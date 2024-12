Great Pacific Gold verkauft Reedy Creek für $1 Million USD in bar bei Unterzeichnung, $3 Millionen USD in bar bei Erreichung von Milestone sowie 6 Millionen Aktien des kanadischen Emittenten

Vancouver, BC – 4. Dezember 2024 – Great Pacific Gold Corp. (Great Pacific Gold oder GPAC oder das Unternehmen) (TSXV:GPAC – WKN:A3EQ9X – OTCQX:FSXLF) gibt bekannt, dass das Unternehmen am 3. Dezember 2024 eine endgültige Vereinbarung (die Vereinbarung) mit Zincore Metals Corp. (Zincore) eine endgültige Vereinbarung über den Kauf und Verkauf der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Reedy Creek- und Providence-Liegenschaften (das Projekt) in Victoria, Australien, getroffen hat (die Transaktion). Alle Dollarbeträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Highlights

· Verkauf von EL 7052 und EL 7046, Reedy Creek und Providence, an Zincore

· Great Pacific Gold erhält:

o 500.000 $ in bar innerhalb von 5 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung (5. Dezember 2024);

o 500.000 $ in bar bei Abschluss der Transaktion (Closing) (voraussichtlich bis zum 1. April 2025);

o 6 Millionen Aktien von Zincore bei Abschluss (voraussichtlich bis zum 1. April 2025);

o 1.000.000 $ in bar bei Veröffentlichung einer NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung mit mehr als einer Million Unzen Gold und/oder Goldäquivalent in gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Ressourcen und

o 2.000.000 $ in bar bei kommerzieller Produktion von Doré- oder Konzentratgold aus den Pachtgebieten.

Die Veräußerung von Reedy Creek steht im Einklang mit unserer Strategie, unsere finanziellen und technischen Anstrengungen auf unsere Kernprojekte zu konzentrieren, darunter die Projekte Kesar und Wild Dog in Papua-Neuguinea, erklärte Greg McCunn, CEO von Great Pacific Gold. Die kurzfristige Finanzspritze von 1 Million US-Dollar ermöglicht eine Finanzierung ohne Verwässerung für unsere Explorationsprogramme im Jahr 2025, und wir freuen uns, Reedy Creek an ein Team erfahrener Unternehmensgründer mit einer starken Explorationstruppe in Victoria zu übergeben. Darüber hinaus stellt unsere 10-prozentige Beteiligung an Zincore sicher, dass wir weiterhin an diesem vielversprechenden Landpaket unmittelbar nördlich des Sunday Creek-Projekts von Southern Cross beteiligt sind.

Während wir die Veräußerung von Reedy Creek abschließen, werden wir weiterhin Möglichkeiten zur Monetarisierung unserer anderen nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte in Australien prüfen.“

Die Transaktion wird in Form eines Aktienkaufs einer neu gegründeten Tochtergesellschaft strukturiert, die die Rechte an dem Projekt hält. Die Vereinbarung enthält die üblichen Zusicherungen, Gewährleistungen, Verpflichtungen, Entschädigungen und Bedingungen des Unternehmens und von Zincore.

Die im Zusammenhang mit der Transaktion an Great Pacific ausgegebenen Zincore-Aktien werden in einer Weise ausgegeben, die von den geltenden Prospekt- und Registrierungsanforderungen ausgenommen ist. Das Unternehmen hat freiwilligen Wiederverkaufsbeschränkungen für die Zincore-Aktien zugestimmt.

Die Transaktion unterliegt noch der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Bestimmte leitende Angestellte des Unternehmens werden Aktien des Unternehmens (Fundco) zeichnen und die Einlage an das Unternehmen zahlen. Aufgrund der Beteiligung von Insidern an Fundco gilt die Transaktion als Transaktion mit verbundenen Parteien und unterliegt dem Multilateralen Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen (MI 61-101). Das Unternehmen hat sich auf die Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 berufen, da die Transaktion 25 % des Marktwerts der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigen wird.

