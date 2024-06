Livanor Properties: Der globale Immobilienriese bringt seine Expertise in den Nahen Osten!

[Frankfurt, 17. Juni 2024] – Livanor Properties, ein führendes europäisches Immobilienunternehmen, gab heute seine Expansion in den Nahen Osten bekannt und markiert damit einen wichtigen Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie des Unternehmens. Mit über 190 Mitarbeitern, die in 75 Ländern in mehr als 57 Ländern mit Niederlassungen tätig sind, ist Livanor Properties bereit, seine außergewöhnlichen Immobilienverwaltungsdienste in die Region zu bringen.

Das Unternehmen hat eine starke Präsenz in Katar, Saudi-Arabien, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgebaut und plant, über 400 neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. Diese Erweiterung wird nicht nur die globale Präsenz des Unternehmens stärken, sondern es ihm auch ermöglichen, der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Immobiliendienstleistungen im Nahen Osten gerecht zu werden.

„Livanor Properties ist bestrebt, außergewöhnliche Immobilienverwaltungsdienstleistungen zu erbringen, die die Erwartungen unserer Kunden übertreffen“, sagte Bjorn Andor, Präsident von Livanor Properties. „Unsere Expansion in den Nahen Osten ist ein strategischer Schritt, der es uns ermöglicht, den dynamischen Immobilienmarkt der Region zu erschließen und unser Fachwissen sowohl Immobilieneigentümern als auch Mietern zur Verfügung zu stellen.“

Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei herausragender Leistung und Kundenzufriedenheit hat sich Livanor Properties als vertrauenswürdiger Partner für Immobilieneigentümer und Investoren etabliert. Die umfassenden Immobilienverwaltungsdienstleistungen des Unternehmens umfassen Immobilienwartung, Buchhaltung, Marketing und Mieter Management und stellen sicher, dass Kunden maßgeschneiderte Lösungen erhalten, die ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden.

„Wir freuen uns, unser Fachwissen in den Nahen Osten einzubringen und zum Wirtschaftswachstum der Region beizutragen“, fügte Melissa Wellsson hinzu. „Unsere Mission ist klar: Wir wollen weltweit expandieren und möglichst vielen Immobilieneigentümern und Mietern dabei helfen, mit unseren Immobiliendienstleistungen hervorragende Ergebnisse zu erzielen.“

Die Expansion von Livanor Properties in den Nahen Osten ist ein Beweis für das Engagement des Unternehmens gegenüber seinen Kunden und Mitarbeitern. Die neuen Büros werden nicht nur neue Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen, sondern auch den lokalen Gemeinden Zugang zu hochwertigen Immobiliendienstleistungen verschaffen.

Da Livanor Properties seine Reichweite auf den Nahen Osten ausdehnt, ist das Unternehmen bereit, einen erheblichen Einfluss auf die Immobilienlandschaft der Region zu nehmen. Mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung außergewöhnlicher Ergebnisse und Kundenzufriedenheit ist Livanor Properties gut positioniert, um ein vertrauenswürdiger Partner für Immobilieneigentümer und Investoren zu werden.

Bei Livanor Properties ist Exzellenz nicht nur ein Ziel – es ist ein zentraler Wert. Das Streben des Unternehmens nach Spitzenleistungen zeigt sich in jedem Aspekt seiner Geschäftstätigkeit, von der Immobilienwartung und Buchhaltung bis hin zu Marketing und Mieterbeziehungen. Das Expertenteam von Livanor Properties widmet sich der Bereitstellung personalisierter Dienstleistungen, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind.

In einer sich schnell verändernden Immobilienlandschaft ist Livanor Properties bestrebt, immer einen Schritt voraus zu sein. Das Unternehmen investiert ständig in die neueste Technologie und Best Practices, um sicherzustellen, dass seine Dienstleistungen auf dem neuesten Stand und effektiv bleiben.

„Wir haben eine Leidenschaft für Innovation und dafür, immer einen Schritt voraus zu sein“, sagte Hannes Webenig (CFO) Livanor Properties, „Wir glauben, dass wir durch den Einsatz von Technologie und Best Practices noch bessere Ergebnisse für unsere Kunden liefern und auf dem Markt wettbewerbsfähig bleiben können.“

Livanor Properties ist bestrebt, einen positiven Einfluss auf die Gemeinden zu haben, in denen das Unternehmen tätig ist. Mit einem starken Fokus auf die Unterstützung lokaler Nachbarschaften, die Schaffung lokaler Möglichkeiten und die Priorisierung von Nachhaltigkeit ist Livanor Properties bereit, eine treibende Kraft für das Gute in der Region zu sein.

Sie setzen sich dafür ein, lokale Möglichkeiten für Beschäftigung, Ausbildung und Entwicklung zu schaffen. Sie glauben, dass sie durch Investitionen in die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Anwohner dazu beitragen können, eine nachhaltigere und wohlhabendere Zukunft für alle aufzubauen.

Bei Livanor Properties sind wir der Nachhaltigkeit verpflichtet. Sie sind davon überzeugt, dass sie durch die Priorisierung der Umwelt und die Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks dazu beitragen können, eine bessere Zukunft für alle zu schaffen.

Als großes Unternehmen haben sie auch große Verantwortungen. Bei Livanor Properties ist man bestrebt, auf eine Nachhalitge Umwelt und Arbeitsweise zu achten.

Livanor Properties ist ein führendes europäisches Immobilienverwaltungsunternehmen, das Immobilieneigentümern und -investoren außergewöhnliche Immobiliendienstleistungen bietet. Mit über 190 Mitarbeitern in 75 Ländern und mehr als 57 Ländern mit Niederlassungen bieten wir umfassende Lösungen für die Immobilienwartung, Buchhaltung, Marketing und Mieterbeziehungen. Unsere Mission ist es, weltweit zu expandieren und möglichst vielen Immobilieneigentümern und -mietern dabei zu helfen, durch unsere Immobiliendienstleistungen hervorragende Ergebnisse zu erzielen.

