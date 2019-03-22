  • Sauerland Physio Stefanie Bücker: Praxis für Physiotherapie in Meschede

    In Meschede hilft Sauerland Physio mit vielseitiger Physiotherapie für mehr Beweglichkeit, Schmerzfreiheit und Prävention – individuell und professionell.

    Eine uneingeschränkte Beweglichkeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Lebensqualität. Doch Krankheiten, Unfälle oder das zunehmende Alter können diese Freiheit einschränken. In solchen Fällen kann Physiotherapie eine wertvolle Unterstützung bieten. Die Sauerland Physio in Meschede, unter der Leitung von Stefanie Bücker, hat sich seit Jahren einen ausgezeichneten Ruf in der Region erarbeitet. Viele Patienten vertrauen auf die Expertise und das Engagement des erfahrenen Teams, um ihre Bewegungsfähigkeit zu verbessern und Schmerzen zu lindern.

    Vielseitige Therapieansätze für Ihre Gesundheit

    Die Praxis Sauerland Physio bietet ein breites Spektrum an physiotherapeutischen Behandlungen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Dabei reicht das Angebot von der Schmerzlinderung über die Förderung der Beweglichkeit bis hin zur Prävention von Erkrankungen. Das Team aus qualifizierten Physiotherapeuten greift auf umfangreiches Fachwissen zurück, das kontinuierlich durch Fort- und Weiterbildungen erweitert wird. So können Sie sicher sein, dass Sie in besten Händen sind.

    Individuelle Beratung und maßgeschneiderte Behandlungen

    Ein zentrales Anliegen der Sauerland Physio ist es, den Patienten in den Mittelpunkt der Behandlung zu stellen. Ausführliche Beratungsgespräche sind daher ein fester Bestandteil jeder Therapie. So wird sichergestellt, dass Ihre Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigt werden und die Behandlung optimal auf Sie abgestimmt ist.

    Das vielfältige Leistungsangebot

    Die Sauerland Physio in Meschede bietet eine breite Palette an Therapieoptionen, darunter:

    – Pilates
    – Nordic Walking
    – Qi Gong
    – Wellness Massagen
    – Ayurveda
    – Manuelle Lymphdrainagen
    – Fußreflexzonentherapien
    – Kiefergelenksbehandlungen
    – Cranio-Sacrale Therapie
    – Osteopathie
    – Kinesio Tape
    – Schlingentisch

    Mit dieser Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten sorgt die Praxis dafür, dass Sie schnell wieder zu mehr Beweglichkeit und Lebensqualität zurückfinden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sauerland Physio
    Frau Stefanie Bücker
    Bahnhofstr. 7
    59872 Meschede
    Deutschland

    fon ..: 02903 850300
    fax ..: 02903 850355
    web ..: http://www.sauerland-physio.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

