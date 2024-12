WebID kooperiert mit Firstsource und bringt deutsche Online-Ident-Expertise erstmals in die USA

Die WebID Group kooperiert mit Firstsource, um US-Standards für digitale Identitätssicherheit erstmals mit deutscher Online-Ident-Expertise und einem innovativen Ansatz auf ein neues Niveau zu heben.

Etablierung höherer Sicherheitsstandards in den USA

Die WebID Group, Branchenpionier für digitale Identifikationsverfahren, gibt ihre Allianz mit Firstsource Solutions Limited bekannt, einem führenden Anbieter spezialisierter, branchenspezifischer Business Process Services (BPS) und Teil der RP-Sanjiv Goenka Group. Die Kooperation verfolgt das Ziel, US-amerikanische Standards für digitale Identitätssicherheit anhand eines neuartigen Ansatzes auf das nächste Niveau zu heben. In den USA ist es das erste Mal, dass deutsche Online-Ident-Expertise eingebunden ist.

Die auf digitale Identitäten spezialisierte WebID Group kündigt ihre Partnerschaft mit Firstsource an, einem führenden BPS-Anbieter, zu dessen Kunden, unter anderem Fortune 500, FTSE 100 und Nifty 50 Unternehmen gehören. Als erster Online-Ident-Anbieter Deutschlands trug die WebID Group 2014 maßgeblich zur Etablierung der strengsten Sicherheitsanforderungen weltweit bei und steigerte mit der Einführung verschiedener Verfahren, darunter die Videoidentifikation* mehrfach das zugängliche Sicherheitsmaximum auf dem internationalen Markt.

Die Zusammenarbeit mit Firstsource, einem Unternehmen, das für seine Expertise bei der Lösung komplexer Kundenherausforderungen durch einen ergebnisorientierten Ansatz bekannt ist, startete bereits im März 2024. Der seither erfolgreich im US-Markt eingesetzte Sicherheitsansatz verfolgt das Ziel, Unternehmen durch eine 4-Phasen-Methodik zur eigenständigen Sicherheitsvalidierung zu befähigen. In Phase 1 werden dabei Schwachstellen identifiziert und maßgeschneiderte Testverfahren entwickelt. In Phase 2 kommen diese Tests bei dem US-amerikanischen Auftraggeber zum Einsatz, um reale Sicherheitslücken aufzudecken. In Phase 3 werden die Tests auf großflächige Szenarien ausgeweitet, sodass in Phase 4 ein individuelles Sicherheitskonzept erstellt werden kann, welches es Unternehmen ermöglicht, die Testverfahren eigenständig zu reproduzieren und weiterzuentwickeln.

Frank S. Jorga, Gründer und Co-CEO der WebID Group, führt aus: „Die Allianz mit Firstsource stellt einen Meilenstein für unsere Unternehmensgruppe dar. Wir empfinden es als Anerkennung unserer Kompetenz, ausgewählt worden zu sein, um deutsche Online-Ident-Expertise nun erstmals im US-Markt einzubringen. Vor 12 Jahren zählten wir noch zu den Wegbereitern in diesem Gebiet, heute boomt die Branche. Entsprechend groß sind allerdings auch die qualitativen Unterschiede eingesetzter Verfahren – was zunehmend erkannt wird. Die stetige Ausrichtung an den strengsten Sicherheitsstandards weltweit befähigt uns zwar, bestehende und künftige Bedrohungen schnell, präzise und zuverlässig zu identifizieren, doch verfügt Firstsource über das fundierte Verständnis des US-Marktes und erweitert unsere Kompetenz hingehend dessen. Wir sehen darin großes Potenzial und streben langfristig an, die Sicherheitsstandards auch in weiteren Ländern auszubauen.“

Karan Kapoor, Senior Vice President, Consumer & Enterprise Technology Operations bei Firstsource, ergänzt: „Unsere Partnerschaft mit der WebID Group im Bereich der digitalen Identitätssicherheit stellt einen bedeutenden Schritt in unserem Engagement dar, zukunftsfähige Trust & Safety-Lösungen zu liefern. Da digitale Plattformen weiter wachsen, ist es von entscheidender Bedeutung, die Sicherheit der Nutzer sowie die Integrität von Plattformen und Transaktionen zu gewährleisten. Unsere Trust- & Safety-Teams, ausgestattet mit tiefgreifenderglobaler Expertise, werden menschliches Talent mit fortschrittlicher Technologie kombinieren, um hochmoderne GenAI-Lösungen, einschließlich Red Teaming* und Pen-Testing* für Plattformen, voranzutreiben. Durch die Nutzung dieser Stärken und die Integration der bahnbrechenden Technologie der WebID Group befähigen wir unsere Kunden, sich mit Zuversicht durch die komplexe Bedrohungslandschaft von heute zu bewegen, während wir gleichzeitig operative Exzellenz und messbare Ergebnisse für ihre Unternehmen erzielen“

Gemeinsam mit Firstsource strebt die WebID Group an, neue Maßstäbe zu setzen und Unternehmen aus allen Branchen dabei zu unterstützen, ihre Sicherheitsstandards zukunftssicher an die notwendigen Anforderungen der Digitalisierung anzupassen.

