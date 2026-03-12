Military Metals stößt bei Bohrungen auf 4,6 Meter mit 4,1 % Antimon, einschließlich 2,6 Meter mit 7,0 % Antimon – erste Ressourcenschätzung im Vorzeigeprojekt Trojárová in Europa steht bevor

VANCOUVER, British Columbia, 12. März 2026 / IRW-Press / Military Metals Corp. (das Unternehmen oder MILI) (CSE: MILI, OTC: MILIF, FWB: QN90) freut sich, die letzten Analyseergebnisse aus der Definitionsbohrkampagne auf seinem Vorzeigeprojekt, dem zu 100 % unternehmenseigenen Antimon-Gold-Projekt Trojárová (das Projekt) in der Slowakei, bekannt zu geben (siehe Pressemitteilung vom 4. November 2025). Ziel der Bohrkampagne 2025 war es, die historischen Bohrergebnisse zu bestätigen und SLR Consulting (SLR) bei der Erstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung für das Projekt zu unterstützen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Schätzung bis zum Ende des ersten Quartals 2026 veröffentlicht wird. Die Beauftragung von SLR durch das Unternehmen zur Durchführung dieser Arbeiten wird in der Mitteilung vom 9. Januar 2026 näher erläutert.

Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um die letzten und vollständigen geochemischen Ergebnisse des Programms, die auch die Resultate zu den nicht-vorrangigen Proben aus allen sieben Bohrlöchern des Programms beinhalten.

Zu den wichtigsten Ergebnissen dieser Pressemitteilung zählen:

Aus Bohrloch 25-TVA-003

· 4,6 gebohrte Meter (m) mit 4,1 % Antimon über eine wahre Mächtigkeit von 4,5 m zwischen 117 m und 121,6 m Lochtiefe

o einschließlich: 2,6 m mit 7,0 % Antimon über eine wahre Mächtigkeit von 2,5 m zwischen 118 m und 120,6 m Tiefe

Zu den besten Ergebnissen der Bohrkampagne 2025, die vom Unternehmen bereits veröffentlicht wurden, zählen:

Aus Bohrloch 25-TVA-001 (veröffentlicht am 7. Januar 2026)

· 23,2 m mit 2,22 % Antimon (Sb) über eine wahre Mächtigkeit von 20,1 m zwischen 144,3 m und 167,5 m Tiefe

o einschließlich: 7,9 m mit 4,9 % Sb über eine wahre Mächtigkeit von 6,8 m zwischen 152,7 m und 160,6 m Tiefe

· 23,2 m mit 1,27 g/t Gold (Au) über eine wahre Mächtigkeit von 20,1 m zwischen 144,3 m und 167,5 m Tiefe

o einschließlich: 6,2 m mit 3,17 g/t Au über eine wahre Mächtigkeit von 5,4 m zwischen 160,6 m und 166,8 m Tiefe

Aus Bohrloch 25-TVA-003 (veröffentlicht am 4. Februar 2026)

· 23,5 gebohrte Meter mit 3,3 g/t Gold über eine wahre Mächtigkeit von 20,2 m zwischen 148,9 m und 172,4 m Tiefe

o einschließlich: 4,0 m mit 10,52 g/t Au über eine wahre Mächtigkeit von 3,4 m zwischen 157,9 m und 161,9 m Tiefe

· 1,9 m mit 2,53 % Antimon über eine wahre Mächtigkeit von 1,6 m zwischen 169,9 m und 171,8 m Tiefe

Aus Bohrloch 25-TVA-005 (veröffentlicht am 28. Februar 2026)

· 10,2 gebohrte Meter mit 1,49 % Antimon über eine wahre Mächtigkeit von 9,0 m zwischen 150,8 m und 161 m Tiefe

o einschließlich: 1,0 m mit 9,33 % Antimon über eine wahre Mächtigkeit von 0,9 m zwischen 153 m und 154 m Tiefe

o innerhalb von 3,2 m mit 3,78 % Antimon über eine wahre Mächtigkeit von 2,8 m zwischen 150,8 m und 154 m Tiefe

Erörterung der Bohrergebnisse

Bei der hervorgehobenen Durchschneidung in Bohrloch 25-TVA-003 handelt es sich um eine zusätzliche hochgradige Mineralisierungszone mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 4,5 Metern, die sich 48,3 Meter oberhalb der Hauptzone befindet, über die am 4. Februar 2026 berichtet wurde.

Von den sieben, im Rahmen der Kampagne 2025 niedergebrachten Bohrungen enthielten fünf Abschnitte mit bedeutenden Antimonwerten und vier Abschnitte mit bedeutenden Goldwerten (die vollständigen Ergebnisse samt Erzgehalten und Abschnittslängen sind in den Tabellen 1 und 2 dargestellt). In den Bohrlöchern 25-TVA-004 und 25-TVA-007 wurde keine nennenswerte Antimonmineralisierung angetroffen und in den Bohrlöchern 25-TVA-005, 25-TVA-006 und 25-TVA-007 keine nennenswerte Goldmineralisierung. In dieser Pressemitteilung versteht das Unternehmen unter hochgradig ein Analyseergebnis von über 5 % Antimon, wobei die Probenahme anhand repräsentativer Methoden erfolgte (z. B. Bohrkernproben und Schlitzproben).

Die Analyseergebnisse für Antimon und Gold aus dem Jahr 2025 stimmen mit den historischen Daten aus benachbarten Bohrlöchern oder Zwillingslöchern überein.

Die vollständigen Analyseergebnisse, die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden, sind in der nachstehenden Tabelle 3 aufgeführt. Es sind keine Faktoren bekannt, die einen wesentlichen Einfluss auf die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Ergebnisse haben könnten.

