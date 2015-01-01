Änderungsschneiderei s’Creative Näh-Kästle in Tuttlingen

Perfekte Passform, nachhaltige Materialien und individuelle Anpassungen – bei s’Creative Näh-Kästle in Tuttlingen!

Die Änderungsschneiderei s’Creative Näh-Kästle in Tuttlingen sorgt dafür, dass Ihre Kleidung perfekt sitzt und Ihre Figur optimal zur Geltung kommt. Ein schönes Kleid oder eine gut geschnittene Hose verliert ihren Reiz, wenn sie nicht richtig sitzt. Unbequeme Stellen wie Falten an den Hosen oder eine zu enge Bluse können die Freude an einem Outfit trüben. Hier kommt Elke Mohr ins Spiel, die mit über 18 Jahren Erfahrung und einer Leidenschaft für maßgeschneiderte Anpassungen dafür sorgt, dass Ihre Kleidung immer perfekt sitzt. Ob Hosen, Kleider oder Jacken – alles wird individuell nach Ihren Vorstellungen geändert. Zudem bietet sie eine umfassende Beratung zu Schnittarten und Kurzwaren.

Umfangreiches Angebot an Kurzwaren

Seit der Gründung im Jahr 2000 bietet die Änderungsschneiderei auch eine große Auswahl an Kurzwaren wie Knöpfe, Nadeln, Reißverschlüsse und vieles mehr. Diese können vor Ort gekauft werden und sind ideal für kreative Nähprojekte. Ergänzend dazu bietet s’Creative Näh-Kästle personalisierte Bestickungen für T-Shirts, Caps und andere Kleidungsstücke an – eine ausgezeichnete Möglichkeit, Kleidungsstücke individuell zu gestalten und als Geschenk zu verschenken.

Nachhaltigkeit im Trend

Der Trend zu nachhaltiger Mode nimmt zu, und immer mehr Kundinnen und Kunden achten auf umwelt- und sozialverträgliche Produkte. Das zeigt auch eine aktuelle Statistik des Umweltbundesamtes. Wer seine Kleidung bei s’Creative Näh-Kästle ändern oder reparieren lässt, trägt aktiv zur Nachhaltigkeit bei, denn die bestehenden Kleidungsstücke erhalten so ein längeres Leben und müssen nicht weggeworfen werden. Auch bei den Kurzwaren setzt die Änderungsschneiderei zunehmend auf umweltfreundliche Materialien und Produkte aus fairer Produktion.

Handwerkliche Qualität und nachhaltige Materialien

Der Fokus auf nachhaltigen Konsum wird auch in der Arbeit von Elke Mohr deutlich: Sie empfiehlt Materialien, die frei von Schadstoffen sind, und bietet eine breite Auswahl an ökologischen Stoffen und Garnen an. Zudem setzt sie auf handwerkliche Qualität und präzise Änderungen, um den Kundinnen und Kunden eine langlebige und verantwortungsvolle Lösung für ihre Kleidung zu bieten.

Langlebige Lösungen für Ihre Kleidung

Mit s’Creative Näh-Kästle entscheiden Sie sich für nachhaltige Änderungen und Reparaturen, die Ihre Kleidung noch lange tragbar machen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Creative Nähkästle

Frau Elke Mohr

Untere Vorstadt 29

78532 Tuttlingen

Deutschland

fon ..: 07461 163089

web ..: http://www.creative-naehkaestle.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

Creative Nähkästle

Frau Elke Mohr

Untere Vorstadt 29

78532 Tuttlingen

fon ..: 07461 163089

web ..: http://www.creative-naehkaestle.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mein Service für Ihren Garten Polsterei Berlin – Moderne Aufbereitung & Restaurierung von Polstermöbeln