WebID Group schärft internationale Wachstumsstrategie – Boris Recsey übernimmt globale Verantwortung

Neue Schlüsselpersonalie für globale Expansion: WebID gewinnt mit Boris Recsey internationale Risiko- und Skalierungsexpertise für strukturierte Markteintritte in regulierten Märkten.

Führungserfahrung aus dem europäischen Risiko- und Identitätsökosystem für globale Skalierung

Mit Boris Recsey legt die WebID Group die strategische Basis für ihre nächste internationale Entwicklungsphase. Als Chief Global Expansion Officer (CGEO) verantwortet Recsey die Entwicklung und Umsetzung skalierbarer Wachstumsmodelle in weiteren regulierten Märkten.

Die Personalentscheidung ergänzt WebIDs öffentlich bekannte Wachstumsambitionen um eine klare Exekutions- und Priorisierungslogik. Im Mittelpunkt stehen strukturierte Markteintritte, die Übertragung bewährter Geschäftsmodelle auf unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen sowie deren wirtschaftlich tragfähige Skalierung. Ziel ist es, internationale Expansion nicht nur geografisch, sondern strukturell zu gestalten – mit klaren Marktprioritäten, wiederholbaren Go-to-Market-Modellen und belastbarer Ergebnisverantwortung. Darüber hinaus verantwortet Recsey den Ausbau zentraler Identitäts- und Datenmodelle als Grundlage für internationale Skalierung und leistungsfähige, conversion-orientierte Customer Journeys.

Frank S. Jorga, Gründer und Co-CEO der WebID Group, erklärt: „Mit zunehmender Internationalisierung gilt es, unser strategisches Wachstum noch stärker zu strukturieren und klar zu priorisieren. Die langjährige Erfahrung von Boris Recsey in der Entwicklung und Skalierung regulierter Geschäftsmodelle ist ein zentraler Hebel, um unsere internationale Expansion systematisch und wirtschaftlich tragfähig aufzubauen.“

Hinsichtlich seiner neuen Rolle sagt Boris Recsey: „Internationale Skalierung gelingt nur, wenn Strategie, Wachstum, Risiko und Organisation zusammengedacht werden. WebID verfügt über eine starke technologische Basis im Bereich digitaler Identität. Meine Aufgabe ist es, diese Basis in belastbare, international tragfähige Marktmodelle zu überführen.“

Die zunehmende Internationalisierung digitaler Geschäftsmodelle, verschärfte regulatorische Anforderungen sowie steigender Betrugsdruck erhöhen den Bedarf an skalierbaren, grenzüberschreitend einsetzbaren Identitätslösungen – insbesondere in stark regulierten Märkten. In diesem Umfeld gewinnt die Fähigkeit, Identität, Daten und Governance konsistent zu orchestrieren, zunehmend an strategischer Bedeutung.

Über Boris Recsey

Boris Recsey bringt über 25 Jahre internationale Führungserfahrung in der Informations-, Software und Finanzdienstleistungsbranche mit. Zuletzt war er rund 18 Jahre in Geschäftsführer- und CEO Funktionen bei CRIF in Österreich und Polen tätig, einem der führenden europäischen Anbieter für Kredit-, Risiko- und datenbasierte Entscheidungssysteme. In dieser Zeit verantwortete er den Aufbau und die Skalierung mehrerer Organisationen in europäischen Märkten sowie die erfolgreiche Transformation klassischer Risiko- und Datenmodelle hin zu ganzheitlichen, technologie- und kundenzentrierten B2B- und B2C-Plattformen in hochregulierten Umfeldern.

Über die WebID Group

Die WebID Group ist ein Anbieter digitaler Identifikations- und Signaturlösungen. Als erstes Unternehmen seiner Art auf dem deutschen Markt entwickelte Gründer Frank S. Jorga 2012 die Videoidentifikation, erwirkte deren regulatorische Zulassung im deutschen Finanzsektor und stieß damit sowohl die Etablierung digitaler Ausweisverfahren in Deutschland als auch die Einführung der bis heute weltweit strengsten Sicherheitsanforderungen für den Einsatz digitaler Identitäten an.

Aktuell bedient das Unternehmen rund 80 Prozent der deutschen Großbanken, beschäftigt etwa 1.100 Mitarbeitende und unterhält Tochtergesellschaften in Österreich, der Schweiz und Spanien sowie weitere Standorte in Großbritannien, den USA und Indien. Seit 2021 wird die Gruppe von der britischen Private-Equity-Gesellschaft AnaCap unterstützt und gilt als einer der wenigen profitablen Anbieter für digitale Identifikations- und Signaturlösungen Europas – zuletzt mit einem Umsatzwachstum von über 20 Prozent im Jahr 2024.

Weitere Informationen unter:__ www.webid-solutions.com_

