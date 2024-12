Führungswechsel bei Actaport: Dr. Michael Schäfer übergibt an Dr. Felix Weiß – Wachstumskurs wird fortgesetzt

Actaport ernennt Dr. Felix Weiß als neuen Geschäftsführer.

Zum 1. Januar 2025 beginnt ein neues Kapitel bei Actaport, der führenden Cloud-Softwarelösung für Anwaltskanzleien. Dr. Michael Schäfer, der Actaport von der Idee zu einer der führenden Lösungen am Markt aufgebaut hat, übergibt die Geschäftsführung an Dr. Felix Weiß. Mit dieser Übergabe stellt Actaport die Weichen, um seinen Erfolgskurs fortzusetzen und seine Position als führende Lösung für kleine, mittlere und große Kanzleien im deutschsprachigen Raum weiter auszubauen.

Dr. Schäfer wird Actaport und seine Kunden weiterhin als strategischer Berater begleiten. „Es war eine großartige Reise, die Vision einer zukunftsweisenden Software-Plattform für Kanzleien von den ersten Überlegungen bis zur fertigen Lösung, die von tausenden Anwendern genutzt wird, Wirklichkeit werden zu lassen. Das war nur möglich mit Gesellschaftern, die hinter dieser Vision stehen, sowie einem exzellenten und hochmotivierten Team. Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben, und ich freue mich, die Führung des Unternehmens jetzt in so kompetente Hände übergeben zu können, um diese Vision weiter aktiv umzusetzen“, erklärt Dr. Schäfer.

Dr. Felix Weiß, bislang Mitglied der Geschäftsführung der zollsoft GmbH, bringt umfassende Erfahrung in der Weiterentwicklung und Skalierung von Branchensoftware und dem Einsatz von AI mit. Diese Expertise wird er nutzen, um Actaport in eine neue Wachstumsphase zu führen. „Actaport ist die führende Cloud-Lösung für moderne Kanzleien und ich freue mich darauf, die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Gemeinsam mit dem Team und unseren Partnern werde ich alles daransetzen, unsere Marktposition weiter auszubauen“, so Dr. Felix Weiß.

Mit Actaport haben Anwaltskanzleien eine zukunftsweisende Plattform, die sich als „Betriebssystem der modernen Kanzlei“ etabliert hat. Steffen Scholz, Gesellschafter der dokSAFE GmbH, dem Hersteller von Actaport, hebt die Bedeutung dieser Übergabe hervor: „Wir danken Dr. Schäfer für seinen unermüdlichen Einsatz. Er hat Actaport zu dem gemacht, was es heute ist – ein wegweisendes Produkt, das Kanzleien im Prozess der Digitalisierung optimal unterstützt und nachhaltige Perspektiven für effizientes und flexibles Arbeiten eröffnet. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Dr. Felix Weiß einen Nachfolger gefunden zu haben, der die Zukunft von Actaport aktiv gestalten wird.“

Das Jahr 2025 startet für Actaport und seine Kunden vielversprechend:

* Das Buch „Die moderne Kanzlei“ von Dr. Michael Schäfer, Dominic Multerer und Maximilian Reinwaldt erscheint und gibt einen umfassenden Einblick in die Vision und Praxis moderner Kanzleiführung.

* Eine praktische Mobile App ermöglicht es Anwälten, auch unterwegs stets auf dem Laufenden zu bleiben.

* Mit dem neuen Controlling Modul lassen sich Kanzleien noch effizienter steuern.

* Das Mandantenportal hilft Anwaltskanzleien, Mandanten exzellent und zeitgemäß zu betreuen.

* Ein innovatives Forderungsmanagement rundet das Angebot ab.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

dokSAFE GmbH

Herr Conrad Pollack

Weißenfelser Str. 71

04229 Leipzig

Deutschland

fon ..: 00491721530343

web ..: https://www.actaport.de/

email : presse@actaport.de

Actaport ist eine cloudbasierte Kanzleisoftware, die Anwaltskanzleien bei der Etablierung nahtloser Arbeitsabläufe unterstützt. Der browserbasierte Ansatz ermöglicht die Organisation der Kanzlei ohne zusätzlichen IT-Aufwand. Zudem kann Actaport mit bestehenden Anwendungen verbunden werden, um den Datenaustausch zu automatisieren und die Effizienz zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.actaport.de.

Pressekontakt:

dokSAFE GmbH

Herr Conrad Pollack

Weißenfelser Str. 71

Leipzig 04229

fon ..: 00491721530343

email : presse@actaport.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kennzeichnungsfrei: Die neuen anaeroben Klebstoffe von Cyberbond WebID kooperiert mit Firstsource und bringt deutsche Online-Ident-Expertise erstmals in die USA