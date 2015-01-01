Endlich Urlaub! Warum er die Generation Stress fertigmacht

Carmen Döscher, Physiotherapeutin und Expertin für mentale und ganzheitliche Gesundheit, erklärt, warum Stress vor und im Urlaub zunimmt und was dagegen hilft.

Urlaub war schon immer eine Herausforderung für das Nervensystem. Die Art und Intensität des Stresses hat sich verändert. Die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit ist kleiner geworden. Gleichzeitig sind Urlaubserwartungen gestiegen und damit die Leistungserwartung, die kein Urlaub strukturell erfüllen kann.

Zahlen, die 2026 sicher nicht niedriger sind: Rund 72 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland kennen das Gefühl, ausgerechnet im Urlaub krank zu werden oder sich zu erschöpft zu fühlen, um die Erholung zu genießen, auf die sie wochenlang hingearbeitet haben. Fast jede und jeder Fünfte erlebt das regelmäßig. Die Ergebnisse der repräsentativen Studie „Leisure Sickness: Erschöpft statt erholt“ der IU Internationalen Hochschule und das Fazit sind so nüchtern wie erhellend: Unser Körper streikt nicht trotz des Urlaubs, sondern wegen ihm. Die Generation Stress hat somit ein systematisches Problem – und so mancher kennt die Symptome u. a. auch bereits von der Wochenende-Migräne.

Carmen Döscher: Warum der Körper vor und im Urlaub zusammenbricht

Wer unter Druck arbeitet, läuft auf Adrenalin und Cortisol. Diese Stresshormone sind Antreiber und eine Art biologischer Schutzschild: Sie dämpfen Entzündungsreaktionen, unterdrücken latente Infekte und halten das System auf Hochtouren. Sobald dieser externe Druck plötzlich wegfällt – also exakt in dem Moment, in dem man sich die Bordkarte in die Hosentasche steckt – kippt das vegetative Nervensystem abrupt vom Sympathikus in den Parasympathikus um. Der Cortisol-Spiegel fällt rapide, das Immunsystem, das unter Dauerstress Ressourcen eingespart hat, reagiert verzögert oder irritiert. Infekte, die vorher unterdrückt wurden, brechen jetzt aus. Migräneattacken, die der Hormondruck maskiert hatte, melden sich zurück. Der Mechanismus – in der Fachliteratur als „Let-down-Effekt“ beschrieben -, dass die Aktivität bestimmter Immunzellen nicht während der Belastung, sondern erst in der darauffolgenden Erholungsphase signifikant absinkt, ist bestätigt.

Ertappt? Wer auch im Urlaub noch berufliche Mails abruft – und das macht über ein Drittel der in der UI-Studie über 2000 befragten Teilnehmer -, verhindert diesen Umschaltmoment. Die Folge ist ein Nervensystem, das nie wirklich landet.

Der Stress fängt schon bei der Urlaubsplanung an – ein Reminder an unser Verhalten

Bevor überhaupt ein Koffer in die Bahn gehoben wird, hat das Hirn schon Überstunden gemacht. Projekte abschließen, Vertretung organisieren, Pässe suchen, Wäsche waschen, Kinder und Haustiere koordinieren, die Wohnung sichern und dabei die innere Gewissheit, irgendetwas Wichtiges vergessen zu haben – die Wochen vor dem Urlaub sind für die meisten Menschen ein Sprint. Laut einer Umfrage der Reiseplattform Evaneos aus dem vergangenen Jahr liegt die Hauptlast der Urlaubsorganisation in Deutschland nach wie vor überwiegend bei einer Person. Wer alle Entscheidungen – Buchungen, Aktivitäten, Reiserouten, Budgetkontrolle – allein trägt, geht in der Regel nicht entspannt in den Urlaub.

Urlaub als Orientierungsstress: Was das Gehirn leistet

Es folgt die Ankunft. Neues Hotel, neues Bett, fremde Geräusche, anderes Klima, anderes Licht, andere Nahrung, eine fremde Sprache auf allen Schildern, eine unbekannte Währung, unvertrauter Straßenverkehr. Das Gehirn ist in einer Art Dauerbetrieb: Jede neue Information muss eingeordnet, bewertet, abgespeichert werden – und das kostet Energie, ob man es merkt oder nicht.

