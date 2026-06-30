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Mein Herz das schlägt (trotzdem) für Deutschland: WM-Aus
Eine Nachlese zum deutschen Ausschreiden.
Deutschland am Boden?
Leverkusen, 30. Juni 2026
Dirk Maverick setzt jetzt ein Zeichen der Liebe zum eigenen Land Das WM-Märchen ist vorbei. Wieder einmal herrschen Enttäuschung, Frust und jede Menge Kritik.
In den Medien ist sogar davon die Rede, die Nationalmannschaft sei zum Spiegelbild unseres Landes geworden – zu wenig Leidenschaft, zu wenig Zusammenhalt, zu wenig Stolz.
Doch genau jetzt will Country-Sänger Dirk Maverick ein anderes Signal senden. Mit seinem Song „Mein Herz das schlägt für Deutschland“ erinnert er daran, dass man sein Land auch dann lieben darf, wenn gerade nicht alles rund läuft.
„Ja, wir verlieren Fußballspiele. Ja, wir schimpfen über Politik, Bürokratie und vieles, was in Deutschland besser laufen könnte. Aber Hand aufs Herz: Es ist trotzdem unser Zuhause.“, erklärt Dirk Maverick.
Mit viel Humor und einem Augenzwinkern nimmt der Song die typisch deutschen Eigenarten aufs Korn – und trifft dabei mitten ins Herz. Denn am Ende zählt nicht, ob wir Weltmeister sind. Sondern ob wir uns noch freuen können über das, was unser Land ausmacht.
Youtube-Link zum Lied:
https://youtu.be/87QGxbA6oSs?si=XfjiY_sDAGDP18Ek
Im Refrain heißt es: „Mein Herz das schlägt für Deutschland, für Sauerkraut und Bier. Jodeln, Dirndl, Blasmusik – Mensch, ich leb so gerne hier.“
Titel: Mein Herz das schlägt für Deutschland Interpret: Dirk Maverick & Mavericks Presseinfo
Genre: Country-Schlager Thema: Fußball-WM, Sommermärchen 2006, Heimatliebe mit Augenzwinkern Fazit: Ein Song für alle, die über Deutschland lachen können, seine Macken kennen – und trotzdem sagen: „Mensch, ich leb so gerne hier.“
Pressekontakt:
Young Star Music & Maverick Event Entertainment Dirk Gläßner Michaela Richter
records@mavericks.de
www.hallo-cowboy.de
02174 307030
Quelle: Maverick Entertainment
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