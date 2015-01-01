Präzision im Prozess: KI- und Industrie-4.0-fähige Kennzeichnungslösungen auf der wire 2026

wire 2026: In Halle 12, B61 zeigt S+P Samson, wie die Drahtindustrie ihre Supply Chain unter Extrembedingungen digitalisiert. Kennzeichnungslösungen mit der Erfahrung aus über 45 Jahren Praxis.

Wenn sich vom 13. bis 17. April 2026 die Tore der Weltleitmesse wire in Düsseldorf öffnen, steht die Draht- und Kabelindustrie vor einer zentralen Herausforderung: der lückenlosen Digitalisierung der Supply Chain unter extremen Bedingungen. Die S+P Samson GmbH, Spezialist für industrielle Kennzeichnung mit über 45 Jahren Erfahrung, präsentiert in Halle 12 (Stand B61) zukunftsweisende Lösungen, die weit über den klassischen Barcode hinausgehen.

Automatisierung durch RFID

Effizienz ohne Suchzeiten. Ein Messeschwerpunkt liegt auf der intelligenten Verknüpfung von robusten Anhängeetiketten mit modernster RFID-Technologie. Besonders in der Draht- und Rohrverarbeitung, wo mechanische Belastungen und aggressive Umgebungen Standard sind, stoßen herkömmliche Etiketten oft an ihre Grenzen. S+P Samson zeigt mit den ID4track®-Lösungen, wie die RFID-Pulklesung manuelle Zählprozesse überflüssig macht und nahezu vollständige Transparenz in nahezu Echtzeit durch zeitgenaue, objektbezogene Ereignisdaten schafft – vom Wareneingang bis zum weltweiten Versand.

KI-ready: eindeutige Objektidentität als Voraussetzung für skalierbare KI

Der aktuelle KI-Boom in Produktion und Logistik ist nur dann wirtschaftlich skalierbar, wenn jedes physische Objekt eindeutig identifiziert und konsistent wiedererkannt wird. Robuste Etiketten und RFID schaffen den notwendigen Anker zwischen realer Ware und digitalen Datenströmen – als Grundlage für KI-gestützte Analysen entlang der Wertschöpfung.

o Qualitäts-KI:

Zuordnung von Oberflächen- und Prozessabweichungen zu Coil/Charge über eindeutige IDs

o Predictive Maintenance:

Mustererkennung aus Stör- und Prozessdaten entlang identifizierter Materialläufe

o Logistik-KI:

Anomalieerkennung in Beständen und Materialflüssen auf Basis verlässlicher RFID-Events

GRAPHIPLAST®: Robustheit trifft Digitalisierung

Neben der Funktechnologie stehen die bewährten GRAPHIPLAST® Etiketten im Fokus. Diese sind speziell für die harten Anforderungen der Branche entwickelt: Sie sind reißfest, wetterbeständig und halten extremen Temperaturen stand. Auf der wire 2026 demonstriert S+P Samson, wie diese Datenträger als physisches Bindeglied zwischen Produkt und IT-System fungieren, um die Rückverfolgbarkeit auch unter härtesten Bedingungen zu gewährleisten.

Expertise für die Industrie 4.0

„Die wire 2026 ist für uns die ideale Plattform, um zu zeigen, dass Kennzeichnung heute ein strategischer Erfolgsfaktor für die Logistik ist“, so Dr. Christof M. Stotko, Geschäftsführer der S+P Samson GmbH. „Unsere Kunden suchen keine Etiketten, sie suchen Prozesssicherheit. Mit unseren Systemen reduzieren wir Suchzeiten messbar und machen Materialflüsse automatisierbar. Auf Wunsch quantifizieren wir den Effekt in einem KPI-basierten Pilot-Setup (z. B. Suchzeit, Inventurzeit, Fehlbuchungen).“

Besucher sind eingeladen, individuelle Kennzeichnungskonzepte direkt am Stand mit den Experten zu diskutieren und die Leistungsfähigkeit der Lösungen zu erleben.

