikettendesign über den Druck bis zur Applikation. Die Systeme lassen sich in bestehende Softwarelandschaften – inklusive SAP – integrieren. So greifen alle Standorte weltweit auf eine einheitliche, zentral gepflegte Datenbasis zu. Updates oder Änderungen in Kennzeichnungsvorgaben können dadurch systemweit und automatisiert umgesetzt werden.

Anwendungsbereiche in der Chemiebranche

* Kennzeichnung von Gebinden und Containern -optimal lesbar trotz Lösungsmittel, Ölen oder Reinigern

* Produktionssteuerung und Chargenverfolgung – fehlerfreie Erfassung per Barcode oder RFID

* Gefahrstoffkennzeichnung gemäß GHS – klarer, dauerhafter Aufdruck auch bei Außenlagerung

* Labor- und Rückstellmusteretikettierung – beständig gegen Reinigungszyklen, Temperaturwechsel und Autoklaven

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S+P Samson GmbH

Frau Nadja Hörmann

Industriestr. 32

86438 Kissing

Deutschland

fon ..: 08233846187

web ..: https://sp-samson.com

email : nadja.hoermann@sp-samson.com

S+P Samson GmbH

Die 1978 gegründete S+P Samson GmbH ist ein weltweit tätiger Hersteller von Kennzeichnungssystemen für extreme industrielle Anforderungen. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Etiketten, die eine sichere Identifikation von Waren auch unter den Bedingungen extremer Temperaturen, chemischer oder mechanischer Belastungen ermöglichen. Mit den GRAPHIPLAST®-Kunststoffetiketten ist S+P Samson Marktführer. S+P Samson berät zu individuellen Identifikationskonzepten, die sich durch das optimale Zusammenspiel von Etikett und Drucksystem auszeichnen. Als Systemlieferant bietet S+P Samson Etikettier-, Druck- und Identlösungen auf Basis von Barcode und RFID. Weitere Informationen unter www.sp-samson.com

Pressekontakt:

S+P Samson GmbH

Frau Nadja Hörmann

Industriestr. 32

86438 Kissing

fon ..: 08233846187

email : nadja.hoermann@sp-samson.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Alle Joar zur Weihnachtszeit – der Weihnachtsschlager von Tom Stern Wie künstliche Intelligenz Autor*innen unterstützt – und wo ihre Grenzen liegen