  • Mehr als nur Immobilien: Wie BLUMENAUER mit dem Magazin „Exclusive & Home“ den Markt bewegt

    Das Magazin „Exclusive & Home“ und das Blumenauer-Netzwerk wächst: Harald Blumenauer über den Erfolg eines Partnersystems ohne Franchise-Strukturen und die weitere Expansion in neue Märkte.

    BildEin Musterbeispiel für eine erfolgreiche Kundenbindung durch echten Mehrwert: Mittlerweile im zweiten Jahr erscheinend, verzeichnet das kostenlose Magazin „Exclusive & Home“ eine stetig wachsende Fangemeinde, die sich mittlerweile selbst als treue Abonnenten versteht. Die inhaltliche Mischung aus fundierten Beiträgen zu aktuellen Branchenthemen und der Präsentation exklusiver Immobilienangebote trifft dabei den Zeitgeist der Leser.

    Das Portfolio reicht dabei weit über die angestammten lokalen Schwerpunkte wie das Rhein-Main-Gebiet oder Hamburg hinaus. Besonders die internationale Präsenz, die unter anderem durch Kooperationen in der Schweiz, Bulgarien und der Türkei verdeutlicht wird, unterstreicht die zunehmende Reichweite des Netzwerks. Das Immobilien-Netzwerk ist heute in strategisch wichtigen Zentren wie Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Berlin sowie in der Schweiz fest verankert.

    Hinter dieser dynamischen Entwicklung steht eine klare unternehmerische Vision, die Harald Blumenauer als Initiator konsequent verfolgt. „Wir sind kein Franchise-System“, betont er. „Wir verstehen uns vielmehr als Zusammenschluss gleichberechtigter Partner, die sich sinnvoll austauschen und die traditionsreiche Marke BLUMENAUER gemeinsam nach außen tragen.“ Diese Strategie der partnerschaftlichen Zusammenarbeit soll künftig weiter an Fahrt gewinnen. Um die Präsenz der Marke im Sinne dieses Modells weiter zu festigen, sucht das Unternehmen aktiv nach weiteren Partnern in zusätzlichen deutschen Städten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Blumenauer Immobilien
    Harald Blumenauer
    Am Trieb 5
    61479 Glashütten
    Deutschland

    fon ..: +49 6082 7329913
    web ..: https://www.blumenauer.net
    email : h.blumenauer@blumenauer.net

    BLUMENAUER steht für jahrzehntelange Erfahrung, hohe Professionalität und tiefes Marktverständnis im Immobilienbereich. Neben der klassischen Tätigkeit als Makler und Berater begleitet das Unternehmen private und gewerbliche Kunden von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss.

    Ein besonderes Anliegen liegt auf dem Aufbau des BLUMENAUER Markenkooperationsnetzwerk, das Immobilienprofis und Startups in ganz Deutschland verbindet. Partner profitieren von der starken Marke, hochmodernen gemeinsamem Marketing, Wissenstransfer und einem engen Erfahrungsaustausch – mit dem Ziel, in einem starken Verbund noch erfolgreicher am Markt zu agieren.

    Pressekontakt:

    Blumenauer Immobilien Netzwerk
    Harald Blumenauer
    Am Trieb 5
    61479 Glashütten

    fon ..: +49 6082 7329913
    email : h.blumenauer@blumenauer.net


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