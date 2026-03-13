GreenScout e.V. aktiviert ungenutzte Dach-, Freiflächen sowie Speicherstandorte und ermöglicht Zusatzeinnahmen

Überall in Deutschland liegen Dächer und Flächen frei: Industrie- und Turnhallen, Scheunen, Parkplätze und Wiesen – alle könnten Strom liefern; doch das tun sie nicht. GreenScout e.V. will das ändern

Utecht, 13. März 2026 – Auf Basis von Erfahrungen, die bis ins Jahr 2008 zurückreichen, haben sich Spezialisten aus den Bereichen Energie, Projektentwicklung und Flächennutzung zusammengeschlossen, um ihr Wissen zu bündeln und eine Bewegung zu starten: Flächenbesitzer*innen darauf aufmerksam zu machen, dass viele Dächer, Freiflächen und Standorte für Energiespeicher wirtschaftlich genutzt werden können.

So entstand GreenScout e.V. – ein Verein, der Eigentümer*innen zeigt, wie sie ungenutzte Flächen ohne eigene Investitionen wirtschaftlich nutzen können und gleichzeitig einen Beitrag zur CO?-Reduktion leisten (www.greenscout-ev.de).

In ganz Deutschland liegen Millionen Quadratmeter Dach- und Freiflächen ungenutzt. Viele Eigentümer*innen wissen nicht, dass sich diese Flächen wirtschaftlich nutzen lassen.

GreenScout e.V. zeigt Flächenbesitzer*innen, wie sie:

* Pachteinnahmen erzielen können

* günstigeren Strom von der eigenen Fläche beziehen

* ohne eigenes Investment eine Solaranlage oder Speicherlösung realisieren können

Der Verein baut selbst keine Anlagen, sondern prüft Flächen auf ihre Eignung und unterstützt Eigentümer*innen dabei, ihre Fläche für Investoren nutzbar zu machen.

Der Einstieg erfolgt über eine Machbarkeitsprüfung.

In Phase 1 wird analysiert, ob eine Fläche grundsätzlich geeignet ist – zum Beispiel hinsichtlich Größe, Statik, Lage oder Netzanschluss.

In Phase 2 wird daraus ein vermarktbares Projektrecht entwickelt, sodass Investoren eine Anlage errichten können.

Die Kosten für diese Prüfung liegen bei 998 EUR zzgl. MwSt.

Für Eigentümer bedeutet das:

* keine Investitionskosten für Bau oder Betrieb

* keine technischen Betriebsrisiken

* mögliche Pachteinnahmen über Jahrzehnte

* Stromkosteneinsparungen von bis zu 20 % für Jahrzehnte mit einer Strompreisbindung

Eine zentrale Rolle spielen die sogenannten GreenScouts.

Sie identifizieren geeignete Dach- und Freiflächen sowie Standorte für Energiespeicher und sprechen mit Eigentümer*innen über die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Nutzung.

Für erfolgreich eingereichten Projekte erhalten GreenScouts Vermittlungsprämien.

So verbindet der Verein Klimaschutz mit bürgerschaftlichem Engagement und schafft Anreize, aktiv an der Energiewende mitzuwirken.

Wenn Flächen erfolgreich geprüft wurden, können daraus investierbare Projekte entstehen.

GreenScout e.V. entwickelt die Flächen gemeinsam mit Eigentümer*innen bis zur Projekt- bzw. Investitionsreife und arbeitet dabei mit einem Netzwerk aus Projektentwicklern und Investoren zusammen.

So entstehen neue Standorte für Photovoltaik, Energiespeicher oder kombinierte Energieprojekte.

„In Deutschland gibt es unzählige Dächer und Flächen, die wirtschaftlich genutzt werden könnten – viele Eigentümer wissen das nur nicht. Genau darauf machen wir aufmerksam. Wenn diese Flächen genutzt werden, profitieren Eigentümer durch Pachteinnahmen und günstigeren Strom – und gleichzeitig entsteht ein echter Beitrag zur CO?-Reduktion“, sagt Thomas Münzel, Gründer und Beirat von GreenScout e.V.

Vorstand Sebastian Trautschold erklärt: „GreenScout e.V. bringt Menschen zusammen, die aktiv etwas bewegen wollen. Wir zeigen, welche Flächen wirtschaftlich genutzt werden können, prüfen deren Machbarkeit und helfen dabei, daraus konkrete Projekte zu entwickeln.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GreenScout e.V.

Herr Sebastian Trautschold

Utechter Str. 5

19217 Utecht

Deutschland

fon ..: 038875 169780

web ..: https://www.greenscout-ev.de

email : info@greenscout-ev.de

Über GreenScout e.V.

GreenScout e.V. ist eine Initiative von Fachleuten aus der Energie- und Projektentwicklungsbranche, deren Erfahrung bis ins Jahr 2008 zurückreicht.

Der Verein macht darauf aufmerksam, dass viele Dach-, Freiflächen und Speicherstandorte wirtschaftlich genutzt werden können.

GreenScout e.V.

– identifiziert geeignete Flächen

– prüft deren Machbarkeit

– entwickelt Projekte bis zur Investitionsreife

Der Verein betreibt selbst keine Energieanlagen und verkauft keinen Strom. Stattdessen unterstützt er Eigentümer dabei, ihre Flächen ohne eigenes Investment wirtschaftlich zu nutzen und Investoren geeignete Projekte bereitzustellen.

https://greenscout-ev.de/ueber-uns/

Pressekontakt:

GreenScout e.V.

Herr Daniel Görs

Utechter Str. 5

19217 Utecht

fon ..: 038875 169780

email : presse@greenscout-ev.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

