Greenridge Exploration schließt fortschrittliches 3D-Inversions- und Lithologiemodellierungsprogramm auf dem Uranprojekt Carpenter Lake ab

8. April 2026 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen) (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) freut sich, den Abschluss eines integrierten Programms zur 3D-Multiphysik-Inversion und zur durch maschinelles Lernen unterstützten Lithologiemodellierung (das Programm) auf seinem Uranprojekt Carpenter Lake (Carpenter Lake oder das Projekt) bekannt zu geben, das entlang der Cable Bay-Scherzone (CBSZ) am südlichen Rand des Athabasca-Beckens im Norden von Saskatchewan liegt.

Die Arbeiten wurden von Convolutions Geoscience Corp. (Convolutions) in Zusammenarbeit mit Computational Geosciences Inc. (CGI) durchgeführt, die als unabhängige Inversionsspezialisten und Entwickler der Plattform Geophysics-Informed Lithology Interpolation (GILI) fungierten (siehe Abbildung 1).

Russell Starr, CEO von Greenridge, erklärte: Durch die Kombination des externen Fachwissens der Teams von Convolutions und CGI konnte ein 3D-Modell der Geologie von Carpenter Lake erstellt werden, was ein Beispiel für den Einsatz fortschrittlicher Explorationstechnologie durch unser Unternehmen ist. Die Cable Bay-Scherzone ist eine komplexe und sehr aussichtsreiche Struktur, um Uranmineralisierungen zu beherbergen, und die gemeinsamen Inversionen sowie das daraus resultierende GILI-Modell werden unsere zukünftigen Bohrziele über eine Streichlänge von mehr als 15 Kilometern im Projektgebiet untermauern.

Integrierte 3D-Modellierung historischer VTEM-, Falcon-Gravitations- und Magnetikdaten:

Das Programm stellt die erste vollständig integrierte Neuinterpretation der historischen Datensätze aus luftgestützten Untersuchungen auf dem Projekt dar, darunter:

– Die vielseitige elektromagnetische Zeitbereichsvermessung (VTEM, Versatile Time-Domain Electromagnetic Survey) im Jahr 2014;

– Die luftgestützte Falcon®-Gravitationsgradientenmessung (AGG) aus dem Jahr 2015 (alle sieben Tensorkomponenten); und

– Hochauflösende Daten zur Gesamtmagnetikintensität (TMI).

CGI und Convolutions wandten einen modernen Inversionsworkflow an, der Folgendes umfasste:

– Parametrische Plattenmodellierung von VTEM-Leitern;

– Kreuzgradienteninversion von Gravitations- und elektromagnetischen (EM) Datensätzen;

– Erstellung eines 3D-Lithologiemodells unter Verwendung von GILI;

– Hochauflösende OcTree- und Tensor-Gitter;

– Einbeziehung der Bohrdaten von Greenridge aus dem Jahr 2025 sowie der Messungen der physikalischen Eigenschaften und der Struktur aus den Bohrkernen.

Dieser Ansatz führte zu 3D-Modellen der physikalischen Eigenschaften, die mit allen verfügbaren Daten übereinstimmen, sowie zu einem Lithologiemodell des CBSZ-Korridors, wodurch die strukturelle Interpretation des Projekts erheblich vorangetrieben wurde.

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Abbildung 1. Isometrische Ansicht des GILI-3D-Lithologiemodells, in der die CBSZ (schwarz) und eng damit verbundene graphitische Pelithorizonte, dargestellt als massive Fläche (orange), hervorgehoben sind. Die eingefügte Karte bietet eine Draufsicht auf das GILI-Modell, wobei die Grenzen der Projektkonzessionen auf hochauflösenden Luftbildern überlagert sind.

Parametrische VTEM-Modellierung definiert steile leitfähige Platten entlang der CBSZ:

Anfängliche, uneingeschränkte VTEM-Inversionen konnten die steilen, in Scherzonen beherbergten Leiter, die aus Bohrungen und Kartierungen bekannt sind, nicht vollständig auflösen. CGI wandte parametrische Platteninversionen an und modellierte die CBSZ als eine Reihe von steil einfallenden rechteckigen leitfähigen Körpern.

Diese Methode lieferte eine datengestützte Schätzung von:

– Streich- und Fallrichtung der graphithaltigen Peliteinheiten;

– Leitfähigkeitskontraste entlang der Scherzone; und

– Brüche, Biegungen und Versätze, die mit einer strukturellen Reaktivierung vereinbar sind.

Diese Plattengeometrien (siehe Abbildung 2) wurden dann als Ausgangsmodelle oder in Kreuzgradienten-Inversionen verwendet, wodurch die Kohärenz und Kontinuität des leitfähigen Systems von Carpenter Lake verbessert wurde.

Gravitationsmodellierung hebt Dichtetiefs hervor, die mit leitfähigen Scherzonen zusammenfallen:

Die Falcon-AGG-Daten wurden sowohl unter Verwendung uneingeschränkter als auch strukturgesteuerter Ansätze invertiert. Eine Kreuzgradienteninversion wurde angewendet, um Dichtekontraste mit den aus VTEM abgeleiteten leitfähigen Strukturen in Einklang zu bringen. Das Unternehmen plant die Durchführung einer hochauflösenden bodengestützten Gravitationsmessung über die CBSZ, wodurch die integrierte Modellierung und die zukünftige Zielerstellung weiter verfeinert werden.

