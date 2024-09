G2M Energy bringt Großanlagen-Expertise in die Meppener Innenstadt

G2M Energy, Experte für Großanlagen-PV, eröffnet Standort in Meppen. Das Team bringt Erfahrung aus europaweiten Projekten in die lokale Energiewende. Beratung zu PV, Energie, Strom und Gas.

G2M Energy, ein erfahrenes Unternehmen im Bereich Utility-Scale-Photovoltaik, eröffnet einen neuen Standort im Herzen von Meppen. Das Unternehmen, das bisher europaweit Großprojekte realisierte, bringt nun seine Expertise in die lokale Energiewende ein.

Reinhold Beerling von G2M Energy erklärt: „Nach Jahren der erfolgreichen Umsetzung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in verschiedenen europäischen Ländern, zuletzt eine PV-Anlage im dreistelligen-MWp-Bereich in Portugal, möchten wir unsere Erfahrung nun auch den Bürgern und Unternehmen in Meppen zugänglich machen.“

Am neuen Standort in der Innenstadt bietet G2M Energy:

o Beratung zu Photovoltaikanlagen für Privathaushalte und Unternehmen

o Planung von PV-Anlagen mit Speichersystemen

o Energieberatung für Wohngebäude

o Beratung zu Strom- und Gasverträgen

„Unser Ziel ist es, die Erkenntnisse aus dem Großanlagenbau für lokale Projekte zu nutzen“, betont Beerling. „Wir möchten die Energiewende vor Ort vorantreiben und allen Interessierten die Möglichkeit geben, von unserer langjährigen Erfahrung zu profitieren.“

Interessierte können sich ab sofort im neuen Büro in der Meppener Innenstadt über maßgeschneiderte Energielösungen informieren. Die Experten von G2M Energy stehen für persönliche Beratungen von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 17:00 Uhr zur Verfügung.

Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Beratungstermins wenden Sie sich bitte an:

Reinhold Beerling

G2M Energy

Markt 24

Tel: 05931 1589785

info@g2m-energy.de

https://g2m-energy.de

Über G2M Energy:

G2M Energy ist ein erfahrener Anbieter von Photovoltaiklösungen mit Wurzeln im Utility-Scale-Freiflächengeschäft. Das Unternehmen war in der Vergangenheit in verschiedenen europäischen Ländern tätig und bringt nun seine Expertise in den lokalen Markt ein. G2M Energy spezialisiert sich auf die Planung und Beratung von Photovoltaikanlagen sowie auf umfassende Energieberatung für Privat- und Geschäftskunden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

G2M Energy

Herr Dimitri Theise

Markt 24

49716 Meppen

Deutschland

fon ..: 05931 1589785

web ..: http://www.g2m-energy.de

email : d.theise@green-2-market.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

G2M Energy

Dimitri Theise

Markt 24

49716 Meppen

fon ..: 05931 1589785

web ..: http://www.g2m-energy.de

email : d.theise@green-2-market.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Cruz schließt Arrangement-Vereinbarung zur Ausgliederung des Silber-Kobalt-Projekts Hector ab 90 Jahre: Schang Hutter wird von der Art Momentum City Gallery auch an der Kunstmesse Zürich präsentiert.