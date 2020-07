Gratis Architekturvisualisierungen

Hochwertige Immobilienvisualisierungen für die Vermarktung von Immobilien sind meistens recht teuer – nicht so bei beyond REALITY, die sie sogar komplett kostenfrei anbieten.

Wer sich mit den Themen Immobilienentwicklung und Neubauvertrieb beschäftigt, kommt recht schnell auch mit dem Thema Architekturvisualisierung in Berührung. Architekturvisualisierungen werden nicht nur während der Entwicklung einer Immobilie eingesetzt, sondern vor allem für den Vertrieb. Mit 3D-Visualisierungen können Interessenten genau sehen, wie eine Immobilie später realisiert werden wird, wenn sie dann gebaut ist. Die Erstellung von hochwertigen Architekturvisualisierungen ist sehr arbeitsintensiv und dementsprechend nicht günstig. Wer eine professionelle Agentur mit der Erstellung von fotorealistischen 3D-Visualisierungen beschäftigt und ein größeres Bauprojekt umfangreich darstellen lassen möchte, inklusive Außenmotive aus unterschiedlichen Perspektiven und Innenvisualisierungen von unterschiedlichen Wohnungen und diversen Räumen, kann schnell eine mittlere fünfstellige Summe oder gar mit einer sechsstellige Summe als Investment rechnen.

Die Firma beyond REALITY ist eine 3D-Agentur, die auf hochwertige Architekturvisualisierungen spezialisiert ist und diese bietet ihre Dienstleistungen für manche Kunden kostenfrei an. Bauträger und Immobilienentwickler erhalten gratis Immobilienvisualisierungen als Bestandteil eines Marketingpakets, wenn sie auch den Vertrieb des Bauvorhabens in die Hände der beyond Unternehmensgruppe gibt. Die 3D-Agentur beyond REALITY ist ein Spin-off der beyond REAL ESTATE GmbH & CO. KG, einer auf Neubauvertrieb spezialisierte Immobilienagentur. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Düsseldorf und München und vertreibt Wohn- und Gewerbeimmobilien im gesamten deutschsprachigen Bereich.

Geschäftsführer Ulf Stadelbacher sagt über diese Dienstleistung: „Ebenso interessant für unsere Kunden ist, dass wir die Projektentwicklung begleiten. Zwar steht das Ergebnis im Vordergrund aber der Weg dorthin ist ebenso relevant. Dies bedeutet, dass wir als Projektpartner wertvolle Hinweise geben können, da wir im Rahmen der Architekturvisualisierung recht schnell Optimierungspotenziale erkennen. Wenn eine Immobilie erst einmal virtuell aufgebaut ist, fallen manche Themen auf, die auf dem Plan übersehen werden und später sehr teuer zu korrigieren sind.“

Beyond kennt sich mit Neubauvorhaben aus und das Unternehmen hat im Bereich Neubauvertrieb eine lange Referenzliste mit bereits erfolgreich vermarkteten bzw. verkauften Neubauten. Einige Objekte hat das Unternehmen auch selbst entwickelt und verkauft. Beyond REALITY entstammt diesem Umfeld und bringt diese Erfahrungen gezielt bei der Realisation von Architekturvisualisierungen in die Kundenprojekte ein.

Neben der Erstellung von Architekturvisualisierungen, also der Entwicklung und Produktion von einzelnen Renderings (Einzelbildern), setzt das Unternehmen auf interaktive Projektpräsentationen. Damit sind 360°-Durchgänge zur Immobilienvermarktung gemeint, die sich sowohl im Internet einsetzen lassen als auch ideal bei Verkaufsgesprächen verwendet werden können. Mithilfe dieser Technologie ist es den Betrachtern bzw. den Interessenten möglich eine Wohnung oder ein Haus ganzheitlicher zu begreifen, denn sie ermöglicht eine Immobilie komplett zu durchlaufen und jedes Detail zu betrachten. So bekommen Interessenten nicht nur ein Verständnis von den Raumproportionen, sondern erkennen auch Sichtbeziehungen besser und wie sich die Blickachsen verhalten. Darüber hinaus ist es ihnen möglich Räume zu unterschiedlichen Tageszeiten zu erleben und die Wirkung von unterschiedlichen Ausstattungsvarianten zu beurteilen. Dies vereinfacht die Vertriebsgespräche und Entscheidungsprozesse. Auch die Erstellung von 360°-Durchgängen bietet beyond REALITY kostenfrei an, wenn die Muttergesellschaft mit dem Vertrieb beauftragt wird.

Man muss allerdings kein Immobilienentwickler oder Bauträger sein, um beyond REALITY mit der Erstellung von Architekturvisualisierungen beauftragen zu können. Das Angebot von gratis Visualisierungen richtet sich nur speziell an diesen Kundenkreis im Zusammenhang mit der Vertriebsbeauftragung. Zu dem Kundenkreis der 3D-Spezialisten gehören auch zahlreiche Immobilienunternehmen, Immobilienmakler, Architekten, städtische Auftraggeber, Banken, Werbeagenturen etc. Auf der Webseite www.beyond-reality.info können Interessierte weitere Informationen finden.

