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Tag für Tag eine neue Tour – der neue Countrytitel von Manni Britz
Die deutsche Version des englischen Originals
Mit „Tag für Tag eine neue Tour“ liefert Manni Britz den Soundtrack für all jene, die mit ihren schweren Trucks täglich tonnenweise Waren und Güter von A nach B auf Deutschlands Straßen bewegen, oft direkt auch bis vor unsere eigene Haustür.
Manni weiß wovon er spricht, beziehungsweise wovon er singt, denn er saß als junger Mann eine Zeit lang selbst am Steuer eines schweren LKWs.
Sein gefälliger Song verbindet eine eingängige Melodie mit einer Geschichte, die Millionen kennen: Endlose Autobahnkilometer, Zeitdruck, Stau und eben auch die stets mitfahrende Sehnsucht nach Zuhause. Sechs Tage die Woche „auf Tour“ – immer zwischen Verantwortung und Verzicht. Genau dieses Spannungsfeld macht den Song so ehrlich, nahbar und emotional zugleich. Ein klassisch-amerikanischer Country-Style, mit viel Liebe geschrieben und gesungen, nicht nur für das deutsche Trucker-Herz.
Nach der bereits erfolgreichen Veröffentlichung der englischsprachigen Version „Day by Day – I´m on the Road“ folgt jetzt die deutsche Fassung, wieder mit absolutem Ohrwurm-Charakter, der im Radio genauso funktioniert wie auf langen Fahrten . . . und vielleicht dort gerade am meisten.
„Tag für Tag – eine neue Tour“ ist mehr als nur ein Song. Es ist eine Hommage an eine oft übersehene Berufsgruppe – und ein stiller Appell um etwas mehr Akzeptanz.
Auch diese Single wird wieder vom erfolgreichen Label FIESTA RECORDS (Andreas Rosmiarek) veröffentlicht und ist ab dem 19.06. auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.
Manni Britz – Tag für Tag eine neue Tour
Text und Musik: Manfred Karl Becker
Label und Labelcode: Fiesta-Records, LC 022000
VÖ-Datum: 19.06.2026
Quelle: Büro Manni Britz
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