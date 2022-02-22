Kommt der Uran-Superzyklus?

Seit November 2025 gehört Uran offiziell zur Liste der kritischen Mineralien des U.S. Geological Survey.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 12.03.2026, 15:00 Uhr Zürich/Berlin

Shaw and Partners ist ein führendes Vermögensverwaltungs- und Investment-Unternehmen in Australasien. Bis 2028 prognostizieren dessen Analysten eine Verdopplung der Uranpreise bis zu 200 US-Dollar je Pfund Uran. In 2027 soll der Uranpreis auf 175 US-Dollar und in 2028 auf 200 US-Dollar pro Pfund Uran nach oben gehen. Denn es existieren strukturelle Angebotsengpässe und die Nachfrage nach Kernenergie steigt. Zudem werden sich Brennstofflieferzyklen verkürzen. Und dies ergibt insgesamt eine Neubewertung des Uranmarktes.

Zwischen Uranangebot und Uranbedarf gibt es eine Lücke, die wächst. Aktuell verbraucht die globale Kernenergiekapazität pro Jahr zirka 180 Millionen Pfund U?O?, während die bestehende Minenproduktion nur etwa 150 Millionen Pfund beträgt. Und die World Nuclear Association hält bis 2040 einen Uranverbrauch von rund 390 Millionen Pfund Uran jährlich für möglich. Da müssten Großprojekte in Betrieb genommen werden, um große Uranlieferungen möglich zu machen. Zwar ist da Einiges in der Planung, aber diese Projekte brauchen Zeit und viel Kapital und oft befinden sie sich in problematischen Rechtsordnungen.

Ein steigender Strombedarf (künstliche Intelligenz, Rechenzentren und vermehrte Elektrifizierung) und das Streben nach Energiesicherheit und Dekarbonisierung machen die Kernenergie zu einem notwendigen Energielieferanten. In 2025 haben Versorger weniger Uran bestellt als der jährliche Reaktorverbrauch benötigt, das bedeutet, dass Lagerbestände abgebaut wurden. Mittelfristig funktioniert dies wohl nicht. So könnten sich die Aktivitäten der Versorger noch in diesem Jahr steigern. Dies dürfte sich dann auch auf die Uranunternehmen auswirken und für eine entsprechende Entwicklung sorgen.

Uranium Energy – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/ – besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada. Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung gehören zum Geschäft. Das Unternehmen ist schuldenfrei und jetzt der einzige US-Anbieter, der Uran und Uranhexafluorid (wird in der Urananreicherung eingesetzt) liefern kann. Neue Uranproduktionskapazitäten in Wyoming und Texas wurden errichtet. Das Unternehmen hat Uranverkäufe zu 101 US-Dollar pro Pfund getätigt – ein Beweis für die Stärke der Strategie von Uranium Energy. Die Fertigstellung von Burke Hollow, der neuesten ISR-Uranmine in den USA, stellt einen bedeutenden Meilenstein dar.

IsoEnergy – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ – gilt als Uranproduzent, der zeitnah in Produktion gehen könnte, und verfügt in Saskatchewan über hochgradige Uranliegenschaften. Weitere Uranprojekte befinden sich in Australien, Argentinien und in den USA. Besonders hochwertig ist das Larocque East-Projekt im Athabasca Becken in Saskatchewan. Frisches Geld ist auch in der Kasse. Und mehrere Gebiete im Portfolio von IsoEnergy gehören laut einer Umfrage des Fraser Instituts zu den weltweit führenden Regionen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-11-update/

Quellen: IsoEnergy, Uranium Energy,

https://stockhead.com.au/resources/monsters-of-rock-shaw-and-partners-sees-uranium-doubling-to-us200-by-2028/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-11-update/

