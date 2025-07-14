Green Bridge Metals erhält Genehmigung für den Explorationsbohrplan und beauftragt Foraco mit Diamantkernbohrungen der Phase 1 auf dem Kupfer-Nickel-Projekt Serpentine in Minnesota, USA

Vancouver, Kanada – 2. Juli 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM) (OTCQB: GBMCF) (FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen) berichtet, dass das Minnesota Department of Natural Resources (DNR) den Explorationsplan für das Vorzeige-Kupfer-Nickel-Projekt Serpentine (Serpentine oder das Projekt) in St. Louis County, Minnesota, genehmigt hat. Außerdem hat das Unternehmen Foraco International (Foraco) damit beauftragt, Diamantkernbohrungen im Umfang von mindestens 1.640 Metern im Rahmen der geplanten Phase 1 des Programms niederzubringen.

Foraco wird vor Ort die Arbeiten zur Umsetzung des Programms aufnehmen und damit an die erfolgreichen laufenden Arbeiten auf dem Projekt Titac des Unternehmens anknüpfen. Dies stellt einen wichtigen Schritt für die Fortführung der Explorationsarbeiten auf Serpentine dar. Im Fokus der Exploration stehen Zonen hoher Priorität in diesem großen System aus Kupfer, Nickel und Elementen der Platingruppe.

CEO David Suda sagte: Wir freuen uns sehr, dass wir uns die Genehmigung des DNR sichern konnten und erneut Foraco dafür ausgesucht haben, mit den Bohrungen der Phase 1 auf Serpentine zu beginnen. Serpentine beherbergt bereits wichtige vermutete und angedeutete Mineralressourcen in einem der bedeutendsten Kupfer-Nickel-Distrikte Nordamerikas. Unser Ziel ist es, das Projekt systematisch durch weitere Bohrungen, Ressourcenverfeinerung und metallurgische Arbeiten, die unser Verständnis der Lagerstätte verbessern und künftige technische Studien unterstützen sollen, voranzubringen. Wir sind davon überzeugt, dass disziplinierte technische Arbeiten der Werttreiber im Rohstofferschließungszyklus sind – indem Unsicherheiten reduziert werden, Vertrauen in die Ressource gestärkt wird und das Asset für künftige Erschließungsentscheidungen positioniert wird.

Zusammenfassung des Projekts Serpentine

Serpentine beherbergt wichtige grubengebundene vermutete und angedeutete Mineralressourcen im Duluth Complex in St. Louis County im Norden von Minnesota. Laut des technischen Berichts mit dem Titel Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Serpentine Project, St. Louis County, Minnesota, USA vom 14. Juli 2025, der gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt wurde, verfügt Serpentine über eine vermutete Mineralressourcenschätzung von 279,9 Mio. Tonnen mit 0,37 % Cu, 0,12 % Ni und 0,007 % Co unter Verwendung eines NSR-Cutoff-Werts von 10,25 US-$/Tonne, der 21,6 Mio. Tonnen in der Kategorie der angedeuteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 0,46 % Cu, 0,16 % Ni und 0,014 % Co unter Verwendung eines NSR-Cutoff-Werts von 10,25 US-$/Tonne umfasst.

Warnhinweis zu Mineralressourcen: Der Zuverlässigkeitsgrad bei vermuteten Mineralressourcen ist niedriger als der bei angedeuteten Mineralressourcen, und sie dürfen nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist angemessen davon auszugehen, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen bei anhaltender Exploration in angedeutete Mineralressourcen hochgestuft werden kann, doch es gibt keine Sicherheit, dass eine solche Hochstufung der Fall sein wird oder dass die vermuteten Mineralressourcen jemals in Mineralreserven umgewandelt werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine Wirtschaftlichkeit bewiesen. Die Einschätzung der Mineralressourcen kann erheblich durch umweltbedingte, genehmigungsrechtliche, rechtliche, eigentumsrechtliche, steuerliche, soziopolitische, marketingbezogene oder andere entscheidende Faktoren beeinflusst werden.

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Abbildung 1. Karte mit den Unternehmensprojekten in Minnesota, einschließlich des Gebiets Serpentine.

