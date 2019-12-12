Pfalz-Pflege weitet ambulante Versorgung in der Vorderpfalz aus

Der inhabergeführte Pflegedienst aus Dudenhofen verstärkt sein Engagement in Schifferstadt, Römerberg und Harthausen – und bringt professionelle Pflege noch näher zu den Menschen.

Dudenhofen bei Speyer – Die Pfalz-Pflege, ambulanter Beratungs- und Pflegedienst mit Sitz in Dudenhofen, baut ihre Präsenz in der Vorderpfalz gezielt aus. Ab sofort versorgt das Team um die Gründer Boris und Irene Hass Pflegebedürftige verstärkt auch in Schifferstadt, Römerberg mit den Ortsteilen Berghausen, Heiligenstein und Mechtersheim sowie in Harthausen. Damit reagiert der Pflegedienst auf die wachsende Nachfrage nach verlässlicher ambulanter Pflege in der Region.

Wachsender Bedarf in der Region

Der demografische Wandel macht auch vor der Vorderpfalz nicht halt: Immer mehr Menschen möchten im Alter in den eigenen vier Wänden bleiben – und brauchen dafür professionelle Unterstützung. Gleichzeitig fehlt es vielen Familien an Zeit und Möglichkeiten, die Pflege allein zu stemmen. Mit der Erweiterung des Einzugsgebiets stellt die Pfalz-Pflege sicher, dass Betroffene in Schifferstadt, Römerberg und Harthausen künftig kürzere Wege zu einem erfahrenen und persönlichen Pflegepartner haben.

Umfassendes Leistungsspektrum – ein Ansprechpartner für alles

In den neuen Versorgungsgebieten bietet die Pfalz-Pflege das gesamte Spektrum ambulanter Pflege an:

o Häusliche Krankenpflege (SGB V) – medizinische Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung

o Grundpflege (SGB XI) – Unterstützung bei Körperpflege, Ernährung und Mobilität

o Verhinderungspflege und Urlaubsvertretung – Entlastung für pflegende Angehörige

o Hauswirtschaftliche Versorgung – Hilfe im Haushalt, Einkauf und Alltagsorganisation

o Betreuung nach § 45b SGB XI – soziale Teilhabe und Aktivierung

o Pflegeberatung nach § 37 Abs. 3 SGB XI – inklusive Hilfe bei Pflegeanträgen und MDK-Begutachtung

Was die Pfalz-Pflege besonders macht

Als inhabergeführter Pflegedienst setzt die Pfalz-Pflege auf kurze Entscheidungswege, feste Bezugspflegekräfte und ein familiäres Miteinander. Ein in der ambulanten Pflege seltenes Alleinstellungsmerkmal: Eine approbierte Apothekerin gehört fest zum Team und überwacht die Arzneimittelversorgung der Patienten – ein entscheidender Sicherheitsfaktor, gerade bei älteren Menschen mit mehreren Medikamenten.

Darüber hinaus ist der Pflegedienst rund um die Uhr erreichbar – auch an Wochenenden und Feiertagen. Die Erstberatung ist kostenfrei, und das Team unterstützt Familien bei der Kommunikation mit Kranken- und Pflegekassen, Behörden und dem Medizinischen Dienst.

Stimmen der Geschäftsführung

„Wir möchten, dass sich jeder Mensch in unserer Region gut versorgt und sicher fühlt – unabhängig davon, wo genau er in der Vorderpfalz zuhause ist. Die Erweiterung nach Schifferstadt, Römerberg und Harthausen ist für uns ein logischer und wichtiger Schritt, um diesem Anspruch gerecht zu werden.“

– Boris Hass, Geschäftsführer Pfalz-Pflege

Verwurzelt in der Region

Die Pfalz-Pflege versteht sich nicht nur als Pflegedienstleister, sondern als Teil der Gemeinschaft. So unterstützt das Unternehmen unter anderem als Sponsor die Fußballmannschaft des DJK-SV Phönix Schifferstadt und arbeitet eng mit Ärzten, Kliniken und Therapeuten vor Ort zusammen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pfalz-Pflege – Ambulanter Beratungs- und Pflegedienst

Herr Boris Hass

Neustadter Str. 3

67373 Dudenhofen

Deutschland

fon ..: 062326783600

web ..: https://www.pfalz-pflege.de

email : info@pfalz-pflege.de

Die Pfalz-Pflege ist ein inhabergeführter ambulanter Pflegedienst mit Sitz in Dudenhofen bei Speyer. Gegründet von Boris und Irene Hass, betreut das Team Pflegebedürftige in Dudenhofen, Speyer, Schifferstadt, Römerberg, Harthausen, Hanhofen und der gesamten Vorderpfalz. Das Leistungsspektrum umfasst häusliche Krankenpflege, Grundpflege, Verhinderungspflege, hauswirtschaftliche Versorgung, Betreuung und Pflegeberatung. Besonderes Merkmal ist die Arzneimittelüberwachung durch eine approbierte Apothekerin. Der Pflegedienst ist rund um die Uhr erreichbar.

Pressekontakt:

Pfalz-Pflege – Ambulanter Beratungs- und Pflegedienst

Herr Boris Hass

Neustadter Str. 3

67373 Dudenhofen

fon ..: 062326783600

web ..: https://www.pfalz-pflege.de

email : info@pfalz-pflege.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ProCoReX Europe GmbH erweitert Vernichtungskapazitäten – Sicherheitsstufe E-5 für Datenträgervernichtung Klares Denken – bessere Gespräche: Patels Buch hilft, Missverständnisse und Denkfallen zu überwinden