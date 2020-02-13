Workday beruft Bernd Leukert in sein EMEA Advisory Board

Renommierter Technologieexperte begleitet Workdays KI-gestützte Wachstumsstrategie in Europa, dem Nahen Osten und Afrika

Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), die Enterprise-KI-Plattform für HR, Finanzen und IT, gab heute mit sofortiger Wirkung die Berufung von Bernd Leukert in sein EMEA Advisory Board bekannt. Leukert verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung in Führungspositionen bei globalen Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen, darunter BP, DWS und SAP. Die strategische Berufung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Workday Unternehmen in der gesamten Region dabei unterstützt, vertrauenswürdige KI-Agenten einzusetzen. Ziel ist es, messbare Geschäftsergebnisse zu erreichen und die Transformation in einer neuen Arbeitswelt zu beschleunigen.

Das Workday EMEA Advisory Board bringt eine ausgewählte Gruppe externer, hoch erfahrener C-Level-Führungskräfte zusammen. Gemeinsam mit dem EMEA-Führungsteam von Workday helfen sie Unternehmen dabei, die Zukunft der Arbeit in einer KI-getriebenen Wirtschaft zu gestalten.

„Ich schätze Workday seit Langem für die Fähigkeit, eine starke Innovationskultur mit einem klaren Fokus auf Kundenerfolg zu verbinden“, so Bernd Leukert. „Workdays AI-first-Vision und der Fokus auf vertrauenswürdige KI-Agenten, die auf umfassendem Geschäftskontext basieren, begeistern mich. Sie helfen dabei, Produktivität und geschäftlichen Mehrwert für Unternehmen in der gesamten EMEA-Region zu steigern.“

Leukert ist in Deutschland ansässig und hatte verschiedene Positionen in den Bereichen Produktentwicklung, Cloud-Transformation und Enterprise Software inne. Zudem war er Mitglied in mehreren Aufsichtsgremien und Beiräten. Zuletzt war er Mitglied des Vorstands für Technologie, Daten und Innovation bei der Deutsche Bank AG und verfügt über ein tiefgehendes Verständnis internationaler Finanzregulierung.

„Wir freuen uns sehr, Bernd als Berater in unserem EMEA Advisory Board willkommen zu heißen“, so Carolyn Horne, Senior Vice President, Strategic Accounts, EMEA, Workday. „Seine Erfahrung und Beratung werden von unschätzbarem Wert sein. Gemeinsam wollen wir Unternehmen in der gesamten Region weiter dabei unterstützen, ihre Personal- und Finanzprozesse mit vertrauenswürdigen, KI-gestützten Funktionen zu modernisieren – eingebettet in den Kontext und die Leitplanken ihrer Geschäftsprozesse – und greifbaren Mehrwert zu generieren.“

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Über Workday

Workday ist im Kern des Unternehmens verankert – in HR, Finanzen und IT, wo die Fehlertoleranz faktisch bei null liegt. Workday verknüpft KI eng mit dem Kontext, den Rahmenbedingungen und vertrauenswürdigen Prozessen, die den Geschäftsbetrieb steuern. So geht Workday hinaus über KI, die Arbeit unterstützt – hin zu Agenten, die Aufgaben erledigen und messbare Ergebnisse erzielen. Mehr als 11.500 Unternehmen weltweit, darunter mehr als 65 Prozent der Fortune 500, vertrauen auf Workday. Weitere Informationen finden Sie unter workday.com.

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