Über die WebID Group

Initiiert von Frank S. Jorga trägt die WebID Group seit 2012 maßgeblich zur Sicherheit des digitalen Zeitalters bei. Als erster deutscher Anbieter digitaler Identifikationsverfahren und Erfinder der Videoidentifikation (AMLD) positionierte sich die Unternehmensgruppe noch im Gründungsjahr als (inter)nationaler Branchenpionier. Zwei Jahre trug sie entscheidend zur Veranlassung der Sicherheitsvorschriften im deutschen Banking- und Finance-Sektor bei, welche bis heute als die strengsten weltweit gelten. Seit 2021 wird die WebID Group von der britischen Private-Equity-Gesellschaft AnaCap als Investor unterstützt. Im darauffolgenden Jahr richtete sie den ersten ID X Summit aus, Deutschlands führenden Online-Identity-Kongress, der seither jährlich internationale Experten, Medienvertreter und Brancheninteressierte vereint.

Heute hat die Unternehmensgruppe ihr Headquarter in Deutschland und beschäftigt 1.100 Mitarbeitende. Mit Tochterunternehmen in Österreich, der Schweiz und Spanien sowie weiteren Standorten in den USA und Indien ist die Unternehmen zudem international aufgestellt. Zu den mehr als 300 Kunden zählen, u.a. 80% der führenden Unternehmen des deutschen Banking- und Finanzsektors. Mit einem der umfangreichsten Produktportfolios weltweit, das sechs verschiedene Online-Identifikationsverfahren, ein digitales Authentifizierungsverfahren und ein elektronisches Signaturverfahren umfasst, bedient die WebID Group damit eines der größten Branchenvolumina auf dem internationalen Markt und gab zuletzt bekannt, das erste Online-Ident-Unternehmen zu sein, dass seine deutsche Expertise im US-Markt teilt und dabei einen neuartigen Ansatz zur Erhöhung der Sicherheitsstandards verfolgt. Weitere Infos dazu unter: www.webid-solutions.com

Medienkontakt bei der WebID Group

Irena Neumann | Head of Corporate Communications | irena.neumann@webid-solutions.de

Über Firstsource

Firstsource Solutions Limited, ein Unternehmen der RP-Sanjiv Goenka Gruppe (NSE: FSL, BSE: 532809, Reuters: FISO.BO, Bloomberg: FSOL), ist ein spezialisierter globaler Partner für Business Process Services, der transformative Lösungen und Dienstleistungen über den gesamten Kundenlebenszyklus in den Bereichen Gesundheitswesen, Bank- & Finanzdienstleistungen, Kommunikation, Medien & Technologie sowie weiteren Branchen anbietet. Mit einer Präsenz in den USA, Großbritannien, Indien, Mexiko, Australien, Südafrika und auf den Philippinen löst Firstsource die größten Herausforderungen unserer Kunden durch hoch fokussierte, spezialisierte Teams sowie modernste Technologien, Daten und Analysen. Unsere praxisorientierten Expertinnen und Experten arbeiten gemeinsam an zukunftsweisenden Ergebnissen. (www.firstsource.com)

Medienkontakt bei Firstsource

Madhavi Behl | VP Corporate Communications | Madhavi.behl@firstsource.com

__________________________________

* Videoidentifikation bezeichnet das in 43 Ländern patentierte Online-Identifikationsverfahren, welches das physische Ausweisen durch ein Videotelefonat mit einem geschulten (Profiling)Agents datenschutz- und geldwäschegesetzt-konform ersetzt.

* Red Teaming ist eine simulierte Cyber-Attacke, die von Experten durchgeführt wird, um Schwachstellen zu identifizieren und die Effektivität von Sicherheitsmaßnahmen zu bewerten

* Pen-Testing ist eine kontrollierte Simulation von Cyberangriffen, um Sicherheitslücken in Systemen oder Netzwerken zu identifizieren und zu erproben