Scott Eldridge, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärt: Wir sind vom Erfolg unseres ersten Bohrprogramms im Vorzeigeprojekt Trojárová begeistert. Sowohl die vorliegenden als auch die bereits veröffentlichten Ergebnisse stützen die Resultate der historischen Bohrungen im Projekt und stärken unser Vertrauen im Hinblick auf die Erstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung für das Projekt. Bis dato wurden auf dem Projektgelände insgesamt 70 Bohrungen niedergebracht. Die Ergebnisse unseres Programms unterstreichen die enorme Bedeutung der heimischen Antimonvorkommen im Projekt Trojárová für die Europäische Union. In einer Zeit, in der sich die Dynamik im Bereich der Verteidigung weltweit verlagert und die Lieferketten für kritische Mineralien zunehmend unter die Lupe genommen werden, hat sich Antimon zu einem der strategisch wichtigsten Metalle für moderne Verteidigungstechnologien entwickelt. Von Munition über militärische Legierungen bis hin zu fortschrittlicher Elektronik und flammhemmenden Systemen spielt Antimon für die nationale Sicherheit und die Resilienz der Industrie eine entscheidende Rolle.

MILI_031226_DE_Prcom.001

Abbildung 1. Bohrkern mit Antimonmineralisierung aus einer Tiefe zwischen 116,56 m und 122,26 m im Bohrloch 25-TVA-003. In einem Teilabschnitt zwischen 117 m und 121,6 m Tiefe wurde ein Antimongehalt von insgesamt 4,1 % ermittelt.

Besonders erwähnenswerte Abschnitte mit Antimon- und Goldmineralisierung im Rahmen der Ergebnisse dieser Pressemitteilung sowie vorhergehender Mitteilungen zu den Ergebnissen der Bohrkampagne 2025 (7. Januar, 4. Februar und 28. Februar 2026) sind in den nachstehenden Tabellen 1 und 2 aufgelistet.

Tabelle 1. Vollständige Tabelle mit den wichtigsten Antimonabschnitten aus den sieben Bohrlöchern der Bohrkampagne 2025 (aus der vorliegenden sowie früheren Pressemitteilungen). Die für die vorliegende Mitteilung spezifischen Ergebnisse sind gelb markiert.

Von (m) Bis (m) Länge (m) Wahre Mächtigkeit (m) Sb (%)

25-TVA-001 144,3 167,5 23,2 20,1 2,22

Einschließlich 152,7 160,6 7,9 6,8 4,9

25-TVA-002 240 258,2 18,2 15,1 0,35

25-TVA-003 117 121,6 4,6 4,5 4,1

Einschließlich 118 120,6 2,6 2,5 7

25-TVA-003 169,9 171,8 1,9 1,6 2,53

25-TVA-004 Keine bedeutenden Sb-Ergebnisse

25-TVA-005 150,8 161 10,2 9 1,49

Einschließlich 153 154 1 0,9 9,33

Innerhalb von 150,8 154 3,2 2,8 3,78

25-TVA-006 50,8 51,3 0,5 0,5 1,58

25-TVA-007 Keine bedeutenden Sb-Ergebnisse

Tabelle 2. Vollständige Tabelle mit den wichtigsten Goldabschnitten aus den sieben Bohrlöchern der Bohrkampagne 2025 (aus der vorliegenden sowie früheren Pressemitteilungen). Die für die vorliegende Mitteilung spezifischen Ergebnisse sind gelb markiert.

Von (m) Bis (m) Länge (m) Wahre Mächtigkeit (m) Au (g/t)

25-TVA-001 144,3 167,5 23,2 20,1 1,27

Einschließlich 160,6 166,8 6,2 5,4 3,17

25-TVA-002 253,7 256,8 3,1 2,6 1,47

25-TVA-003 148,5 172,4 23,5 20,2 3,3

Einschließlich 157,9 161,9 4 3,4 10,52

25-TVA-004 177 206,1 29,1 27,5 0,34

25-TVA-005 Keine bedeutenden Au-Ergebnisse

25-TVA-006 Keine bedeutenden Au-Ergebnisse

25-TVA-007 Keine bedeutenden Au-Ergebnisse

MILI_031226_DE_Prcom.002

Abbildung 2. Lageplan der Diamantbohrungen aus dem Jahr 2025 und aus der Sowjet-Ära im nördlichen Zentrum des Projekts Trojárová von Military Metals.

Tabelle 3. Informationen zu den Standorten der Bohrlöcher im Rahmen der Diamantbohrkampagne 2025 des Unternehmens bei Trojárová. Dies sind die endgültigen Standorte, die durch einen professionellen und qualifizierten Vermessungsingenieur bestimmt wurden.

WGS 84 / UTM Zone 33N

Bohrloch Easting Northing Höhe (m) Länge (m) Neigung Azimut

25-TVA-001 662696 5358601 640 292,2 -65 220

25-TVA-002 662685 5358668 655 289,7 -75 220

25-TVA-003 662551 5358701 634 200,2 -65 225

25-TVA-004 662475 5358809 604 256,5 -55 225

25-TVA-005 662394 5358812 580 196 -60 230

25-TVA-006 662211 5358795 569 62,4 -57 220

25-TVA-007 662170 5358852 559 86,5 -60 210

Tabelle 4. Vollständige Tabelle der in dieser Pressemitteilung behandelten Bohrkern-Analyseergebnisse. Die Antimon- und Goldwerte von 0,0005 % bzw. 0,0005 g/t liegen unterhalb der analytischen Nachweisgrenze.

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Proben-ID Sb % Au g/t Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Proben-ID Sb % Au g/t

