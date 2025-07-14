Green Bridge gibt den Abschluss einer öffentlichen „Best-Efforts“-Emissionsrunde von Einheiten im Wert von rund 4 Mio. C$ bekannt

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Vancouver, Kanada – 30. Juli 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte öffentliche Best-Efforts-Emission von 32.006.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,125 C$ pro Einheit (der Ausgabepreis) mit einem Bruttoerlös von insgesamt 4.000.750 C$ (das Angebot) abgeschlossen hat. Das Angebot wurde von Stifel Canada als alleiniger Agent und Bookrunner (der Agent) durchgeführt.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Stammaktie) und einem Aktienkaufwarrant für Stammaktien (jeweils ein Warrant) des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Datum dieser Mitteilung zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,155 C$ pro Stammaktie ausgeübt werden, vorbehaltlich einer Anpassung bei bestimmten Ereignissen. Die Warrants unterliegen einer am Datum dieser Mitteilung zwischen dem Unternehmen und der Endeavor Trust Corporation geschlossenen Warrant-Vereinbarung.

Das Unternehmen gewährte dem Agent eine Option zum Verkauf von bis zu weiteren 6.000.000 Einheiten, Stammaktien, Warrants oder einer beliebigen Kombination davon zum Emissionspreis (die Option des Agents). Die Option des Agents kann nach alleinigem Ermessen des Agents jederzeit bis zum 29. August 2026 ganz oder teilweise ausgeübt werden.

Das Angebot erfolgte gemäß einem Prospektnachtrag zum bestehenden Basisprospekt der Gesellschaft vom 22. Juni 2026 in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung. Wie zwischen dem Unternehmen und dem Agent vereinbart, unterlag das Angebot einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act sowie anderer Jurisdiktionen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten, vorausgesetzt, dass in keiner dieser Jurisdiktionen eine Prospektpflicht oder eine vergleichbare Auflage entstand.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission zur Unterstützung des bestehenden Geschäftsbetriebs des Unternehmens sowie für allgemeine Working-Capital-Zwecke zu verwenden.

Als Vergütung für seine Dienstleistungen hat das Unternehmen dem Agent eine Barvergütung in Höhe von 280.052,50 $ gezahlt. Dies entspricht 7,0 % des gesamten Bruttoerlöses der Emission sowie 2.240.420 nicht übertragbaren Broker-Warrants zum Erwerb einer Anzahl von Stammaktien, die 7,0 % der im Rahmen der Emission verkauften Einheiten entspricht (die Broker Warrants). Jeder Broker Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 30. Juli 2029, diesen jederzeit zum Emissionspreis in eine Stammaktie umzuwandeln.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S.-Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an U.S.-Personen (gemäß der Definition dieses Begriffs in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, sofern keine solche Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren dar. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthält.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Vermögenswerten mit hohen Vorkommen an kritischen Mineralien in Nordamerika konzentriert. Im Mittelpunkt der Aktivitäten des Unternehmens stehen zwei vielversprechende Projekte, darunter die Liegenschaft Serpentine (Serpentine) und der South Contact District (Projekt South Contact; zusammen die Projekte). Das Projekt South Contact umfasst die Liegenschaften Titac (Titac) und Skibo (Skibo), die entlang des Basalkontakts des Duluth-Komplexes nördlich von Duluth, Minnesota, liegen. Die Projekte enthalten Kupfer-Nickel- und Titan-Vanadium-Ressourcen mit hohem Tonnagevolumen, die in mafischen, ultramafischen und oxidischen ultramafischen Intrusionen vorkommen. Serpentine ist eine magmatische Sulfidlagerstätte mit einer vermuteten und angedeuteten Mineralressourcenschätzung für Kupfer und Nickel. Ein Teil der Liegenschaft Titac, bekannt als Titac South, enthält eine vermutete Mineralressourcenschätzung für eine Titandioxid-Mineralisierung, deren Einzelheiten in einem technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects mit dem Titel Technical Report and Mineral Resource Estimate for the South Contact Zone Project, St. Louis County, Minnesota, USA mit Stichtag 18. September 2024 und Berichtsdatum 26. September 2024, der von Michael B. Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., Andrew J. Turner, B.Sc., P.Geol., P.Geo., Fallon T. Clarke, B.Sc., P.Geo., und Christian Bohm, PhD, P.Geo., verfasst wurde und im Unternehmensprofil auf SEDAR+ verfügbar ist.

IM NAMEN VON GREEN BRIDGE METALS,

David Suda

President und Chief Executive Officer

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David Suda

President und Chief Executive Officer

Tel: 604.928-3101

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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