Das daraus resultierende Gravitationsmodell zeigt:

– Anomalien mit niedriger Dichte, die räumlich mit leitfähigen Scherzonen zusammenfallen;

– Lokale Dichteabweichungen in der Nähe von interpretierten Strukturbrüchen; und

– Breitere Korridore mit verringerter Dichte, die möglicherweise mit hydrothermaler Alteration in Zusammenhang stehen.

Eine sekundäre Inversion wurde unter Verwendung eines aus den GILI-Lithologieergebnissen abgeleiteten Ausgangsmodells durchgeführt, wodurch die geologische Konsistenz weiter verbessert wurde.

Abbildung 2. Höhenprofil bei 175 m aus dem Gravitationsinversionsmodell, erstellt unter Verwendung von Kreuzgradientenbeschränkungen, die an das endgültige VTEM-Parametermodell gekoppelt sind. Die leitfähigen Plattengeometrien aus der VTEM-Inversion sind dargestellt und grenzen die interpretierte Spur der CBSZ ab.

GILI-Lithologie-Interpolation liefert einen neuen dreidimensionalen geologischen Rahmen:

Die GILI-Plattform von CGI integriert:

– TMI-Magnetikdaten;

– Geologische Oberflächenkartierungen; sowie

– Im Jahr 2025 durchgeführte Untersuchungen der Bohrlochlithologie und Messungen der magnetischen Suszeptibilität.

GILI nutzt proprietäre KI und physikalisch basierte Inversionsmodellierung, um hochpräzise 3D-Lithologiemodelle zu erstellen, die geologische Daten automatisch mit magnetischen Vermessungen abgleichen, um hochwertige Ziele mit größerer Sicherheit zu lokalisieren.

Das resultierende 3D-Lithologiemodell (siehe Abbildung 1) unterscheidet:

– Graphithaltige Pelithorizonte, die die primären leitfähigen Ziele bilden;

– Intrusionseinheiten und quarzreiche Einheiten mit geringer Suszeptibilität;

– Granitgneise mit mittlerer Suszeptibilität; und

– Bändereisenformationen mit hoher Suszeptibilität, die zu magnetischen Anomalien und Gravitationsanomalien beitragen.

Dieses Modell bietet einen konsistenten geologischen Rahmen, der Leitfähigkeit, Dichte und magnetische Suszeptibilität miteinander verknüpft.

Verfeinerte Zielerstellung entlang der CBSZ auf einer Strecke von mehr als fünfzehn (15) km:

Die integrierten Inversionsergebnisse haben das Verständnis der strukturellen Architektur entlang der CBSZ wesentlich verbessert. Es wurden mehrere vorrangige Zielgebiete identifiziert, in denen die folgenden Faktoren alle in einem 3D-Scherkorridor zusammenlaufen:

– Steil einfallende leitfähige Platten;

– Zusammenfallende Signaturen für geringe Dichte;

– Strukturelle Brüche und Versätze; und

– Günstige lithologische Architektur.

Viele dieser Ziele sind noch nicht oder nur teilweise durch historische Bohrungen untersucht worden.

Eine moderne Neuinterpretation, die neuen Wert aus bestehenden Daten erschließt

Das Programm zeigt, dass fortschrittliche Inversionsworkflows und durch maschinelles Lernen unterstützte Lithologiemodellierung wichtige geologische Erkenntnisse aus Datensätzen gewinnen können, die von historischen luftgestützten Untersuchungen und Bohrungen stammen, ohne dass neue geophysikalische Erhebungen erforderlich sind. Greenridge ist der Ansicht, dass dieser Modellierungsansatz das Entdeckungspotenzial auf dem Projekt Carpenter Lake erheblich verbessert hat und direkt in die Planung und Priorisierung der nächsten Bohrphase des Unternehmens entlang der CBSZ einfließen wird.

Das Unternehmen und Convolutions leiteten die geologische Integration und die Zielerstellungsstrategie, während CGI den Inversionsworkflow durchführte und die 3D-Modelle der physikalischen Eigenschaften und der Lithologie lieferte.

Erklärung einer qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P. Geo., einem geologischen Berater und technischen Berater des Unternehmens sowie einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), geprüft und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen bezüglich der Explorationsaktivitäten auf dem Projekt geprüft und war an den in dieser Pressemitteilung beschriebenen geowissenschaftlichen Arbeiten beteiligt.

Spezifische geophysikalische Informationen zu den Technologien und Arbeitsabläufen in dieser Pressemitteilung wurden von Kyle Patterson, P. Geo., einem externen geophysikalischen Auftragnehmer des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und verifiziert.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 23 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 272.849 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Gold-, Nickel- und Kupferentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 14 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 196.338 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 9 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Gold, Nickel- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 76.511 Hektar umfassen. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

– Auf dem Uranprojekt Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % Uranium Energy Corp., 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m1.

– Das Uranprojekt Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Paladin Energy entfernt.

– Das Uranprojekt Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O82, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt3 enthielten.

– Das Uranprojekt Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe4, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra5, die 31,13 % U3O8 ergab.

– Auf dem Projekt Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu6.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Konzessionsgebiete gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweis:

1 – Black Lake: Pressemitteilung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

2 – Gibbons Creek: Pressemitteilung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

3 – McKenzie Lake: Pressemitteilung ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

4 – Nut Lake: Bewertungsbericht 1979 (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

5 – Nut Lake: Pressemitteilung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024.

6 – Firebird Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020.

Im Namen des Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

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