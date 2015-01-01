Ronny Krappmann singt „Blind“ – ein Lied mit viel Gefühl

Die neue Auskopplung aus dem aktuellem Album

Am 19.06. startet Ronny Krappmann mit seiner neuen Single „BLIND“ in den Musiksommer 2026 und präsentiert damit einen Song, der auf keinen Fall ungehört und erst recht nicht unsichtbar bleiben sollte.

Aus diesem Grund hat der charismatische Dresdner mit dem Taurox-Media-Team im Vorfeld der Veröffentlichung ein aufwendiges Video produziert, das nun auch parallel auf YouTube und allen Social-Media-Kanälen gestartet wurde.

„Die Message des Songs geht uns alle an. Das Leben ist oft so stressbeladen und voller To-Do-Listen, dass wir für unser emotionales Wohlbefinden BLIND werden und es erst dann bemerken, wenn es schon 5 vor 12 ist“, resümiert der Geschichtenerzähler im Segment Deutsch-Pop, der nie plakativ agiert, sondern in seinen Songtexten Tiefgang und Seelentauchen bevorzugt.

Auch die B-Seite der Auskopplung aus seinem Comeback-Album „Am Ende bleibt der Anfang“ ist ein solches Werk, das bei jedem seiner Auftritte für Gänsehautmomente sorgt und von Taurox-Media ebenfalls neu bebildert wurde.

„Im Himmel fehlt heut ein Engel“. Ronny Krappmann, dessen Schicksal um die Leukodystrophie-Erkrankung und das Ableben seines Sohnes Casper 2023 eng mit diesem Lied verbunden ist, weiß aus eigener Erfahrung, wie Musik zum Seelentröster wurde.

„Zwischen dem von mir damals selbst erstellten Video und dem neuen Clip liegen mittlerweile 2,5 Jahre. Es war auch für mich schön zu erkennen, dass es sich gelohnt hat, im Sinne seiner Liebsten weiterzumachen und vor allem auch Menschen mit ähnlichem Background musikalisch berühren zu können“, sagt der Botschafter des Vereins ELA, der betroffene Kinder und deren Eltern tatkräftig unterstützt.

„Außerdem gibt mir diese Videosingle in der für unser Genre immer unerreichbarer werdenden TV-Landschaft auch die Möglichkeit, mich wieder einmal als Künstler mit einem Gesicht zu präsentieren, was heute vor allem für junge und noch nicht so bekannte Interpreten immer seltener wird“, gesteht Ronny.

Ronny Krappmann, der mittlerweile zudem mehrfach als Sprecher der Kulthörspielreihen „Die drei ???“ und „TKKG“ in Erscheinung trat und mit dem Sandtheater als Erzähler der Stücke „Krabat“, „Der kleine Prinz“ und „A Christmas Carol“ regelmäßig unterwegs ist, arbeitet kontinuierlich an seiner vielseitigen Bühnenpräsenz, die nun mit „BLIND“ erst einmal wieder ein musikalisches Ausrufezeichen setzen möchte.

Aktuelle Termine:

14.08.2026 19.30 Uhr „Krabat“ Boulevardtheater Dresden

21.8.-23.08.2026 „Lumpi Fäscht“ (Spendenveranst.) Amtzell

12.12.2026 11.00 Uhr „A Christmas Carol“ Boulevardtheater Dresden

26.12.2026 19.30 Uhr „A Christmas Carol“ Boulevardtheater Dresden

27.12.2026 19.30 Uhr „Der kleine Prinz“ Boulevardtheater Dresden

www.ronny-krappmann.de

Promokontakt: Heike Fransecky / Pipmatz MV

Facebook: Krappmann

Instagram: voiceoftelevision

Youtube:

Blind: https://www.youtube.com/watch?v=8nkeybNSITo&list=RDMM8nkeybNSITo&start_radio=1

Im Himmel: https://www.youtube.com/watch?v=lZRGaHBUh9M&list=RDlZRGaHBUh9M&start_radio=1

Ronny Krappmann – Blind 3:49 Minuten

ISRC: DET772501083

Ronny Krappmann – Im Himmel fehlt heut ein Engel 3:28 Minuten

ISRC DET772401066

Musik: A. Goldmann / Text: H. Fransecky

Verlag und Label: Pipmatz Musikverlag; LC 03267

EAN: 4260026639547

„Am Ende bleibt der Anfang“ – Album CD

CD 400258780036 – DA-MUSIC

Quelle: Büro Heike Fransecky

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