ID X Summit 2025: RISK IDENT neben Regpit, INDICIUM und insic als Partner bestätigt

Nur noch wenige Tage bis zum ID X Summit in Hamburg: Am 25.09.2025 stehen Betrugsprävention, Compliance, eIDAS 2.0 & Co. im Fokus – ergänzt durch Partner wie RISK IDENT, Regpit, insic und INDICIUM.

Beim ID X Summit in Hamburg am 25.09.2025 präsentieren ausgewiesene Compliance-Experten an ihren Partnerständen wegweisende Produkte und Lösungen zur Betrugsprävention.

Nun sind es nur noch wenige Tage, bis für die Teilnehmenden des ID X Summit Themen wie das Geldwäschegesetz (GwG/AMLD), Regulatorik, KYB, KYC, KYE & Social Engineering, EUDI-Wallet sowie eIDAS 2.0 und Datenschutz im Fokus stehen. Neben einem herausragenden Line-up mit Speakerinnen und Speakern aus Politik, IT und Wirtschaft sowie hochkarätig besetzten Paneldiskussionen ergänzen unsere Partner das Angebot. Neben Regpit, insic und INDICIUM, über die wir bereits berichteten, hat auch RISK IDENT die Teilnahme bestätigt und wird mit einem Partnerstand vor Ort sein:

RISK IDENT ist ein spezialisierter Softwareanbieter für Online-Betrugsprävention. Diese Softwareprodukte erkennen Betrugsfälle durch die automatisierte Verknüpfung und Interpretation von Datenpunkten und selbst bei Betrug über unterschiedliche Endgeräte können betrugsverdächtige Transaktionen identifiziert und gestoppt werden, bevor sie zu einer echten Bedrohung für Unternehmen (etwa in den Sektoren E-Commerce, Banking, Telekommunikation und Mobility) werden können. Da Kriminelle traditionelle Präventionsansätze kontinuierlich mit neuen Methoden umgehen, setzt RISK IDENT auf selbst-lernende und anpassbare KI-Modelle. Diese werden von einem Team aus Programmierer:innen, Data Science- und Machine Learning-Expert:innen stetig weiterentwickelt, wodurch RISK IDENT auch auf neueste Betrugsszenarien vorbereitet ist. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Hamburg und ist ein Tochterunternehmen der Otto Group.

Frank S. Jorga, WebID Gründer, Co-CEO und ID X Summit Host: „Der ID X Summit 2025 verspricht noch abwechslungsreicher, dynamischer und zukunftsweisender zu werden. Das Motto „REAL PEOPLE. DIGITAL WORLD.“ wird Online-Ident-Expertinnen und Experten mit Vorreitern aus allen Branchen und vor allem auch mit interessierten Außenstehenden zusammenbringen, um offen und unvoreingenommen über die Herausforderungen der digitalen Welt zu diskutieren, neue Ansätze zu analysieren und innovative Lö-sungen zu präsentieren. Ich bin selbst sehr gespannt, was uns dieses Mal erwartet, und freue mich, dass wir mit Brigitte Zypries eine Schirmherrin gefunden haben, die dem ID X Summit 2025 mit ihrer ausgewiesenen Expertise, ihrem Engagement und Weitblick eine besondere Note verleihen wird.“

SAVE THE ID X SUMMIT DATE

25. September 2025_

Factory Hammerbrooklyn, Stadtdeich 2-4, D-20097 Hamburg_

Für weitere Informationen oder Presseanfragen steht Ihnen das ID X Summit Team bei WebID gerne zur Verfügung.

Kontakt: press@idxsummit.de Website: __http://www.idxsummit.de_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WebID Solutions GmbH

Frau Irena Neumann

Unter den Linden 10

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 0151 42 227 433

web ..: https://idxsummit.de

email : irena.neumann@webid-solutions.de

Initiiert von Frank S. Jorga trägt die WebID Group seit 2012 maßgeblich zur Sicherheit des digitalen Zeitalters bei. Als erster deutscher Anbieter digitaler Identifikationsverfahren und Erfinder der Videoidentifikation (AMLD) positionierte sich die Unternehmensgruppe noch im Gründungsjahr als (inter)nationaler Branchenpionier. Zwei Jahre trug sie entscheidend zur Veranlassung der Sicherheitsvorschriften im deutschen Banking- und Finance-Sektor bei, welche bis heute als die strengsten weltweit gelten. Seit 2021 wird die WebID Group von der britischen Private-Equity-Gesellschaft AnaCap als Investor unterstützt. Im darauffolgenden Jahr richtete sie den ersten ID X Summit aus, Deutschlands führenden Online-Identity-Kongress, der seither jährlich internationale Experten, Medienvertreter und Brancheninteressierte vereint.

Heute hat die Unternehmensgruppe ihr Headquarter in Deutschland und beschäftigt 1.100 Mitarbeitende. Mit Tochterunternehmen in Österreich, der Schweiz und Spanien sowie weiteren Standorten in den USA und Indien ist die Unternehmen zudem international aufgestellt. Zu den mehr als 300 Kunden zählen, u.a. 80% der führenden Unternehmen des deutschen Banking- und Finanzsektors. Mit einem der umfangreichsten Produktportfolios weltweit, das sechs verschiedene Online-Identifikationsverfahren, ein digitales Authentifizierungsverfahren und ein elektronisches Signaturverfahren umfasst, bedient die WebID Group damit eines der größten Branchenvolumina auf dem internationalen Markt und gab zuletzt bekannt, das erste Online-Ident-Unternehmen zu sein, dass seine deutsche Expertise im US-Markt teilt und dabei einen neuartigen Ansatz zur Erhöhung der Sicherheitsstandards verfolgt. Weitere Infos dazu unter: www.webid-solutions.com

Pressekontakt:

WebID Solutions GmbH

Frau Irena Neumann

Unter den Linden 10

10117 Berlin

fon ..: 0151 42 227 433

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Patriot Battery Metals kündigt geplante Namensänderung in PMET RESOURCES an Sichere PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bremerhaven mit zertifizierter Datenvernichtung