Über Great Pacific Gold

Great Pacific Gold verfügt über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Papua-Neuguinea (PNG) und Australien. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung von Gold-Kupfer-Ressourcen aus seinen äußerst aussichtsreichen Landpaketen. Zu den Kernprojekten des Unternehmens gehören:

· Kesar – in der Provinz Eastern Highlands in PNG gelegen und an die Minenpachtgebiete von K92 Mining angrenzend, ist Kesar ein Greenfield-Explorationsprojekt mit mehreren hochrangigen Zielen in unmittelbarer Nähe der Grundstücksgrenze zu K92. Mehrere epithermale Adern bei Kesar verlaufen in Streichrichtung und weisen die gleiche Ausrichtung wie die wichtigsten K92-Lagerstätten wie Kora auf. Die bisherigen Explorationsarbeiten von GPAC bei Kesar haben gezeigt, dass diese Adern hohe Goldgehalte in Aufschlüssen und sehr hohe Goldgehalte im Boden aufweisen, die mit aeromagnetischen Hochs zusammenfallen.

· Arau – Das Arau-Projekt befindet sich in der Provinz Eastern Highlands in Papua-Neuguinea und umfasst das äußerst vielversprechende Explorationsziel Mt. Victor mit Potenzial für eine epithermale Gold-Basismetall-Lagerstätte mit hoher Sulfidierung. Im August 2024 wurde auf Mt. Victor ein Phase-1-RC-Bohrprogramm abgeschlossen, dessen Ergebnisse noch ausstehen. Das Arau-Projekt umfasst die Elandora-Lizenz, die auch verschiedene epithermale und Kupfer-Gold-Porphyr-Ziele enthält.

· Wild Dog – in der Provinz Ost-Neuguinea in Papua-Neuguinea gelegen, ist Wild Dog ein Brachflächen-Explorationsprojekt mit einer Geschichte des Goldabbaus in kleinem Maßstab. Das Projekt enthält zahlreiche epithermale und porphyrische hydrothermal-magmatische Ziele, die durch frühere Explorationen und Betriebe belegt sind. Das Unternehmen schloss im August 2024 eine Straßensanierung ab und der Zugang zum Projekt wurde für grundlegende Umwelt- und Explorationsarbeiten eingerichtet.

· Lauriston – Das Lauriston-Projekt befindet sich im Bundesstaat Victoria, Australien, an der südlichen Erweiterung des Fosterville Goldfield Belt und grenzt an die ausgedehnten Fosterville-Liegenschaften und Minenbetriebe von Agnico Eagle. Lauriston enthält das Ziel Comet-Trojan, ein 4,5 km langes epizonales orogenes System. Das Entdeckungsbohrloch bei Comet durchschnitt 8 m mit 105 g/t Gold und ein Folgebohrprogramm wurde im 3. Quartal 2024 abgeschlossen. Das Unternehmen konsolidiert derzeit seine Informationen über das Lauriston-Projekt und plant die Veröffentlichung eines technischen Berichts gemäß NI 43-101.

· Walhalla – Das im australischen Bundesstaat Victoria gelegene Projekt Walhalla umfasst Konzessionen mit einer Fläche von über 1.400 km2, darunter zahlreiche historische Bergbaubetriebe und das kürzlich erworbene Grundstückspaket Woods Point. Das Unternehmen konsolidiert derzeit seine Informationen über das Projekt Walhalla und wird voraussichtlich einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 veröffentlichen. Walhalla enthält ein vorrangiges Greenfield-Ziel namens Pinnacles. Umfangreiche bodengeochemische Untersuchungen haben einen 400 m x 1.100 m großen goldmineralisierten aplitischen Gang hervorgehoben, der disseminierte Sulfide und Aufschlüsse an der Oberfläche enthält. Das Ziel Pinnacles ist vollständig genehmigt und bereit für Bohrungen.

Das Unternehmen betreibt außerdem eine Reihe weiterer Explorationsprojekte, darunter das Tinga-Valley-Projekt in Papua-Neuguinea.

Rechtliche Hinweise

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Great Pacific Gold weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb ihrer jeweiligen Kontrolle liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Great Pacific Gold, seine Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf seinen Mineralgrundstücken und die Notwendigkeit, Umwelt- und Regierungsvorschriften einzuhalten. Dementsprechend können tatsächliche und zukünftige Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Great Pacific Gold ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