25-TVA-004 177 178 1 325674 0,014 1,2525-TVA-001 72,6 73,6 1 292664 0,015 0,05

25-TVA-004 178 178,6 0,6 325675 0,017 5,5625-TVA-001 73,6 74,6 1 292666 0,003 0,005

25-TVA-004 178,6 179,6 1 325676 0,015 0,1625-TVA-001 74,6 75 0,4 292667 0,003 0,005

25-TVA-004 179,6 180,6 1 325677 0,021 0,0525-TVA-001 75 75,8 0,8 292668 0,003 0,005

25-TVA-004 180,6 181,6 1 325678 0,024 0,0225-TVA-001 75,8 76,8 1 292669 0,002 0,005

25-TVA-004 181,6 182,6 1 325679 0,009 0,0125-TVA-001 76,8 77,4 0,6 292671 0,004 0,02

25-TVA-004 182,6 183,6 1 325681 0,016 0,0125-TVA-001 77,4 78 0,6 292672 0,005 0,02

25-TVA-004 183,6 184,6 1 325682 0,007 0,0125-TVA-001 78 79 1 292673 0,024 0,02

25-TVA-004 184,6 185,6 1 325683 0,033 0,0425-TVA-001 79 80 1 292674 0,005 0,005

25-TVA-004 185,6 186,6 1 325684 0,028 0,0525-TVA-001 80 81 1 292675 0,003 0,005

25-TVA-004 186,6 187,6 1 325685 0,02 0,0225-TVA-001 81 81,9 0,9 292676 0,005 0,01

25-TVA-004 187,6 188,6 1 325686 0,018 0,0325-TVA-001 81,9 82,9 1 292677 0,009 0,005

25-TVA-004 188,6 189,6 1 325687 0,03 0,0925-TVA-001 82,9 83,9 1 292678 0,009 0,005

25-TVA-004 189,6 190,6 1 325688 0,059 0,1825-TVA-001 83,9 84,9 1 292679 0,013 0,005

25-TVA-004 190,6 191,6 1 325689 0,043 0,6325-TVA-001 84,9 85,9 1 292681 0,082 0,01

25-TVA-004 191,6 192,6 1 325691 0,025 0,2325-TVA-001 85,9 86,9 1 292682 0,127 0,005

25-TVA-004 192,6 193,5 0,9 325692 0,028 0,0825-TVA-001 86,9 87,9 1 292683 0,068 0,01

25-TVA-004 193,5 194,5 1 325693 0,021 0,2125-TVA-001 87,9 88,9 1 292684 0,021 0,02

25-TVA-004 194,5 195,5 1 325694 0,03 0,3925-TVA-001 88,9 89,5 0,6 292685 0,008 0,005

25-TVA-004 195,5 196,5 1 325696 0,036 0,3425-TVA-001 89,5 90,1 0,6 292686 0,008 0,02

25-TVA-004 196,5 197,5 1 325697 0,04 0,0225-TVA-001 90,1 90,8 0,7 292687 0,002 0,01

25-TVA-004 197,5 198,5 1 325698 0,06 0,1725-TVA-001 90,8 91,8 1 292688 0,025 0,04

25-TVA-004 198,5 199,5 1 325699 0,024 0,2625-TVA-001 91,8 92,7 0,9 292689 0,014 0,02

25-TVA-004 199,5 200,5 1 325701 0,043 0,0825-TVA-001 92,7 93,7 1 292691 0,006 0,09

25-TVA-004 200,5 201,5 1 325702 0,197 1,3425-TVA-001 93,7 94,5 0,8 292692 0,001 0,01

25-TVA-004 201,5 202,5 1 325703 0,134 0,4225-TVA-001 94,5 95,5 1 292693 0,001 0,01

25-TVA-004 202,5 203,5 1 325704 0,045 0,125-TVA-001 95,5 96,2 0,7 292694 0,001 0,01

25-TVA-004 203,5 204,5 1 325705 0,046 0,125-TVA-001 96,2 96,7 0,5 292696 0,0005 0,01

25-TVA-004 204,5 205,5 1 325706 0,071 0,2725-TVA-001 96,7 97,7 1 292697 0,002 0,005

25-TVA-004 205,5 206,1 0,6 325707 0,049 0,1425-TVA-001 97,7 98,7 1 292708 0,002 0,01

25-TVA-004 206,1 206,9 0,8 325708 0,039 0,0925-TVA-001 112,5 113,5 1 292698 0,001 0,005

25-TVA-004 206,9 207,7 0,8 325709 0,007 0,0125-TVA-001 113,5 114,5 1 292710 0,001 0,01

25-TVA-004 207,7 208,7 1 325711 0,003 0,0325-TVA-001 114,5 115,4 0,9 292699 0,0005 0,01

25-TVA-004 208,7 209,7 1 325712 0,002 0,0125-TVA-001 115,4 116,4 1 292701 0,001 0,01

25-TVA-004 209,7 210,7 1 325713 0,001 0,0125-TVA-001 116,4 117,4 1 292702 0,001 0,01

25-TVA-004 210,7 211,5 0,8 325714 0,0005 0,00525-TVA-001 171,2 172 0,8 292762 0,0005 0,005

25-TVA-004 211,5 212 0,5 325715 0,0005 0,00525-TVA-001 172 172,8 0,8 292763 0,0005 0,01

25-TVA-004 212 213 1 325716 0,0005 0,00525-TVA-001 172,8 173,8 1 292764 0,0005 0,005

25-TVA-004 213 214 1 325717 0,0005 0,00525-TVA-001 173,8 174,8 1 292766 0,0005 0,005

25-TVA-005 127,8 128,8 1 373639 0,007 0,0125-TVA-001 239,9 240,9 1 292767 0,0005 0,01

25-TVA-005 128,8 129,8 1 373641 0,004 0,00525-TVA-001 240,9 241,9 1 292768 0,0005 0,005

25-TVA-005 129,8 130,4 0,6 373642 0,01 0,0225-TVA-001 241,9 242,7 0,8 292769 0,0005 0,02

25-TVA-005 130,4 131 0,6 373643 0,015 0,0225-TVA-001 242,7 243,7 1 292771 0,0005 0,01

25-TVA-005 131 131,5 0,5 373644 0,009 0,0125-TVA-001 243,7 244,2 0,5 292772 0,0005 0,005

25-TVA-005 131,5 132,3 0,8 373645 0,013 0,0225-TVA-001 244,2 244,9 0,7 292773 0,0005 0,01

25-TVA-005 132,3 133 0,7 373646 0,021 0,0625-TVA-001 244,9 245,9 1 292774 0,0005 0,005

25-TVA-005 133 134 1 373647 0,025 0,0225-TVA-001 245,9 246,9 1 292775 0,0005 0,01

25-TVA-005 134 135 1 373648 0,151 0,0325-TVA-001 246,9 247,9 1 292776 0,0005 0,01

25-TVA-005 135 136 1 373649 0,101 0,0225-TVA-001 247,9 248,9 1 292777 0,0005 0,01

