Rosi zurück in die Charts „Skandal im Sperrbezirk“ – Countryversion 2026 Darf man das?

Das Skandal-Lied zum Erlanger-Kirchweih-Skandal

SKANDAL IM SPERRBEZIRK: Cowboys retten Rosi nach Stadtfest-Verbot!

Erlangen wollte den Kult-Hit der Spider Murphy Gang verbannen. Jetzt schlägt Country-Urgestein Dirk Maverick mit einer brandheißen Country-Version zurück: „Rosi gehört in die Charts, nicht auf den Index!“ Früher war es die Münchner Schickeria, heute ist es die Stadt Erlangen: Der deutsche Kultsong „Skandal im Sperrbezirk“ sollte vom Festplatz fliegen, weil er angeblich unerwünscht ist! Doch diese Zensur lässt Country-Legende Dirk Maverick nicht auf Rosi sitzen. Seine klare Ansage: „Jetzt erst recht!“ Gemeinsam mit seiner Mavericks Band und Teufelsgeiger „Dirty Harry“ (Yendis) hat er den Klassiker in ein staubiges, rockiges Country-Gewand gesteckt. Wenn Maverick mit rauer Stimme singt: „Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten sich die Füße platt“, spürt man: Diese Version hat richtig Zunder.

Das Ziel? Ein neuer Charts-Sturm für die berühmteste Telefonnummer Deutschlands (32 16 8)!

Dirk Maverick ist kein Unbekannter, sondern ein Country Sänger mit Herz: Stadion-Legende: Der einstige Werkelf Cowboy, Live-Sänger in der Fußball-Bundesliga mit ca. 70 Gänsehaut-Auftritten im Stadion von Bayer 04 Leverkusen. Weltweit gefragt: Über 3.000 Shows in Deutschland, Österreich, der Schweiz und sogar Dubai. Großes Herz: Seit 30 Jahren tourt er für UNICEF und Kinderhilfsprojekte durch Sri Lanka.

Die Botschaft der neuen Single ist unmissverständlich: Musik lässt sich nicht verbieten. Schandfleck für Erlangen, Riesenspaß für die Musikwelt – „Skandal im Sperrbezirk“ reitet ab sofort im Country-Galopp direkt Richtung Hitparade! Die Single ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen erhältlich.

Video: https://youtu.be/A-L00qFQnw0?si=kvHHPN0LRHrKMPf0

Label: Young Star Music

Produktion: Maverick Event Entertainment, Dirk Gläßner und Michaela Richter

records@mavericks.de

www.hallo-cowboy.de

02174 30703

VÖ-Datum: 15.06.2026

Quelle: Büro Dirk Maverick

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