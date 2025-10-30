Green Bridge meldet Abschluss der nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 4 Millionen C$

Vancouver, Kanada – 3. Februar 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 14. Januar 2026 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine vollständig gezeichnete nicht vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) von 33.333.333 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zum Preis von 0,12 $ pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 4.000.000 $ erzielt hat.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant kann bis zum 3. Februar 2029 (das Verfallsdatum) zum Ausübungspreis von 0,15 C$ (der Ausübungspreis) zum Erwerb einer Stammaktie ausgeübt werden.

Der Nettoerlös aus dem Angebot soll zur Unterstützung der bestehenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum. Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen bestimmten Vermittlern Bargebühren in Gesamthöhe von 102.700,01 $ und gewährte insgesamt 100.000 Vermittleraktien und 855.833 Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants). Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber bis zum Verfallsdatum zum Kauf einer Stammaktie zum Ausübungspreis. Das Unternehmen gab außerdem 333.333 Stammaktien, was 1,0 % der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten entspricht (die Administrationsaktien), an einen unabhängigen Dritten als Administrationsgebühr für dessen Unterstützung bei der Privatplatzierung aus.

Das Unternehmen freut sich mitzuteilen, dass der bekannte Bergbauinvestor Herr Russell Starr im Rahmen des Angebots 6.000.000 Einheiten erworben hat und dem Unternehmen als Sonderberater beigetreten ist. Herr Starr ist eine ehemalige Führungskraft von der Bay Street und Associate-Hedgefonds-Manager. Herr Starr ist auch ein Seed-Investor bei Echelon Wealth Partners (heute Ventum Financial Corp.), einem großen kanadischen Wertpapierhändler. Herr Starr hatte Positionen in der Geschäftsführung und im Board of Directors bei Cayden Resources Inc. und Auryn Resources Inc. sowie anderen öffentlichen Emittenten inne. Als leitender Angestellter, Direktor und Fachmann für Unternehmensfinanzen war Herr Starr an Marketing- und Finanzierungsmaßnahmen beteiligt, darunter dem Verkauf von Cayden Resources Inc. für 205 Mio. C$ an Agnico Eagle Mines Limited im Jahr 2014. Als Chief Executive Officer von Trillium Gold Mines Inc. (jetzt Renegade Gold Inc.) wirkte Herr Starr an der Konsolidierung des Confederation Greenstone Belt im Bergbaugebiet Red Lake und dem Aufbau eines Explorationsportfolios sowohl für Edelmetalle als auch kritische Elemente mit. Zuletzt war Herr Starr bei DeFi Technologies Inc. als Head of Capital Markets tätig, wo er Teil des Teams war, das dem Unternehmen zu seiner Notierung am NASDAQ Capital Market verhalf. Herr Starr hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Queens University, einen Master-Abschluss in Ökonometrie der University of Victoria und einen MBA der Ivey Business School der Western University.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen (wie dieser Begriff in Regulation S des U.S. Securities Act definiert ist) angeboten oder verkauft werden, sofern keine solche Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren dar. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Finanzberichte enthält.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit reichen kritischen Mineralvorkommen in Nordamerika konzentriert. Im Mittelpunkt der Aktivitäten des Unternehmens stehen zwei vielversprechende Projekte, darunter das Konzessionsgebiet Serpentine (Serpentine) und der South Contact District (Projekt South Contact). Das Projekt South Contact umfasst das Konzessionsgebiet Titac (Titac) und das Konzessionsgebiet Skibo, die sich entlang des Basalkontakts des Duluth Complex nördlich von Duluth (Minnesota) befinden. Die Projekte enthalten zusammen Kupfer-Nickel- und Titan-Vanadium-Mineralressourcen in großen Mengen, die in mafischen, ultramafischen und oxidischen ultramafischen Intrusionen lagern. Serpentine ist eine magmatische Sulfidlagerstätte, für die eine Schätzung der vermuteten und angedeuteten Kupfer- und Nickelressourcen vorliegt. Ein Teil des Konzessionsgebiets Titac, bekannt als Titac South, enthält eine vermutete Mineralressourcenschätzung der Titandioxidmineralisierung, deren Einzelheiten in einem NI 43-101-konformen technischen Bericht mit dem Titel Technical Report and Mineral Resource Estimate for the South Contact Zone Project, St. Louis County, Minnesota, USA mit Stichtag 18. September 2024 enthalten sind. Der technische Bericht kann im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Suda

President und Chief Executive Officer

Tel: 604.928-3101

investors@greenbridgemetals.com

Suite 800, 1199 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia, V6E 3T5

www.greenbridgemetals.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, können, werden, würden, potenziell, vorgeschlagen und anderen ähnlichen Begriffen oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Dazu zählen Aussagen über: die beabsichtigte Verwendung des Erlöses aus dem Angebot; die Rolle von Herrn Starr als Sonderberater des Unternehmens; und die Ausübung oder den Verfall der Warrants.

Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder Prognosen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. In einigen Fällen werden wesentliche Annahmen und Faktoren in dieser Pressemitteilung im Zusammenhang mit den Aussagen oder Offenlegungen, die zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen enthalten, dargestellt oder erörtert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die folgende Liste wesentlicher Faktoren und Annahmen nicht vollständig ist. Die Faktoren und Annahmen umfassen unter anderem Annahmen hinsichtlich: der erwarteten Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot durch das Unternehmen; der Metallpreise; der Explorations- und Erschließungskosten; und der Fähigkeit des Unternehmens, einen sicheren und effektiven Betrieb zu gewährleisten.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die planmäßige Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; Wettbewerbsrisiken und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Schwankungen der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens; Verzögerungen aufgrund von behördlichen Auflagen, Genehmigungen oder Zulassungen; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Abdeckung aller Risiken zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; Risiken im Zusammenhang mit dem Versagen, ausreichenden Cashflow aus dem operativen Geschäft zu generieren; Risiken im Zusammenhang mit der Projektfinanzierung und der Ausgabe von Aktien; Risiken und Unwägbarkeiten, die allen Bergbauprojekten innewohnen; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Konzessionsgebiete, insbesondere an unerschlossenen Konzessionsgebieten; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Arbeitnehmerbeziehungen, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit von Arbeitskräften; die Interaktion des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden; den spekulativen Charakter der Exploration und Erschließung; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und Führungskräften; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; Prozessrisiken und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden. Eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, finden Leser im aktuellen Lagebericht des Unternehmens, der im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca veröffentlicht ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

