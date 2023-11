Der ID X Summit geht in die zweite Runde

Digital Innovation – True Connection: Der ID X Summit, Deutschlands größtes Online-Ident-Event, geht am 25. April 2024 in der Fischauktionshalle in Hamburg in die nächste Runde.

Digital Innovation – True Connection: das ist das Motto des nächsten ID X Summit’s am 25. April 2024 in der Fischauktionshalle in Hamburg. Wie schon bei der Premiere 2022 geht es um die Zukunft und die wachsende Bedeutung der Online-Identifikation. Der ID X Summit 2024 knüpft damit an die erfolgreiche Auftaktveranstaltung vom vergangenen Jahr an. _

Seit Frank S. Jorga vor über zehn Jahren das erste GwG-konforme Online-Identifizierungsverfahren auf den Markt brachte, hat sich die Identifikationsbranche in großen Schritten weiterentwickelt. Von vormals lediglich rein physischen Identifikationsverfahren, zum Beispiel bei Bankgeschäften, ist die Videoidentifikation heute kaum mehr wegzudenken. Auf dem ID X Summit sollen Bilanzen des letzten Jahres ebenso eine Bühne bekommen wie die Frage: wo entwickelt sich die Branche hin?

Ein Mix aus Keynotes, Roundtables und Masterclasses

Digital Innovation – True Connection. Unter diesem Motto steht der ID X Summit 2024 ganz im Zeichen des Konzepts, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen, ohne die menschliche Interaktion, die Empathie und die zwischenmenschlichen Beziehungen zu vernachlässigen, aus denen soziale Intelligenz entsteht. Ein Thema, das mit der zunehmenden Bedeutung von KI immer mehr an Relevanz gewinnt.

Die Teilnehmer: innen können sich auf eine spannende Veranstaltung freuen, die nicht nur ihre Unternehmen, sondern auch sie selbst weiterbringen wird. Der ID X Summit bietet Besucher: innen ein abwechslungsreiches Programm bestehend aus brandaktuellen Themen, facettenreicher Meinungsvielfalt und interessanten Insides, rund um die Entwicklung von Online-Identifikationsverfahren. Hinzu kommt ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit ausreichend Gelegenheit für nachhaltiges Networking auf höchstem Niveau.

Frank S. Jorga, Gründer und Co-CEO von WebID: „Genauso wie sich die Identifikationsbranche weiterentwickelt, entwickelt sich auch unser ID X Summit. In diesem Jahr werden wir die digitalen Aspekte um die Bedeutung der menschlichen Interaktion ergänzen und sind sehr gespannt darauf, welches Fazit wir am Ende ziehen können. Wir freuen uns darauf, am 25. April viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Fischauktionshalle begrüßen zu dürfen“ .

Eckdaten

ID X Summit 2024

25.04.2024 in Hamburg

Fischauktionshalle

Große Elbstraße 9

22767 Hamburg

Weitere Informationen zum ID X Summit 2024 finden Sie hier.

Über WebID

WebID ist ein führender Anbieter von Online-Identitätsverfahren und elektronischen Signaturlösungen. Mit Erfindung der Videoidentifikation (*kurz VideoIdent oder VideoID) im Jahr 2011 – und der erfolgreichen staatlichen Zulassung als geldwäschegesetz-konformes Online-Identifikationsverfahren zwei Jahre später – eröffnete Frank S. Jorga, Gründer und Co-CEO von WebID, ein neuartiges Marktsegment, welches den digitalen Fortschritt in Deutschland kontinuierlich vorantreibt. Heute vertrauen mehr als 80 Prozent der deutschen Großbanken, namhafte internationale und nationale Unternehmen – wie z.B. die Allianz – sowie öffentliche Institutionen auf die hohen Sicherheitsstandards und reibungslosen Abläufe des datenschutzkonformen Produktportfolios von WebID.

Als Pionier für rechtssichere Online-Identifikationsprozesse und Vertragsabschlüsse ist das Unternehmen auch für die Online-Identifikations-Innovation TrueID verantwortlich. In nur wenigen Jahren hat WebID mehr als 13,5 Millionen Kunden anhand von über 400 Millionen Online-Identitätsdatensätzen erfolgreich verifiziert, was bis heute zu mehr als 21 Millionen erfolgreichen Transaktionen geführt hat. TrueID wird u.a. auf dem ID X Summit am 25. April 2024 ausführlich vorgestellt. Deutschlands größtem Online-Identitätskongress – powered by WebID.