Dies macht Serpentine zu einem wichtigen, noch nicht erschlossenen Kupfer-Nickel-Projekt, das den US-amerikanischen Prioritäten hinsichtlich der Versorgung mit kritischen Mineralien aus inländischen Quellen entspricht. Die genehmigte Phase 1 des Programms soll das Projekt diszipliniert und technisch konzentriert voranbringen. Die Bohrungen, die im August 2026 beginnen sollen, werden sich auf Gebiete konzentrieren, in denen zusätzliche Daten eine verbesserte geologische Zuverlässigkeit in Abschnitten der bestehenden Mineralressource unterstützen können. Gleichzeitig plant das Unternehmen die Durchführung metallurgischer Testarbeiten, um potenzielle Aufbereitungseigenschaften und Rückgewinnungswege besser verstehen zu können. Ziel dieser Arbeiten ist es, den technischen Datensatz auszuweiten, künftige Ressourcenaktualisierungen, sofern gerechtfertigt, zu unterstützen und das Projekt abhängig von den Ergebnissen für künftige Studien auf Scoping-Ebene zu positionieren.

Die Bohrungen sollen die bekannte Mineralisierung testen und erweitern. Die Ergebnisse sollen Informationen für künftige Ressourcenaktualisierungen und die Erschließungsplanung liefern. Das Unternehmen arbeitet weiterhin eng mit Regulierungsbehörden und Interessengruppen zusammen, damit verantwortungsvolle Explorationspraktiken sichergestellt werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Ajeet Milliard, dem Chefgeologen des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Green Bridge Metals Corporation

Green Bridge konzentriert sich auf die Erschließung inländischer Vorkommen an Kupfer, Nickel, Titan und Elementen der Platingruppen – Mineralien, die für die nationale Verteidigung und saubere Energie unerlässlich sind – und hat Projekte im Duluth Complex, Minnesota, und an anderen strategischen Standorten in Nordamerika.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dave Suda, CEO

david@greenbridgemetals.com

(604) 928-3101

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Umstände eintreten könnten oder eintreten werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich des Zeitplans und der Ergebnisse des geplanten Bohrprogramms im Projekt Serpentine; Erwartungen hinsichtlich der Beziehung des Unternehmens zu Foraco; der Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt durch zusätzliche Bohrungen, die Verfeinerung der Ressourcen und metallurgische Arbeiten voranzutreiben; potenzielle zukünftige Aufwertungen oder Erweiterungen der Ressourcen; sowie die Pläne des Unternehmens für weitere Exploration, technische Arbeiten und die Erschließung seines Projektportfolios in Minnesota. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen und Faktoren, die das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Annahmen bezüglich: der Genauigkeit der aktuellen geologischen Modelle, Mineralressourcenschätzungen und technischen Informationen des Unternehmens; der fortbestehenden Gültigkeit der vom DNR erteilten Genehmigung des Explorationsplans; die Fähigkeit von Foraco und den anderen Auftragnehmern, Beratern und dem technischen Personal des Unternehmens, die geplanten Arbeitsprogramme wie derzeit erwartet durchzuführen; die Verfügbarkeit von Ausrüstung, Personal, Dienstleistungen und Material, die zur Durchführung der geplanten Bohr- und technischen Arbeiten erforderlich sind; der Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Freigaben zu erhalten und aufrechtzuerhalten; der Verfügbarkeit von ausreichendem Betriebskapital oder Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; stabiler Marktbedingungen und Rohstoffpreise; dem Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Änderungen bei geltenden Gesetzen, Vorschriften, Projektparametern, Zugangsbedingungen, Umweltbedingungen, Beziehungen zu Gemeinden oder Stakeholdern sowie den allgemeinen Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen; und der Tatsache, dass die Explorations- und technischen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Explorations- und Erschließungsaktivitäten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; die Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Genehmigungs-, regulatorische und Umweltrisiken; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; zukünftige Metallpreise; mögliche Abweichungen bei den Mineralressourcenschätzungen, dem Gehalt oder den Ausbeuten; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder der Finanzierung; sowie die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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