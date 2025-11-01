Die Fed und der Goldpreis

Vor kurzem wurden noch allgemein zwei weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank erwartet. Die Lage hat sich geändert.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fortuna Mining Corp. und Gold X2 Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 12.03.2026, 16:45 Uhr Zürich/Berlin

Die Zinsentscheidungen der US-Notenbank beeinflussen normalerweise den Goldpreis. Sinken die Zinsen, verlieren festverzinsliche Anlagen an Attraktivität und die Opportunitätskosten für das Halten von Gold verringern sich. Werden Zinssenkungen erwartet, dann stützt dies meist den Goldpreis. Noch vor nicht allzu langer Zeit ging man von Juni oder Juli als Datum für eine Zinssenkung durch die Fed aus. Doch der Irankrieg hat zu Veränderungen geführt, Preise sind gestiegen. Jetzt wird allgemein damit gerechnet, dass beim nächsten Fed-Treffen die Zinsen unangetastet bleiben. Eigentlich nicht so gut für den Goldpreis. Jedoch sind die aktuellen Unsicherheiten und geopolitischen Querelen nicht ohne. Dies sollte Gold als sicheren Hafen für Anleger stärken.

Im Gegensatz zu Deutschland – die Inflation ist nun unter zwei Prozent gefallen – liegt in den USA die Inflation bei 2,9 Prozent. Damit ist das Zwei-Prozent-Ziel in den USA seit langer Zeit nicht zu schaffen. Dann gibt es noch das Problem mit dem Arbeitsmarkt. Letzte Zahlen belegen in den USA Arbeitsplatzverluste, schwächere Einzelhandelsumsätze und eine steigende Arbeitslosigkeit. Sollte sich der US-Arbeitsmarkt deutlich weiter verschlechtern, sollte dies die US-Notenbank zum Eingreifen animieren.

Gold ist stark nachgefragt. Die Zentralbanken kaufen weiterhin zu, die ETF-Zuflüsse steigen und die Nachfrage nach Barren und Münzen hat sich erhöht. Anfang März sank der Goldpreis, doch bei 5.000 US-Dollar je Unze hat der Goldpreis einen Boden gebildet, der einen Erholungsversuch ermöglicht. Laut Charttechnikern müsste der Widerstand bei 5.240 US-Dollar je Unze überwunden werden, um eine neue Preisrallye zu starten. Da eine deutliche Verbesserung der globalen politischen Situation eher nicht zu erwarten ist, sollte Gold bald wieder mit erhöhter Attraktivität glänzen.

Gold X2 Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-x2-mining-inc/ – verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt (Gold, Silber, Kupfer) in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet mit sehr guten Bohrergebnissen. Zudem hat Gold X2 Mining Kesselrun Resources übernommen, damit das Huronian Gold Projekt und so das Landpaket vom Moss-Projekt erweitert.

Fortuna Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im dritten Quartal 2025 konnten mehr als 72.000 Unzen Gold produziert werden. Die Mine im Senegal punktet mit sehr guten Bohrergebnissen, eine Bauentscheidung soll es im zweiten Quartal 2026 geben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -) und Gold X2 Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-x2-mining-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

Quellen: Fortuna Mining, Gold X2 Mining,

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20599006-us-zinssenkung-mehr-fed-auswegloser-lage-arbeitsmarkt-schwaecher-inflation;

https://derivate.bnpparibas.com/service/daily/dailyEDEL__Gold___Naechster_Erholungsversuch/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Innovative Ideen für mehr Gesundheit: Der 12. MedTech Pitch Day gibt kreativen Start-ups eine Bühne ProCoReX Europe GmbH erweitert Vernichtungskapazitäten – Sicherheitsstufe E-5 für Datenträgervernichtung