25-TVA-005 136 137 1 373650 0,052 0,0125-TVA-001 248,9 249,9 1 292778 0,0005 0,01

25-TVA-005 137 137,8 0,8 373651 0,151 0,0125-TVA-001 249,9 250,9 1 292779 0,0005 0,01

25-TVA-005 137,8 138,8 1 373652 0,072 0,0125-TVA-001 250,9 251,9 1 292781 0,003 0,01

25-TVA-005 138,8 139,8 1 373653 0,49 0,0125-TVA-001 251,9 252,9 1 292782 0,002 0,005

25-TVA-005 139,8 140,8 1 373654 0,105 0,0225-TVA-001 252,9 253,6 0,7 292783 0,0005 0,005

25-TVA-005 140,8 141,8 1 373655 0,19 0,0225-TVA-001 253,6 254,6 1 292784 0,0005 0,005

25-TVA-005 141,8 142,8 1 373656 0,285 0,0225-TVA-001 254,6 255,4 0,8 292785 0,0005 0,005

25-TVA-005 142,8 143,8 1 373657 0,235 0,0125-TVA-001 255,4 255,9 0,5 292786 0,0005 0,005

25-TVA-005 143,8 144,8 1 373658 0,12 0,0125-TVA-001 255,9 256,3 0,4 292787 0,0005 0,005

25-TVA-005 144,8 145,8 1 373659 0,063 0,0125-TVA-001 256,3 256,6 0,3 292788 0,0005 0,01

25-TVA-005 145,8 146,8 1 373661 0,057 0,0125-TVA-001 256,6 257 0,4 292789 0,0005 0,005

25-TVA-005 146,8 147,8 1 373662 0,135 0,0125-TVA-001 257 258 1 292791 0,0005 0,005

25-TVA-005 147,8 148,8 1 373663 0,059 0,00525-TVA-001 258 258,5 0,5 292792 0,0005 0,005

25-TVA-005 148,8 149,8 1 373664 0,162 0,0225-TVA-001 258,5 259,5 1 292793 0,0005 0,005

25-TVA-005 149,8 150,8 1 373666 0,191 0,0325-TVA-001 259,5 260,5 1 292794 0,0005 0,005

25-TVA-005 150,8 151,7 0,9 373667 1,335 0,0225-TVA-001 260,5 261,5 1 292796 0,0005 0,005

25-TVA-005 151,7 152,5 0,8 373668 1,38 0,0125-TVA-001 261,5 262,5 1 292797 0,0005 0,005

25-TVA-005 152,5 153 0,5 373669 0,933 0,0425-TVA-001 262,5 263,5 1 292798 0,0005 0,005

25-TVA-005 154 155 1 373673 0,737 0,0425-TVA-001 263,5 264 0,5 292799 0,0005 0,005

25-TVA-005 155 156 1 373674 0,505 0,0225-TVA-001 264 265 1 292801 0,0005 0,01

25-TVA-005 156 157 1 373675 0,129 0,0225-TVA-001 265 266 1 292802 0,0005 0,005

25-TVA-005 157 158 1 373676 0,137 0,0125-TVA-001 266 267 1 292803 0,0005 0,005

25-TVA-005 158 159 1 373677 0,328 0,0225-TVA-001 267 268 1 292804 0,0005 0,005

25-TVA-005 159 160 1 373678 0,284 0,0225-TVA-001 268 269 1 292805 0,0005 0,005

25-TVA-005 160 161 1 373679 0,953 0,2325-TVA-001 269 270 1 292806 0,0005 0,01

25-TVA-005 161 162 1 373681 0,174 0,225-TVA-001 270 270,5 0,5 292807 0,0005 0,005

25-TVA-005 162 162,7 0,7 373682 0,193 0,00525-TVA-001 270,5 271,5 1 292808 0,0005 0,01

25-TVA-005 162,7 163,7 1 373683 0,003 0,00525-TVA-001 271,5 272,5 1 292809 0,0005 0,005

25-TVA-005 163,7 164,7 1 373684 0,025 0,00525-TVA-001 272,5 273,5 1 292811 0,0005 0,005

25-TVA-005 164,7 165,7 1 373685 0,058 0,00525-TVA-001 273,5 274,5 1 292812 0,0005 0,005

25-TVA-005 165,7 166,7 1 373686 0,013 0,00525-TVA-001 274,5 275,5 1 292813 0,0005 0,005

25-TVA-005 166,7 167,5 0,8 373687 0,007 0,00525-TVA-001 275,5 276,1 0,6 292814 0,0005 0,005

25-TVA-005 167,5 168,5 1 373688 0,004 0,00525-TVA-001 276,1 277,1 1 292815 0,0005 0,005

25-TVA-005 168,5 169,5 1 373689 0,001 0,00525-TVA-001 277,1 277,6 0,5 292816 0,0005 0,01

25-TVA-005 169,5 170,5 1 373691 0,001 0,0225-TVA-001 277,6 278,4 0,8 292817 0,0005 0,005

25-TVA-005 170,5 171 0,5 373692 0,001 0,00525-TVA-001 278,4 279,1 0,7 292818 0,0005 0,01

25-TVA-005 171 172 1 373693 0,0005 0,00525-TVA-001 279,1 280,1 1 292819 0,0005 0,005

25-TVA-005 172 173 1 373694 0,0005 0,00525-TVA-001 280,1 281,1 1 292821 0,0005 0,01

25-TVA-005 173 174 1 373696 0,001 0,00525-TVA-001 281,1 282,1 1 292822 0,0005 0,01

25-TVA-006 10,1 11,1 1 325718 0,024 0,0325-TVA-001 282,1 283,1 1 292823 0,0005 0,005

25-TVA-006 11,1 14,1 3 325719 0,014 0,0625-TVA-002 55 55,7 0,7 292843 0,0005 0,01

25-TVA-006 14,1 15,1 1 325721 0,007 0,0525-TVA-002 55,7 56,7 1 292844 0,002 0,02

25-TVA-006 15,1 16,5 1,4 325722 0,002 0,0125-TVA-002 56,7 57,7 1 292845 0,023 0,11

25-TVA-006 16,5 17,6 1,1 325723 0,002 0,0225-TVA-002 57,7 58,5 0,8 292846 0,002 0,005

25-TVA-006 17,6 18,6 1 325724 0,002 0,0525-TVA-002 136 137 1 292847 0,0005 0,01

25-TVA-006 18,6 19,6 1 325725 0,006 0,0325-TVA-002 230,3 231,3 1 292861 0,005 0,01

25-TVA-006 19,6 20,4 0,8 325726 0,005 0,0625-TVA-002 231,3 232,3 1 292862 0,001 0,01

25-TVA-006 20,4 21 0,6 325727 0,003 0,0525-TVA-002 232,3 233,3 1 292863 0,001 0,005

25-TVA-006 21 22 1 325728 0,004 0,0425-TVA-002 233,3 233,9 0,55 292864 0,006 0,01

