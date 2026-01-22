Green Bridge Metals versendet Titac-Bohrkerne für metallurgische Tests zur Bewertung des Potenzials für die Gewinnung von Titandioxid

Das Unternehmen kündigt zudem die Erneuerung eines IR-Programms an

Vancouver, Kanada – 6. März 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen plant, ausgewählte Diamantbohrkerne aus seinem Projekt Titac in Minnesota an ein kanadisches Labor zu schicken, sodass dort metallurgische Untersuchungen mit einem Schwerpunkt auf der Bewertung potenzieller Gewinnungsmöglichkeiten für Titandioxid (TiO2) aus der Ilmenitmineralisierung anhand des Chloridverfahrens durchgeführt werden können.

Das Unternehmen führt derzeit ein Diamantbohrprogramm auf der Lagerstätte Titac durch, das der Erprobung der Kupfermineralisierung in Zusammenhang mit den ultramafischen Oxidintrusionen im South Contact District des Duluth Complex dient. Obwohl die Bohrungen auf Kupfer ausgerichtet sind, wird das Unternehmen den gewonnenen Bohrkern auch nutzen, um sein Verständnis der metallurgischen Eigenschaften der bei Titac vorliegenden ilmenitgebundenen Titanmineralisierung zu verbessern.

Die Lagerstätte Titac ist Teil des umfassenderen Konzessionspakets South Contact District des Unternehmens, in dem eine Mineralisierung mit Kupfer, Nickel, Titan, Vanadium und anderen kritischen Mineralen im Duluth Complex in Minnesota vorkommt. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht des Unternehmens vom 18. September 2024, welcher unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Das Unternehmen merkt an, dass die Lagerstätte Titac vermutete Mineralressourcen umfasst.

Bei vermuteten Mineralressourcen besteht eine große Unsicherheit hinsichtlich ihrer Existenz und der Frage, ob sie wirtschaftlich abgebaut werden können. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der vermuteten Mineralressourcen jemals in eine höhere Kategorie hochgestuft werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert.

Bedeutung des metallurgischen Programms

Bewertung des Potenzials für die Titangewinnung

Die Lagerstätte Titac lagert in einer ultramafischen Oxidintrusion mit einem Durchschnittsgehalt von 15 % TiO2 und einer Kupfermineralisierung geringen Gehalts (0,3-0,4 %) auf langen Abschnitten, was die Lagerstätte zu einem attraktiven Asset mit mehreren Rohstoffen macht. Dufresne, M.B., et al., 2024. Technical Report and Mineral Resource Estimate for the South Contact Zone Project, St Louis County, Minnesota, USA. Apex Geoscience Ltd. Edmonton, AB, Canada. Green Bridge Metals Corp. 18. September 2024

Ein entscheidender Faktor für den Wert von Titac ist allerdings das Verständnis, wie die Metalle aus dem Wirtsgestein gewonnen werden können. Die metallurgischen Untersuchungen werden voraussichtlich wichtige Informationen zur Gewinnbarkeit von TiO2 aus der Ilmenitmineralisierung bei Titac liefern – ein wesentlicher Schritt für die Bewertung der möglichen Wirtschaftlichkeit der Lagerstätte.

Förderung eines auf mehrere Rohstoffe ausgelegten Erschließungskonzepts

In Titac lagert sowohl eine Titandioxid- als auch eine Kupfermineralisierung. Das Verständnis der Verarbeitungseigenschaften des titanhaltigen Materials parallel zu den auf Kupfer ausgerichteten Bohrungen könnte zur Definition von Möglichkeiten für einen potenziellen Mehrwert durch Nebenprodukte beitragen.

Unterstützung zukünftiger technischer Studien

Die metallurgischen Ergebnisse werden voraussichtlich wichtige Daten für zukünftige Ressourcenbewertungs- und technische Planungsstudien im Zuge der weiteren technischen Arbeiten im South Contact District durch das Unternehmen liefern.

Erneuerung von IR-Vereinbarung

Das Unternehmen gibt unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 13. Januar 2026 ferner bekannt, dass es die Laufzeit der Vereinbarung mit MCS Market Communication Service GmbH (Geschäftsanschrift: Saarlandstraße 28, 58511 Lüdenscheid, Deutschland, E-Mail: info@mcsmarket.de; Rufnummer: +491772481220; Website: www.mcsmarket.de) (MCS) hinsichtlich der fortlaufenden Bereitstellung einer Reihe von Online-Marketingdienstleistungen mit sofortiger Wirkung erneuert hat, die auch die Erstellung von Kampagnen, die Anfertigung von Marketingmaterialien sowie Research und Analyse umfassen (die Dienstleistungen). Die Erbringung der Dienstleistungen erfolgt voraussichtlich bis zum 1. Juni 2026 oder bis zur Erschöpfung des Budgets. Das Unternehmen hat MCS 372.000 EUR für die verlängerte Laufzeit gezahlt (die Gesamtvergütung einschließlich der letzten Laufzeit beläuft sich auf 744.000 EUR (ungefähr 1.179.240 CAD, basierend auf dem heute veröffentlichten Wechselkurs der Bank of Canada)). Die Vergütung für die Dienstleistungen ist fix und nicht an die Marktentwicklung gebunden und es wurden keine Wertpapiere als Vergütung an MCS oder dessen Geschäftsführer begeben. Die Dienstleistungen werden über digitale Kanäle wie Google Ads oder Native Advertising erbracht.

Qualifizierter Sachverständiger

Ajeet Milliard, Chief Geologist von Green Bridge Metals Corporation, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im jüngsten technischen Bericht, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Green Bridge Metals Corporation

Green Bridge Metals Corporation ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von Projekten mit reichen Vorkommen an kritischen Mineralien und die Weiterentwicklung von Explorationsprojekten entlang des South Contact District im Duluth Complex nördlich von Duluth, Minnesota, konzentriert. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Kupfer-, Nickel- und Titansystemen in einer stabilen, bergbaufreundlichen Jurisdiktion mit bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und umfassen unter anderem Aussagen über die Aktivitäten des Unternehmens zur Steigerung des Bekanntheitsgrades bei Investoren, Explorationsaktivitäten, zukünftige Studien und die Weiterentwicklung seiner Mineralprojekte.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, der Erteilung von Genehmigungen, behördlichen Genehmigungen, Marktbedingungen, Rohstoffpreisen und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