Hinzu kommt Entscheidungsstress: Wo frühstücken? Strand oder Stadt? Welches Restaurant? Die kognitive Forschung spricht von „Decision Fatigue“ – je mehr Entscheidungen in kurzer Folge getroffen werden, desto erschöpfter wird das Gehirn, selbst wenn jede Einzelentscheidung trivial wirkt. Ein Urlaubstag kann dabei leicht ein Vielfaches der alltäglichen Entscheidungsdichte erreichen.

Das Stammhirn, der evolutionär älteste Teil unseres Nervensystems, fragt in unbekannten Situationen ständig: „Bin ich hier sicher?“ Erst wenn es die Antwort bekommt – in Form von Vertrautheit, Routine und Orientierung – lässt es die Schutzspannung los. Bis dahin bleibt das System auf Alarmbereitschaft. Das erklärt, warum viele Menschen erst nach drei bis fünf Tagen wirklich ankommen: Der Körper braucht diese Zeit schlicht für die Umkalibrierung.

Das Familienparadox: Unter Brennglas und ohne Fluchtweg

Wer mit Kindern reist, kennt das Phänomen: Zu Hause lassen sich Familienkonflikte wegarbeiten, wegschlafen, wegschieben. Im Urlaub nicht. Alle sind permanent aufeinander, in einem Hotelzimmer, im Zelt, im Wohnmobil. Die räumliche Enge ist ein soziales Brennglas – Spannungen, die im Alltag latent bleiben, werden plötzlich sichtbar. Kinder wiederum reagieren auf Routinebrüche besonders empfindlich. Das Nervensystem von Kindern ist noch weit weniger auf Variabilität geeicht als das von Erwachsenen. Andere Schlafenszeiten, anderes Essen, fehlende Tagesstruktur, ungewohnte Umgebungsreize – das alles addiert sich für kleine Nervensysteme zu echter Überlastung, auch wenn kein einziger Reiz davon für sich allein problematisch wäre. Die Folge kennen die meisten Eltern aus Erfahrung: Meltdowns, Einschlafschwierigkeiten, Quengeln, Rückfall in jüngere Verhaltensmuster.

Social Media macht den Urlaub zum Marathon

Zu all dem gesellt sich ein kulturelles Phänomen, das sich in den vergangenen Jahren dramatisch verstärkt hat: der Druck, im Urlaub „alles“ zu erleben. Jede Bucht, jeden Markt, jeden Sonnenuntergang. Dokumentiert, gepostet, kommentiert. Social Media hat aus dem Urlaub einen Leistungswettbewerb gemacht. Digitaler Stress – das ständige Fotografieren, Teilen, Bewerten – ist kein Randphänomen mehr. Urlauberinnen und Urlauber, die nicht offline gehen, erholen sich messbar schlechter.

Was wirklich hilft – jenseits der Selbstverständlichkeiten

Der wirksamste Eingriff passiert vor der Reise, nicht während. Wer die letzte Arbeitswoche vor dem Urlaub wie gewohnt durchsprintet und erwartet, am Ankunftstag sofort zu entspannen, kämpft gegen Physiologie. Eine bewusst entschleunigte Übergangswoche – weniger Termine, früher schlafen – gibt dem Cortisol-Spiegel Zeit, graduell zu sinken, statt abrupt abzustürzen.

Für Familien lohnt es sich, die Planung konsequent zu teilen: das gilt für Aufgaben und die Entscheidungsverantwortung. Kinder ab etwa fünf Jahren können und sollten in Urlaubsentscheidungen einbezogen werden, nicht weil das pädagogisch korrekt ist, sondern weil es ihnen ein Gefühl von Kontrolle gibt, das ihr Nervensystem stabilisiert.

Am Zielort gilt: weniger Programm, mehr Wiederholung. Derselbe Strand zwei Tage hintereinander ist keine Einfallslosigkeit, im Gegenteil, das ist neurologisch klug. Vertrautheit ist der schnellste Weg, das Stammhirn zu beruhigen. Rituale wie ein festes Frühstück, ein regelmäßiger Abendspaziergang oder eine bestimmte Einschlafroutine wirken auf Kinder wie ein portabler Anker.

Thema Handy: Nicht Abstinenz ist das Ziel. Lieber aktiv entscheiden, wann man online ist, statt permanent reaktiv zu reagieren. Das hält das eigene Nervensystem stabiler – und das der ganzen Familie.

Der Urlaub, der seinen Namen verdient, beginnt mit dem Entschluss, ihn nicht als Verlängerung des Alltags zu behandeln.

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