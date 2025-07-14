Ungarisch online lernen: Ildikó Farkas begleitet deutsche Auswandernde beim sprachlichen Start in Ungarn

Über ungarisch-lernen.de lernen Menschen aus Deutschland praxisnah Ungarisch online – für mehr Sicherheit im Alltag und ein echtes Ankommen in Ungarn.

Fonyód am Balaton (Ungarn). Wer nach Ungarn auswandert, merkt oft schon nach kurzer Zeit: Ohne Ungarisch wird der Alltag zur Hürde. Arzttermine, Behördengänge, Einkäufe oder Gespräche mit der Nachbarschaft sind anfangs häufig mit Unsicherheit verbunden. Die Sprachlehrerin Ildikó Farkas aus Fonyód am Balaton unterstützt deutschsprachige Auswandernde dabei, sprachlich und kulturell anzukommen – vor Ort und online.

Alltag ohne Ungarisch: die häufigsten Stolperstellen

Viele Neubürgerinnen und Neubürger in Ungarn erleben im Alltag ähnliche Situationen: Man versteht einzelne Wörter, aber nicht den Zusammenhang. Man kann etwas sagen, findet jedoch im entscheidenden Moment nicht die passenden Sätze. Besonders spürbar wird das bei Terminen im Gesundheitswesen, bei Behörden oder am Telefon. Wer hier sprachlich sicherer wird, gewinnt nicht nur Zeit – sondern vor allem Selbstständigkeit und Ruhe.

„Ungarisch ist kein Schulfach – es ist der Schlüssel zum Ankommen“, sagt Ildikó Farkas.

Unterricht, der auf das echte Leben vorbereitet

Der Unterricht von Ildikó Farkas setzt bewusst auf Praxis statt Theorie. Im Mittelpunkt stehen typische Alltagssituationen, die Auswandernde in Ungarn wirklich brauchen: kurze Dialoge beim Einkaufen, Gespräche im Ort, das Ausfüllen und Verstehen wichtiger Informationen, Telefonate sowie das sichere Auftreten bei Arzt- oder Behördenterminen. Ziel ist, Hemmungen abzubauen und so früh wie möglich ins Sprechen zu kommen – auch mit kleinen Fehlern.

„Meine Lernenden sollen schnell sprechen können. Genau das nimmt die Angst und macht Ungarisch plötzlich machbar.“

Ungarisch online lernen – flexibel vor und nach der Auswanderung

Viele starten bereits vor dem Umzug mit dem Unterricht. Andere leben schon in Ungarn und nutzen die Möglichkeit, flexibel online zu lernen. Der Online-Unterricht ermöglicht einen kontinuierlichen Aufbau – unabhängig vom Wohnort und gut integrierbar in den Alltag. So entsteht Schritt für Schritt Sicherheit in den Situationen, die täglich zählen.

Erfahrung und Spezialisierung

Ildikó Farkas studierte Deutsch auf Lehramt an der József Attila Universität in Szeged und war viele Jahre an Schulen sowie Sprachschulen tätig. Seit 2006 arbeitet sie als Privatlehrerin in Fonyód. Heute liegt ihr Schwerpunkt klar auf Ungarisch für deutschsprachige Menschen, die in Ungarn leben oder dorthin auswandern möchten. Englisch und Deutsch bietet sie ergänzend an.

Empfehlung für den Start: 10 Stunden Mini-Kurs

Für den Einstieg empfiehlt Ildikó Farkas einen kompakten 10-Stunden-Mini-Kurs. Er vermittelt die wichtigsten Grundlagen für typische Alltagssituationen und bietet eine klare Orientierung, wie Lernende anschließend gezielt weiter aufbauen können.

„Wer zehn Stunden gezielt startet, merkt schnell: Ich kann mich verständigen – und ich komme an.“

Weitere Informationen und Kontakt

Weitere Informationen zum Online-Unterricht und zum empfohlenen Einstiegskurs finden Interessierte hier:

https://ungarisch-fuer-hauskaeufer.de/2025/07/14/preise-online-fonyod/

