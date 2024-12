Große Stelzenhäuser von Gardorello: Jetzt bestellen, im Frühling liefern lassen

Durch eine frühzeitige Bestellung kann die Lieferung passend zum Frühlingsbeginn erfolgen.

Die großen Stelzenhäuser von Gardorello zeichnen sich durch ihre beeindruckenden Dimensionen aus. Mit einer Wohnfläche von 5,7 m² und einem überdachten Balkon von 3,3 m² bieten sie Kindern einen einzigartigen Raum zum Spielen und Entdecken im eigenen Garten. Gefertigt aus massivem, naturbelassenem Holz der nordischen Fichte, überzeugen sie durch Stabilität und Langlebigkeit.

Ein besonderes Merkmal dieser Stelzenhäuser ist die Möglichkeit der individuellen Gestaltung. Kunden können zwischen verschiedenen Spielstationen wählen, wie ein Stelzenhaus mit Rutsche, Doppelschaukel und Boulderwand. Zudem besteht die Option, einen freistehenden Sandkasten mit Abdeckung unter dem geräumigen Podest zu platzieren.

Gardorello

Die Sicherheit der Kinder steht bei Gardorello an oberster Stelle. Die Stelzenhäuser werden mit H-Ankern im Boden verankert, um maximale Stabilität zu gewährleisten. Für den Aufbau bietet Gardorello einen professionellen Montageservice in zwei Varianten an: einen Full-Service durch zwei Monteure oder die Unterstützung durch einen erfahrenen Aufbauleiter, der gemeinsam mit den Kunden das Stelzenhaus errichtet.

Gardorello

Um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen, können Kunden wählen, ob sie das Stelzenhaus selbst streichen oder den Bausatz bereits mit einer offenporigen Lasur auf Ölbasis mit Holzschutzmittel vorbehandelt erhalten möchten. Diese Behandlung schützt das Holz vor UV-Licht und sorgt für eine lange Lebensdauer.

Gardorello

Die großzügigen Stelzenhäuser von Gardorello sind für Kinder verschiedener Altersgruppen geeignet. Während jüngere Kinder die Rutsche, Schaukel und den Sandkasten nutzen, erfreuen sich ältere Kinder an der Boulderwand oder der Reckstange. Auch Teenager schätzen das Baumhaus als Rückzugsort. Durch das modulare Design können die Spielstationen je nach Alter und Interesse der Kinder angepasst oder erweitert werden.

Gardorello

Durch eine frühzeitige Bestellung kann die Lieferung des Stelzenhauses passend zum Frühlingsbeginn erfolgen, sodass Kinder die warmen Monate im neuen Spielparadies verbringen können.

