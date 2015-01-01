Ambulante Krankenpflege bei Lesta in Frankfurt

Mit Lesta in Frankfurt erhalten Sie ambulante Krankenpflege, 24h Betreuung und Demenzhilfe für ein selbstbestimmtes Leben in vertrauter häuslicher Umgebung.

Der ambulante Pflegedienst Lesta in Frankfurt steht für eine zuverlässige und menschlich zugewandte Versorgung direkt im eigenen Zuhause. Gerade nach einem Krankenhausaufenthalt, bei chronischen Erkrankungen oder im höheren Alter wünschen sich viele Menschen, weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben. Genau hier setzt das Pflegekonzept von Lesta an: Sicherheit, Geborgenheit und professionelle Unterstützung im Alltag werden miteinander verbunden. Das Ziel ist es, den Alltag so normal und selbstbestimmt wie möglich zu gestalten und gleichzeitig eine hochwertige medizinische und pflegerische Betreuung sicherzustellen.

Ganzheitliche Versorgung und Alltagsunterstützung

Das Leistungsspektrum von Lesta ist umfassend und individuell auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt. Neben der klassischen Grundpflege und Behandlungspflege übernimmt das Pflegeteam auch zahlreiche Aufgaben im hauswirtschaftlichen Bereich. Dazu zählen unter anderem Einkaufen, Kochen, Reinigen, Spülen sowie Waschen und Bügeln. Auch organisatorische Aufgaben wie Behördengänge oder die Unterstützung bei der Medikamentenversorgung werden zuverlässig übernommen. Zusätzlich begleitet das Team die Patienten bei Spaziergängen und sorgt so für soziale Teilhabe und mehr Lebensqualität im Alltag.

24-Stunden-Betreuung für maximale Sicherheit

Ein besonderer Schwerpunkt des Pflegedienstes ist die 24-Stunden-Betreuung. Diese intensive Versorgungsform bietet kontinuierliche Unterstützung und sorgt dafür, dass jederzeit eine kompetente Pflegekraft zur Verfügung steht. Dadurch entsteht ein hohes Maß an Sicherheit – sowohl für die Betroffenen als auch für deren Angehörige. Die Betreuung wird individuell angepasst, sodass jeder Mensch genau die Unterstützung erhält, die er benötigt.

Einfühlsame Demenzpflege mit Struktur und Geduld

Menschen mit Demenz benötigen besondere Aufmerksamkeit, Verständnis und eine klare Tagesstruktur. Lesta bietet hierfür eine spezialisierte Demenzbetreuung, die auf Ruhe, Geduld und Einfühlungsvermögen basiert. Ziel ist es, Orientierung zu geben, Überforderung zu vermeiden und gleichzeitig vorhandene Fähigkeiten zu fördern und zu erhalten. Auch Angehörige werden entlastet und in den Pflegeprozess eingebunden.

Menschlichkeit, Respekt und Fachkompetenz

Im Mittelpunkt aller Leistungen steht immer der Mensch. Lesta legt großen Wert auf eine respektvolle und wertschätzende Pflege, die die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen berücksichtigt. Fachliche Kompetenz, Erfahrung und Einfühlungsvermögen bilden die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Pflegekraft, Patient und Angehörigen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lesta Krankenpflege

Herr Levin

Sternstr. 15

60318 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 97391168

fax ..: 069 94597423

web ..: http://www.lesta-pflege.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

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