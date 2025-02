Gratis-Reckstange zu jedem BIG-Stelzenhaus – Bestellung bis 28. Februar für Lieferung im April

Aktion 2025: Bei Bestellung eines BIG-Stelzenhauses bis 28. Februar erhalten Kunden eine kostenlose Reckstange.

Die GARDORELLO GmbH bietet im Rahmen der Aktion 2025 eine kostenlose Reckstange aus Edelstahl für alle Kunden an, die bis zum 28. Februar eines der großen Stelzenhäuser bestellen. Diese Aktion ermöglicht es Familien, ihren Kindern ein erweitertes Spiel- und Bewegungsangebot im eigenen Garten zu bieten.

Die Stelzenhäuser für den Garten zeichnen sich durch eine großzügige Fläche von 9 m² aus und bieten vielfältige Spielmöglichkeiten wie Rutschen, Schaukeln und Klettern. Der zusätzliche Anbau der Reckstange fördert die motorischen Fähigkeiten der Kinder und erweitert das Spektrum an körperlichen Aktivitäten.

Um von der Aktion zu profitieren, können Kunden ihr gewünschtes BIG-Stelzenhaus konfigurieren und im Warenkorb den Aktionscode „RSAP25“ eingeben. Bestellungen, die bis zum 28. Februar eingehen, werden rechtzeitig bearbeitet, sodass die Auslieferung im April erfolgen kann. Dies ermöglicht es den Familien, die Stelzenhäuser pünktlich zur wärmeren Jahreszeit zu nutzen.

Die GARDORELLO GmbH legt großen Wert auf die Sicherheit und Qualität ihrer Produkte. Die Stelzenhäuser bestehen aus robustem, naturbelassenem Holz und sind mit massiven Leimbinder-Stelzen ausgestattet, die für Stabilität sorgen. Die Verankerung erfolgt mittels H-Ankern im Boden, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Für den Aufbau der Stelzenhäuser bietet das Unternehmen verschiedene Optionen an. Kunden können den Bausatz selbst montieren oder den professionellen Montageservice in Anspruch nehmen, der in zwei Varianten verfügbar ist: den Full-Service durch zwei Monteure oder die Unterstützung durch einen erfahrenen Aufbauleiter, der gemeinsam mit den Kunden das Stelzenhaus errichtet.

Die Aktion 2025 der GARDORELLO GmbH bietet Familien die Möglichkeit, ihren Garten mit einem hochwertigen Stelzenhaus zu bereichern und gleichzeitig von einer kostenlosen Erweiterung in Form einer Reckstange zu profitieren. Interessierte Kunden sollten die Bestellfrist bis zum 28. Februar nutzen, um die Lieferung im April sicherzustellen und ihren Kindern pünktlich zum Frühlingsbeginn ein besonderes Spielvergnügen zu ermöglichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GARDORELLO GmbH

Herr Christian Mederer

Provinostraße 52

86153 Augsburg

Deutschland

fon ..: +49-821-57089716

web ..: https://gardorello.de

email : office@gardorello.de

Pressekontakt:

GARDORELLO GmbH

Herr Christian Mederer

Provinaostraße 52

86153 Augsburg

fon ..: +49-821-57089716

web ..: https://gardorello.de

email : presse@top-ranking.com

