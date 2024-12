Mocha Mousse: Lampenwelt.de präsentiert Leuchten in der Pantone® Farbe des Jahres 2025

Lampenwelt.de präsentiert Leuchtendesigns in Mocha Mousse, einer sanft-wärmenden Braunnuance, die an unsere Sehnsucht nach Komfort und einfachen Freuden des Alltags appelliert.

Fulda, 12. Dezember 2024 – Mocha Mousse (17-1230) heißt die PANTONE® Farbe des Jahres 2025. Mit diesem Braunton in raffinierter, erdiger Eleganz unterstreicht das PANTONE® Color Institute unsere Suche nach harmonischem Komfort, achtsamem Genuss und einem Gefühl voller Zufriedenheit. Die passenden Leuchten in Kaffee-, Schoko und Kakao-Braun präsentiert Lampenwelt.de – und natürlich auch die passenden Lichtideen in den zugehörigen Farbpaletten von Relaxed Elegance bis Floral Pathways. Denn klar ist: Mocha Mousse ist ein vielseitiger Farbton, der für sich wirken kann oder sich als sattes farbliches Fundament entfaltet. Damit passt er in unterschiedlichste Farbpaletten und auch zu verschiedensten Styles – von Minimalist-Chic über Natural-Flair bis hin zu Skandi und Boho.

Lichtideen rund um PANTONE® Mocha Mousse (17-1230)

Wir lieben Leuchtendesigns in Mocha Mousse, einer sanft-wärmenden Braunnuance, die an unsere Sehnsucht nach Komfort und einfachen Freuden des Alltags appelliert. Mit diesem Mokka-Ton in unserer Umgebung erleben wir ein Plus an seelischem, geistigem und körperlichem Wohlbefinden in unseren vier Wänden. Behaglichkeit wird bei Mocha Mousse großgeschrieben – im Alltag erreichbar mit Kleinigkeiten wie Waldspaziergängen, süßen Naschereien oder warmen Lichtideen, die wir für uns genießen und mit anderen teilen können.

PANTONE® Mocha Mousse (17-1230) bildet als vielseitiger Farbton voll erdiger Eleganz die perfekte Grundlage für eine Kombination mit anderen Nuancen. Das PANTONE® Color Institute zeigt uns mit fünf unterschiedlichen Color Storys die gestalterischen Möglichkeiten, die sich auch in angesagten Lichtdesigns ansprechend abbilden lassen:

Farbpalette Floral Pathways

Von Kornblumenblau bis Veilchenlila – die Farbpalette Flora Pathways umrahmt das angesagte Kaffee-Braun mit inspirierenden floralen Farbtönen und vervollständigt das Bild eines Frühlingsspaziergangs mit Weidengrün und Kopfsteinpflastergrau. Leuchten in dieser Farbwelt bringen auf harmonische Art und Weise Farbe in unser Interieur.

Farbpalette Relaxed Elegance

Mit der Color Story unter dem Namen Relaxed Elegance werden unsere Räume zum Wohlfühlort, der Braun- und Beigetöne als Instrument für behagliches Ambiente nutzt – von natürlichen Brauntönen über zarte Cremetöne bis zu hellem Offwhite. Die nötige Wärme kommt mit warmweißem Licht ins Spiel, das die Lampenschirme in den eleganten, gedeckten Tönen sanft durchflutet.

Farbpalette Deliciousness

Bonbon-Rosa, Mandarin-Orange und Karamell-Braun lassen uns gedanklich die Brücke zu leckeren Süßigkeiten schlagen und hauchen den Wohnräumen als Farbpalette unter dem Namen Deliciousness ein Gefühl von Lebensfreude ein. In Harmonie zu Mokka-Braun und warmweißem Licht erstrahlt unser Interieur so in lebendiger Leichtigkeit. Perfekt nicht nur als Farbtupfer im modernen Wohnstil und Skandi-Chic, sondern auch gerne gesehen im Art-Déco- und Boho-Ambiente.

Farbpalette Uniquely Balanced

Mit der Farbpalette Uniquely Balanced erleben unsere Wohnräume eine ansprechende Farbkombination, die warme und kühle Töne gekonnt kombiniert. Leuchten von Türkis bis Violett wirken so in leuchtender Anmut perfekt zum schokobraunen Sofa oder zur Tapete in Mokkabraun. Ein Genuss für alle, die satte Kontraste feiern.

Farbpalette Subtle Contrasts

Feine Gegensätze in Facetten von Blau, Grau und Braun bereichern unser Interieur mit der Color Story namens Subtle Contrasts. Eine Einrichtung in dieser Farbwelt kommt sanft ausgeleuchtet mit warmweißem Licht am besten zur Geltung – so zieht die nötige Wärme und Gemütlichkeit zum Rundum-Wohlfühlen gleich mit ein.

