ReSound Vivia: Kampagne bringt Hörtest und Beratung vor Ort zusammen

Seit November 2025 läuft eine gemeinsame Kampagne des Fachverbands Deutscher Hörakustiker e. V. (FDH) und des Hörsystemherstellers ReSound GN.

Ziel der Aktion ist es, Aufmerksamkeit für das Hörsystem ReSound Vivia zu schaffen und interessierte Menschen mit Hörakustikbetrieben in ihrer Nähe zusammenzubringen.

ReSound Vivia im Alltag testen

Das Angebot richtet sich an Menschen, die zwar hören, aber zunehmend schlechter verstehen – etwa in Gesprächen mit mehreren Personen oder bei Hintergrundgeräuschen. Viele Betroffene sind unsicher, ob ein Hörsystem bereits notwendig ist. Die Kampagne setzt genau dort an: mit der Möglichkeit, ReSound Vivia unter realen Bedingungen auszuprobieren, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

Das Tragen erfolgt über etwa zwei Wochen in gewohnter Umgebung – am Arbeitsplatz, zu Hause, unterwegs. So kann selbst eingeschätzt werden, ob und wie sich das Sprachverstehen verbessert.

Online sichtbar – Kontakte regional

Parallel zur Aktion läuft eine Social-Media-Kampagne auf Facebook und Instagram. Interessenten werden gezielt angesprochen und an teilnehmende Hörakustikbetriebe in ihrer Region vermittelt. Die Anzeigen sind bundesweit geschaltet, aber lokal ausgesteuert. Fachgeschäfte erhalten dadurch direkte, qualifizierte Kontakte aus ihrer Umgebung.

Für die teilnehmenden Betriebe entsteht so nicht nur Reichweite, sondern eine Verbindung zu Menschen, die bereits Interesse am Thema Hören mitbringen. Die digitale Ansprache führt zu konkreten Beratungsgesprächen vor Ort – vorbereitet, bewusst und mit echtem Informationsbedarf.

Hörvergleich als Gesprächseinstieg

Auf der Kampagnenseite ki-hoergeraete.fdh-ev.de steht ein interaktiver Audio-Vergleich zur Verfügung. Dieser demonstriert, wie sich das Hören mit ReSound Vivia anhört – insbesondere bei Hintergrundlärm. Der Vergleich dient als Einstieg für Interessierte und erleichtert den Übergang ins persönliche Beratungsgespräch.

Er macht deutlich, wie sich Sprache vom Störlärm abhebt und schafft einen ersten Eindruck, der viele motiviert, selbst aktiv zu werden.

Offenes Angebot für Fachbetriebe

Die Kampagne ist offen für alle unabhängigen Hörakustikbetriebe. Eine FDH-Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung. Wer neu einsteigt, erhält eine einjährige Schnuppermitgliedschaft, um den Fachverband und seine Angebote besser kennenzulernen.

Das Kampagnendesign wurde unabhängig von Herstellervorlagen entwickelt und trägt die Handschrift des Verbands – sachlich, zugänglich, klar strukturiert. Die Materialien sind so konzipiert, dass sie sich einfach in den Beratungsalltag integrieren lassen.

Teilnahme und Kontakt

Hörakustikbetriebe, die ReSound Vivia aktiv anbieten und Teil der Kampagne werden möchten, wenden sich bitte per E-Mail an: verwaltung@fdh-ev.de

Weitere Informationen sowie der Audio-Vergleich stehen online unter: ki-hoergeraete.fdh-ev.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fachverband Deutscher Hörakustiker e. V.

Herr Andreas Bögl

Löwenstraße 15

85276 Pfaffenhofen

Deutschland

fon ..: 08441 78 74 41 6

web ..: https://www.fdh-ev.de/

email : verwaltung@fdh-ev.de

Der FDH bietet seinen Mitgliedern zahlreiche Vorteile, darunter Zugang zu exklusiven Weiterbildungen und Branchenveranstaltungen, die den Wissensaustausch und die Vernetzung fördern. Mitglieder profitieren zudem von maßgeschneiderten Beratungsdiensten, die auf die individuellen Bedürfnisse ihres Unternehmens abgestimmt sind. Der Verband setzt sich für die wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder ein und bietet rechtliche Unterstützung sowie aktuelle Informationen zu branchenspezifischen Entwicklungen. Darüber hinaus stärkt der FDH die Sichtbarkeit seiner Mitglieder in der Öffentlichkeit und vertritt ihre Anliegen in politischen Gremien.

Pressekontakt:

getaweb GmbH

Herr Andreas Kraft

Sittenbach Str. 17e

85235 Odelzhausen

fon ..: + 49 8134 5479935

web ..: https://www.getaweb.de

email : info@getaweb.de