25-TVA-006 22 23 1 325729 0,004 0,0525-TVA-002 233,9 234,9 1 292866 0,006 0,01

25-TVA-006 23 24 1 325731 0,003 0,0325-TVA-002 234,9 235,8 0,9 292867 0,012 0,005

25-TVA-006 24 25 1 325732 0,006 0,0225-TVA-002 235,8 236,5 0,75 292868 0,011 0,02

25-TVA-006 25 26 1 325733 0,007 0,0325-TVA-002 236,5 237,5 1 292869 0,032 0,03

25-TVA-006 26 27 1 325734 0,005 0,0425-TVA-002 237,5 238,5 1 292871 0,06 0,01

25-TVA-006 27 28 1 325736 0,006 0,0825-TVA-002 238,5 239,5 1 292872 0,116 0,13

25-TVA-006 28 28,7 0,7 325737 0,006 0,0425-TVA-002 239,5 240 0,5 292873 0,087 0,11

25-TVA-006 28,7 29,4 0,7 325738 0,006 0,0225-TVA-002 240 240,7 0,7 292874 4,77 1,09

25-TVA-006 29,4 30,2 0,8 325739 0,004 0,0325-TVA-002 240,7 241,3 0,6 292875 0,779 0,47

25-TVA-006 30,2 31,2 1 325741 0,005 0,0525-TVA-002 241,3 241,9 0,6 292876 0,378 0,07

25-TVA-006 31,2 32,2 1 325742 0,006 0,0825-TVA-002 241,9 242,9 1 292877 0,083 0,02

25-TVA-006 32,2 33,2 1 325743 0,007 0,0725-TVA-002 242,9 243,9 1 292878 0,01 0,04

25-TVA-006 33,2 34,2 1 325744 0,003 0,0825-TVA-002 243,9 244,9 1 292879 0,023 0,21

25-TVA-006 34,2 35,1 0,9 325745 0,002 0,0225-TVA-002 244,9 245,9 1 292881 0,01 0,05

25-TVA-006 35,1 36,1 1 325746 0,004 0,0125-TVA-002 245,9 246,9 1 292882 0,015 0,02

25-TVA-006 36,1 37,1 1 325747 0,006 0,0125-TVA-002 246,9 247,8 0,9 292883 0,187 0,04

25-TVA-006 37,1 37,9 0,8 325748 0,004 0,0125-TVA-002 247,8 248,8 1 292884 0,103 0,14

25-TVA-006 37,9 38,5 0,6 325749 0,005 0,0225-TVA-002 248,8 249,8 1 292885 0,025 0,08

25-TVA-006 38,5 39,5 1 325751 0,008 0,0325-TVA-002 249,8 250,8 1 292886 0,031 0,03

25-TVA-006 39,5 40,5 1 325752 0,011 0,0325-TVA-002 250,8 251,8 1 292887 0,014 0,02

25-TVA-006 40,5 41,5 1 325753 0,008 0,0325-TVA-002 251,8 252,7 0,9 292888 0,019 0,04

25-TVA-006 41,5 42 0,5 325754 0,006 0,0425-TVA-002 252,7 253,7 1 292889 0,014 0,02

25-TVA-006 42 43 1 325755 0,01 0,0125-TVA-002 253,7 254,2 0,5 292891 0,259 0,57

25-TVA-006 43 43,8 0,8 325756 0,03 0,0125-TVA-002 254,2 254,9 0,7 292892 1,335 3,44

25-TVA-006 43,8 44,5 0,7 325757 0,04 0,0125-TVA-002 254,9 255,9 1 292893 0,098 0,67

25-TVA-006 44,5 45,3 0,8 325758 0,25 0,0325-TVA-002 255,9 256,8 0,9 292894 0,17 1,31

25-TVA-006 45,9 46,9 1 325759 0,442 0,2525-TVA-002 256,8 257,4 0,6 292896 0,215 0,12

25-TVA-006 46,9 47,4 0,5 325761 0,199 0,3425-TVA-002 257,4 258,2 0,8 292897 0,472 0,14

25-TVA-006 47,4 48,3 0,9 325762 0,031 0,1225-TVA-002 258,2 259,1 0,9 292898 0,324 0,09

25-TVA-006 48,3 49 0,7 325763 0,06 0,0825-TVA-002 259,1 259,8 0,7 292899 0,428 0,12

25-TVA-006 49,4 50 0,6 325764 0,062 0,0425-TVA-002 259,8 260,4 0,6 292901 0,086 0,14

25-TVA-006 50 50,8 0,8 325766 0,035 0,1425-TVA-002 260,4 260,8 0,4 292902 0,203 0,71

25-TVA-006 50,8 51,3 0,5 325767 1,58 0,225-TVA-002 260,8 261,3 0,5 292903 0,031 0,01

25-TVA-006 52,3 53 0,7 325768 0,033 0,0125-TVA-002 261,3 262,2 0,9 292904 0,074 0,01

25-TVA-006 53 54 1 325769 0,019 0,0125-TVA-002 262,2 263,2 1 292905 0,053 0,06

25-TVA-006 54 55 1 325771 0,009 0,0625-TVA-002 263,2 264,2 1 292906 0,027 0,02

25-TVA-006 55 56 1 325772 0,008 0,0225-TVA-002 264,2 264,7 0,5 292907 0,047 0,02

25-TVA-006 56 57 1 325773 0,006 0,00525-TVA-002 264,7 265,7 1 292908 0,027 0,02

25-TVA-006 57 58 1 325774 0,008 0,00525-TVA-002 265,7 266,6 0,9 292909 0,024 0,005

25-TVA-006 58 59 1 325775 0,003 0,00525-TVA-002 266,6 267,1 0,5 292911 0,013 0,005

25-TVA-006 59 60 1 325776 0,027 0,00525-TVA-002 267,1 267,9 0,8 292912 0,018 0,01

25-TVA-006 60 61 1 325777 0,009 0,0125-TVA-002 267,9 268,9 1 292913 0,02 0,03

25-TVA-006 61 61,7 0,7 325778 0,01 0,0125-TVA-002 268,9 269,4 0,5 292914 0,012 0,01

25-TVA-006 61,7 62,4 0,7 325779 0,008 0,0125-TVA-002 269,4 270,2 0,8 292915 0,01 0,01

25-TVA-007 18 19 1 325781 0,0005 0,0125-TVA-002 270,2 271,2 1 292916 0,021 0,01

25-TVA-007 19 20 1 325782 0,001 0,0125-TVA-002 271,2 272,2 1 292917 0,014 0,01

25-TVA-007 20 21 1 325783 0,002 0,0125-TVA-002 272,2 272,7 0,5 292918 0,002 0,005

25-TVA-007 21 22 1 325784 0,0005 0,00525-TVA-002 272,7 273,2 0,5 292919 0,0005 0,005

25-TVA-007 22 23 1 325785 0,0005 0,0125-TVA-002 273,2 273,7 0,5 292921 0,0005 0,005

25-TVA-007 23 24 1 325786 0,002 0,0125-TVA-002 273,7 274,3 0,6 292922 0,0005 0,02

