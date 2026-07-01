  • Ohne Dich – der Remix 2026 von Nicole Freytag

    Noch tanzbarer als das Original

    Bild2021 kam das Original auf den Markt und war zu jener Zeit schon ein sehr flotter, erfolgreicher und tanzbarer Schlager. Nun stellt sich der Remix 2026 vor und ist noch einen Zacken dynamischer, der Discobeat noch tanzbarer.

    In diesem Titel besingt Nicole Freytag die Liebe zu ihren Lebensgefährten. Es ist eine Hymne auf ihre große Liebe, die schon sehr viele Jahre währt und hoffentlich noch ewig dauert.

    Frau Freytag wurde tatsächlich an einen Freitag geboren, im wunderschönen Land Brandenburg. Dort sang Nicole zuerst im Kirchenchor. Später in einer Mädchenband, wo sie als Frontfrau erste Erfolge in der Schlagerwelt feierte und mit tollen TV-Auftritten brillierte. Anfang der 2000er Jahre machte Nicole sich dann als Solistin im Schlager selbständig und ihr Aufstieg auf der Karriereleiter begann. Dazu zählten unzählige gute Hitparadenplatzierungen und viele TV-Auftritte im MDR.

    Als erfolgreiche Live- und Fernsehmoderatorin konnten die Fans Nicole auch schon erleben. Besonders ihr traditioneller Schlagercocktail als Live-Event, zu dem sich Nicole viele bekannte Schlagerkollegen einlädt, ist hier zu erwähnen.

    Nicole Freytag – Ohne Dich (Remix 2026) 3:15 Minuten
    Musik: Roland Häring, Text: Andre Martin Heller
    ISRC-Nr.: DEZ522100695
    Label: Hitmix, LC 20178
    Verlag: Muro Musikverlag, Coco Melody Verlag
    © 2026: DTVmusic Promotion
    Mit freundlicher Genehmigung von HITMIX.de Music
    VÖ-Datum: 03.07.2026, Coco Melody
    DATENBANKWERK-NR: 27108373
    Produced/Mixed by Roland Häring – Engineered by Roland Häring

    Quelle: DTVmusic Promotion

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