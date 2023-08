Das Kontaktstudium „Digital Health“ an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg geht in die zweite Runde

Die berufsbegleitende Weiterbildung „Digital Health“ der Dualen Hochschule Stuttgart geht in die zweite Runde.

Das Kontaktstudium mit Fokus auf die Digitalisierung im Gesundheitswesen bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit dieses zukünftig proaktiv mitzugestalten und somit eine Schnittstelle zwischen Gesundheit und Technologie zu werden.

Das Kontaktstudium vermittelt nicht nur Fachwissen, sondern vereint Praxis und Theorie. Die Teilnehmenden arbeiten in Kleingruppen an Fallbeispielen und -studien, wodurch nicht nur das erworbene Wissen vertieft wird, sondern gleichzeitig die interdisziplinäre Zusammenarbeit und der Austausch untereinander gefördert wird. Durch die rasante Entwicklung der Digitalen Transformation im Gesundheitswesen ist „Digital Health“ ein zukunftsträchtiges Berufsfeld mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten.

ZEQ unterstützt die praxisintegrierte Weiterbildung unter anderem mit Gastbeiträgen zu Themen wie dem KHZG und bietet anwenderbasierte Praxisbeispiele. „Es ist uns ein großes Anliegen, das Wissen zur Digitalisierung im Gesundheitswesen auszubauen und zu verbreiten. So werden die Mitarbeitenden und Teams in den Krankenhäusern für die Zukunft befähigt, die bevorstehenden gravierenden Veränderungen aktiv und zielgerichtet zu gestalten“, so Max Korff, ZEQ-Vorstand und Kompetenzfeldleiter Digitalisierung.

Überblick der wichtigsten Eckpunkte:

Durch flexible Vorlesungsgestaltung sehr gut geeignet für Berufstätige:

+ Alle Veranstaltungen können online absolviert werden

+ Jeden 2. Freitag von 9 bis 16 Uhr

+ Planungssicherheit durch bereits im Vorfeld geplante Veranstaltungstermine

+ Keine Anwesenheitspflicht

Teilnahmegebühr:

+ 240 Euro pro Teilnehmenden und Modul

Interdisziplinärer und praxisnaher Austausch:

+ Kleingruppenprinzip

+ Fallstudienbezogenes Lernen

+ Austausch mit FachexpertInnen

Abschlussmöglichkeiten:

+ Zertifikat nach erfolgreicher Prüfung (nicht verpflichtend)

+ Certificate of Basic Studies mit 20 ECTS-Leistungspunkten bei erfolgreichem Abschluss von 2 frei gewählten Modulen

+ Diploma of Basic Studies mit 30 ECTS-Leistungspunkten bei erfolgreichem Abschluss aller 3 Module

+ Keine verpflichtende Prüfung

+ Keine vorgegebene Reihenfolge der Module

Für wen ist das Kontaktstudium Digital Health geeignet?

+ Alle beruflich qualifizierten Mitarbeitenden im Gesundheitswesen mit einer Berufserfahrung von 24 Monaten

Für weitere Informationen zum Kontaktstudium Digital Health verweisen wir auf die offizielle Seite der DHBW Stuttgart: https://www.dhbw-stuttgart.de/studium/lebenslanges-lernen/kontaktstudium/

Alternativ kann auch direkt Kontakt mit der Leitung des Kontaktstudium Digital Health – Prof. Dr. Raik Siebenhüner (Raik.Siebenhuener@dhbw-stuttgart.de) aufgenommen werden.

Pressekontakt:

ZEQ AG

Herr Nico Kasper

Am Victoria-Turm 2

68163 Mannheim

fon ..: 01573/ 300 8 402

web ..: http://www.zeq.de

email : nico.kasper@zeq.de