25-TVA-007 24 25 1 325787 0,001 0,0225-TVA-002 274,3 274,8 0,5 292923 0,0005 0,02

25-TVA-007 25 26 1 325788 0,005 0,0125-TVA-002 274,8 275,3 0,5 292924 0,0005 0,005

25-TVA-007 26,4 27,3 0,9 325789 0,004 0,0725-TVA-002 275,3 276,3 1 292925 0,0005 0,005

25-TVA-007 27,3 28,3 1 325791 0,006 0,0925-TVA-002 276,3 277,3 1 292926 0,0005 0,005

25-TVA-007 28,3 29,3 1 325792 0,004 0,0325-TVA-002 277,3 277,8 0,5 292927 0,0005 0,005

25-TVA-007 29,3 30,3 1 325793 0,003 0,0125-TVA-002 277,8 278,8 1 292928 0,0005 0,005

25-TVA-007 30,3 31,2 0,9 325794 0,002 0,0125-TVA-002 278,8 279,8 1 292929 0,0005 0,005

25-TVA-007 31,2 32,2 1 325796 0,006 0,0125-TVA-003 58,5 59,5 1 292931 0,012 0,01

25-TVA-007 32,2 33,2 1 325797 0,005 0,0225-TVA-003 59,5 60,5 1 292932 0,036 0,05

25-TVA-007 33,2 34,1 0,9 325798 0,004 0,0725-TVA-003 60,5 61,07 0,57 292933 0,016 0,72

25-TVA-007 34,1 35 0,9 325799 0,005 0,0225-TVA-003 61,07 61,5 0,43 292934 0,016 0,05

25-TVA-007 35 35,7 0,7 373500 0,004 0,5525-TVA-003 61,5 62,5 1 292936 0,028 0,01

25-TVA-007 35,7 36,7 1 373501 0,005 0,0425-TVA-003 99,1 99,8 0,7 292937 0,002 0,005

25-TVA-007 36,7 37,7 1 373502 0,003 0,0125-TVA-003 99,8 101 1,2 292938 0,003 0,005

25-TVA-007 37,7 38,4 0,7 373503 0,004 0,0125-TVA-003 101 102 1 292939 0,002 0,005

25-TVA-007 38,4 39 0,6 373504 0,003 0,00525-TVA-003 102 103 1 292941 0,004 0,01

25-TVA-007 39 39,9 0,9 373505 0,004 0,0125-TVA-003 103 104 1 292942 0,003 0,01

25-TVA-007 39,9 40,8 0,9 373506 0,009 0,0425-TVA-003 104 105 1 292943 0,002 0,01

25-TVA-007 40,8 41,8 1 373507 0,012 0,0225-TVA-003 105 106 1 292944 0,005 0,01

25-TVA-007 41,8 42,8 1 373508 0,021 0,0125-TVA-003 106 107 1 292945 0,003 0,005

25-TVA-007 42,8 43,8 1 373509 0,031 0,0225-TVA-003 107 108 1 292946 0,004 0,01

25-TVA-007 43,8 44,8 1 373511 0,027 0,0425-TVA-003 108 109 1 292947 0,003 0,005

25-TVA-007 44,8 45,8 1 373512 0,013 0,0125-TVA-003 109 110 1 292948 0,007 0,005

25-TVA-007 45,8 46,8 1 373513 0,019 0,0225-TVA-003 110 111 1 292949 0,008 0,005

25-TVA-007 46,8 47,7 0,9 373514 0,025 0,0125-TVA-003 111 112 1 325601 0,008 0,005

25-TVA-007 47,7 48,4 0,7 373515 0,023 0,0225-TVA-003 112 113 1 325602 0,013 0,01

25-TVA-007 49,4 49,9 0,5 373516 0,031 0,0325-TVA-003 113 114 1 325603 0,016 0,005

25-TVA-007 50,4 50,9 0,5 373517 0,022 0,0125-TVA-003 114 115 1 325604 0,017 0,01

25-TVA-007 50,9 51,9 1 373518 0,006 0,00525-TVA-003 115 116 1 325605 0,016 0,01

25-TVA-007 51,9 52,9 1 373519 0,001 0,00525-TVA-003 116 117 1 325606 0,034 0,01

25-TVA-001 45 46 1 292651 0,0005 0,00525-TVA-003 117 118 1 325607 0,497 0,02

25-TVA-001 46 47 1 292703 0,0005 0,00525-TVA-003 118 119 1 325608 4,3 0,29

25-TVA-001 47 47,9 0,9 292652 0,0005 0,00525-TVA-003 119 120 1 325609 12,4 0,72

25-TVA-001 47,9 48,9 1 292653 0,0005 0,0125-TVA-003 120 120,6 0,6 325611 2,41 0,14

25-TVA-001 48,9 49,9 1 292704 0,0005 0,0125-TVA-003 120,6 121,6 1 325612 0,128 0,03

25-TVA-001 55,6 56,6 1 292654 0,0005 0,00525-TVA-003 121,6 122,6 1 325613 0,023 0,005

25-TVA-001 56,6 57,6 1 292705 0,0005 0,00525-TVA-003 122,6 123,6 1 325614 0,015 0,005

25-TVA-001 57,6 58,1 0,5 292655 0,0005 0,0125-TVA-003 123,6 124,6 1 325615 0,92 0,21

25-TVA-001 58,1 59,1 1 292656 0,0005 0,00525-TVA-003 124,6 125,6 1 325616 0,206 0,22

25-TVA-001 59,1 60,1 1 292706 0,0005 0,0125-TVA-003 135 136 1 325624 0,006 0,01

25-TVA-001 67,7 68,7 1 292657 0,0005 0,0125-TVA-003 136 137 1 325625 0,047 0,01

25-TVA-001 68,7 69,7 1 292707 0,0005 0,0125-TVA-003 137 137,6 0,6 325617 0,036 0,02

25-TVA-001 69,7 70,2 0,5 292658 0,0005 0,00525-TVA-003 137,6 138,6 1 325618 0,059 0,13

25-TVA-001 70,2 70,8 0,6 292659 0,0005 0,00525-TVA-003 138,6 139,6 1 325619 0,298 0,2

25-TVA-001 70,8 71,5 0,7 292661 0,005 0,0125-TVA-003 139,6 140,6 1 325621 0,041 0,01

25-TVA-001 71,5 71,9 0,4 292662 0,04 0,2825-TVA-003 140,6 141,6 1 325622 0,019 0,02

25-TVA-001 71,9 72,6 0,7 292663 0,053 0,0325-TVA-003 141,6 142,5 0,9 325623 0,03 0,02

