Kupfer vor dem nächsten Schub? Warum jetzt wieder Fantasie in den Sektor kommt!

Der Kupfermarkt liefert derzeit genau die Mischung, die Anleger elektrisiert: ein konstruktives Chartbild, eine starke strategische Bedeutung für die Weltwirtschaft und zugleich neue Bewegung…

…auf Unternehmensebene.

Anzeige / Werbliche Information / Interessenkonflikte: Dieser Beitrag wurde von der SRC Swiss Resource Capital AG erstellt und nicht im Auftrag eines einzelnen Emittenten verfasst. · Die SRC Swiss Resource Capital AG unterhält entgeltliche IR-/Beraterverträge mit Arizona Sonoran Copper, Axo Copper und Meridian Mining. · Daher besteht ein Interessenkonflikt. · Keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. · Erstveröffentlichung: 13.03.2026, 5:41 Uhr Zürich/Berlin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in unserer Chartanalyse vom 12.03.2026 sehen wir Kupfer bei rund 5,85 USD je Pfund in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend, der zwischen etwa 5,70 bis 6,25 USD je Pfund verläuft. Der Kurs liegt weiter über dem 200-Tage-Durchschnitt, der bei etwa 5,18 USD verläuft, während die Zone um 6,10 bis 6,20 USD als nächster entscheidender Widerstandsbereich gilt.

Auf der Unterseite rücken 5,70 USD und der Bereich um den 200-Tage-Durchschnitt als wichtige Unterstützungen in den Fokus. Der Markt wirkt absolut nicht wie am Ende einer Bewegung, sondern eher wie in einer Phase des Kräftesammelns. RSI und MACD befinden sich im neutralen Bereich, beziehungsweise nachlassend dynamisch. Ein typisches Umfeld, in dem sich der nächste Richtungsimpuls vorbereitet. Gelingt der Sprung über 6,10 oder im Idealfall 6,20 USD, könnte daraus…

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Quellen: Arizona Sonoran Copper, Axo Copper und Meridian Mining, Stockcharts.com SRC-Rohstoff-Reports, eigener Research und Interpretation

Dieser Beitrag wurde von der SRC Swiss Resource Capital AG redaktionell erstellt und nicht im Auftrag eines einzelnen Emittenten verfasst. Der Beitrag enthält allgemeine Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen sowie einen Hinweis auf ein Videoformat.

Die SRC Swiss Resource Capital AG unterhält entgeltliche IR-/Beraterverträge mit den in diesem Beitrag genannten Unternehmen Arizona Sonoran Copper, Axo Copper und Meridian Mining. Aufgrund dieser bestehenden Geschäftsbeziehungen besteht ein Interessenkonflikt. Die Auswahl der genannten Unternehmen ist daher nicht unabhängig.

Dieser Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse im Sinne kapitalmarktrechtlicher Vorgaben, sondern eine werbliche Marktinformation. Er dient ausschließlich der allgemeinen Information und Werbung und stellt keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumentenund keine individuelle Empfehlung dar. Beiträge mit Aussagen oder Ideen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten können unter den MAR-Rahmen fallen; dabei sind insbesondere Transparenz, objektive Darstellung und klare Offenlegung von Interessenkonflikten maßgeblich.

Alle in diesem Beitrag enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die die SRC Swiss Resource Capital AG für verlässlich hält. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben wird jedoch nicht übernommen. Tatsächliche Entwicklungen können von Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen abweichen.

Soweit in diesem Beitrag Aussagen über künftige Entwicklungen, Preisentwicklungen, Marktchancen oder Unternehmensperspektiven enthalten sind, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen sind mit Unsicherheiten, Risiken und Annahmen verbunden. Es kann nicht garantiert werden, dass die dargestellten Erwartungen oder Einschätzungen eintreten. Für zukunftsgerichtete Aussagen verlangen die kanadischen Vorgaben grundsätzlich eine angemessene Grundlage und spezifische Warnhinweise.

Die SRC Swiss Resource Capital AG haftet – vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften – nicht für unmittelbare oder mittelbare Schäden, Vermögensverluste oder Folgeschäden, die aus der Verwendung, Nichtverwendung oder dem Vertrauen auf die in diesem Beitrag enthaltenen Informationen entstehen. Jeder Leser ist für seine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich und sollte vor einer Investitionsentscheidung eigene Recherchen durchführen sowie bei Bedarf unabhängigen fachlichen Rat von zugelassenen Anlage-, Rechts- oder Steuerberatern einholen.