Analytische Verfahren und Verfahren zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Das Programm wurde unter Verwendung von Bohrkernen der Größen PQ und HQ durchgeführt. Die Probenahmeintervalle wurden von Geologen identifiziert und mit einer eindeutigen Probenidentifikationsnummer versehen. Die Proben wurden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geteilt, wobei eine Hälfte als dauerhafte Aufzeichnung in der Kernbox verblieb und die andere Hälfte in einen Plastikprobenbeutel gegeben wurde. Beide Hälften wurden mit einem wasserfesten Etikett mit der eindeutigen Probennummer gekennzeichnet, die auch mit einem Permanentmarker auf den Probenbeutel geschrieben wurde. Die Proben wurden von der gesicherten Einrichtung des Unternehmens per privatem Kurierdienst zu ALS Laboratories in Rumänien transportiert, wo sie einer geochemischen Analyse unterzogen wurden. ALS Laboratories ist ein unabhängiges, gemäß ISO/IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 zertifiziertes kommerzielles Labor, das in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen steht. Die Proben wurden mit dem Multielement-Paket ME_ICP41a und für Gold mit dem Feuerprobenpaket Au-AA25 analysiert. ME_ICP41a ist ein Paket zur Bestimmung des Erzgehalts, bei dem eine 0,4-g-Probe mit Königswasser aufgeschlossen und anschließend einer induktiv gekoppelten Plasma-Atomemissionsspektrometrie (ICP-AES) unterzogen wird. Die Feuerprobenmethode Au-AA25 ist eine Erzgehaltsanalyse unter Verwendung einer 30-g-Aliquote. Die Aliquote wird mit einem Flussmittel aus PbO und SiO2 mit variablen Mengen an Borax, Soda und anderen Reagenzien gemischt. Das Flussmittel und die Probe werden gemischt und dann bei hoher Temperatur (>1.000 °C) erhitzt, um die Gesteinsgitter zu zersetzen und das Gold in der Probe in einem Bleiknopf zu sammeln. Der Knopf wird in eine poröse Kupel gegeben und erneut in einer oxidierenden Umgebung erhitzt, um Blei in Bleioxid umzuwandeln, das von der Kupel absorbiert wird, während die Edelmetalle als Doré-Korn oder -Kügelchen (Prill) zurückbleiben. Der Goldgehalt des Prills wird dann mittels Atomabsorptionsspektrometrie bestimmt. Das Paket ME_ICP41 ist durch eine obere Nachweisgrenze von 5 % für Antimon begrenzt. Proben, die diesen Grenzwert überschreiten, werden mit dem Paket Sb-CRF15c erneut analysiert, wobei 0,25 g der ursprünglichen Pulpe mittels Röntgenfluoreszenzspektrometrie (XRF) analysiert werden, nachdem sie mit Lithiumborat geschmolzen und mit starken Oxidationsmitteln versetzt wurden, um die Sulfidkonzentrate zu zersetzen.

Beiden Analysen geht das Vorbereitungspaket Prep-31Y voraus, bei dem die gesamte Probe auf 70 % mit einer Korngröße von 2 mm zerkleinert wird, eine 250-g-Probe mit einem Rotationssplitter entnommen und auf 85 % mit einer Korngröße von 75 Mikrometern pulverisiert wird. Für Sb und Au wurden die erforderlichen Laboranalysemethoden für Werte über den Grenzwerten angewendet. Es wurde ein systematisches QA/QC-Protokoll angewendet, das die systematische Einfügung von zertifizierten Referenzmaterialien und Blindproben in den Probenstrom mit einer Häufigkeit von 1 zu 10 sowie die Analyse von Pulpenduplikaten mit einer Häufigkeit von 1 zu 30 umfasst.

David Murray, P.Geo, VP-Exploration bei Military Metals und eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person, hat die hierin gemeldeten Ergebnisse anhand der Original-Analysezertifikate und Bohrlochprotokolle persönlich überprüft. Darüber hinaus hat Herr Murray das Bohrprogramm zweimal persönlich inspiziert und dabei die Feldverfahren in Bezug auf die Probenentnahme, -vorbereitung, Chain-of-Custody, Dokumentation und Einfügung zertifizierter Referenzmaterialien persönlich überprüft.

Über das Projekt Trojárová und die historische Ressource

Trojárová wurde Ende der 1970er Jahre entdeckt und war in den Jahren 1983 bis 1995 Gegenstand umfangreicher Explorationsarbeiten über und unter Tage auf einer Streichlänge von 2 km, in deren Rahmen 63 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 14.330 m sowie Untertagearbeiten über 1,7 km absolviert wurden. Die Arbeiten wurden im Laufe der Jahre fortgesetzt und es wurden weitere Gräben ausgehoben und Bohrungen durchgeführt. Ab dem Jahr 1990 begannen die untertägigen Erschließungsarbeiten. Letztlich wurde ein 300 Meter langer Stollen gegraben, der mit einer über 700 Meter langen Strecke im Liegenden der Mineralisierungszone verbunden war und sieben Querschläge in die Mineralisierungszone zu Zwecken der Probenahme aufwies.

Diese Arbeiten mündeten in einer umfassenden Studie, die unter anderem Bohrprotokolle, Analysen, Bohrpläne, Karten und Profilschnitte, Lagerstättenmodellstudien sowie petrographische und metallurgische Studien umfasste und 1992 in einem mehrbändigen Berichtskompendium des Geologischen Dienstes der Slowakei veröffentlicht wurde, das auch eine historische Mineralressourcenschätzung enthielt (siehe Historische Ressourcenschätzungen unten). Die historische Schätzung berichtet bei einem Cutoff-Gehalt von 1,0 % Antimon 2,46 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,47 % Antimon und 0,635 Gramm pro Tonne Gold in einer mineralisierten Zone mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 3,32 Metern. Es wurden von keinem qualifizierten Sachverständigen ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcenschätzung einstufen zu können. Die historische Schätzung wird vom Unternehmen daher nicht als aktuell erachtet.

Die historische Schätzung in Bezug auf das Konzessionsgebiet Trojárová stammt aus einem Kompendium des Slowakischen Geologischen Dienstes, das im März 1992 auf der Grundlage von Explorationsarbeiten in den 1980er- und 1990er-Jahren fertiggestellt wurde. Es trägt den Titel (englische Übersetzung): FINAL JOB REPORT, PEZINOK-TROJAROVA, Geological Survey State Enterprise, Berichtssammlung Nummer 78406 (Michel et al., 1992).

Der Geologische Dienst der Slowakei, die staatliche Behörde, die alle Explorations- und Untertageerschließungsarbeiten bei Trojárová durchgeführt hat, stufte die historischen Ressourcen in der slowakischen Version des russischen Klassifizierungssystems als P1 bzw. C2 ein. In diesem sowjetischen System werden C2-Ressourcen als wenig sicher charakterisiert und als vermutet auf der Grundlage weit auseinander liegender Proben oder geologischer Extrapolationen klassifiziert. P1-Ressourcen werden in der sowjetischen Klassifizierung als spekulativ charakterisiert und als prognostische Ressourcen bezeichnet, die theoretisch sind und auf der regionalen Geologie basieren. Diese entsprechen im Klassifizierungssystem des Canadian Institute of Mining, Metallurgy & Petroleum (CIM) am ehesten den vermuteten Mineralressourcen, die vom CIM als der Teil einer Mineralressource definiert werden, für den Menge und Gehalt oder Qualität auf der Grundlage begrenzter geologischer Beweise geschätzt werden, die durch geeignete Probenahmetechniken an Orten wie Ausbissen, Gräben, Gruben, Abbaustätten und Bohrlöchern gesammelt wurden.

Die durchgeführten historischen Arbeiten erscheinen umfassend, detailliert und auf professionellem Niveau. Das Unternehmen hält diese historischen Daten für relevant, da es sie als Leitfaden für die Planung künftiger Explorationsprogramme verwenden wird. Das Unternehmen hält die Daten für diese Zwecke auch für zuverlässig.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Bohrkampagne 2025, deren Ergebnisse hier und in früheren Pressemitteilungen veröffentlicht werden, aktuellere Daten liefert als die hier diskutierte historische Schätzung. SLR Consulting führt derzeit Arbeiten zur Erstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 durch, die nach Einschätzung des Unternehmens bis Ende März 2026 abgeschlossen sein wird. Zusätzlich zum Bohrprogramm 2025 umfassten diese Arbeiten bereits abgeschlossene Maßnahmen, die erforderlich waren, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource gemäß NI 43-101 zu verifizieren oder zu aktualisieren, darunter die Übersetzung und Digitalisierung historischer Berichte, die Vermessung historischer Bohrlochkragen, die Kartierung und 3D-Darstellung von Untertagebauwerken, die Probenahme von Untertagebauwerken und historischen Halden sowie die Erstellung eines umfassenden 3D-Lagerstättenmodells.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von David Murray, P.Geo., VP-Exploration von Military Metals und einem gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

Weitere Informationen über Military Metals Corp. und seine Initiativen im Bereich kritischer Mineralien finden Sie unter: www.militarymetalscorp.com.

LinkedIn:

www.linkedin.com/company/military-metals/

X: x.com/militarymetals

Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=61564717587797

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralvorkommen mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Eldridge

CEO und Direktor

scott@militarymetalscorp.com oder info@militarymetalscorp.com

Bei Fragen rufen Sie bitte an unter 604-537-7556

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, voraussichtlich oder glaubt oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, dürften oder werden erfolgen, eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören der Zeitpunkt der laufenden Mineralressourcenschätzung und ihr Abschluss, die anhaltende Wertigkeit von Antimon und der zukünftige Bedarf Europas und insbesondere der EU. Eine Vielzahl von Faktoren, darunter bekannte und unbekannte Risiken, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Dazu gehören geopolitische Entwicklungen im Zusammenhang mit der Versorgung und dem Wert von Antimon, die fortgesetzte Verwendung von Antimon und die Verfügbarkeit von Alternativen, die Verfügbarkeit von Kapital und Arbeitskräften in Bezug auf das Konzessionsgebiet, das Gegenstand dieser Pressemitteilung ist, die Ergebnisse künftiger Explorationsaktivitäten, die nicht garantiert werden können, sowie alle anderen künftigen Aktivitäten in Bezug auf das Konzessionsgebiet, das sich im Besitz des Zielunternehmens befindet. Weitere Risikofaktoren finden Sie auch in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände, Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Military Metals Corp.

Scott Eldridge

615-800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

Kanada

email : scott@militarymetalscorp.com

Pressekontakt:

Military Metals Corp.

Scott Eldridge

615-800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

email : scott@militarymetalscorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Fed und der Goldpreis ProCoReX Europe GmbH erweitert Vernichtungskapazitäten – Sicherheitsstufe E-5 für Datenträgervernichtung