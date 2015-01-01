  • Mein Service für Ihren Garten

    Verlassen Sie sich auf meinen Service für Mähroboter & Gartentechnik in Brandenburg: Beratung, Reparatur und Wartung für eine sorgenfreie Gartenpflege. Professionell, schnell und zuverlässig!

    Als Gartenbauingenieur im Raum Brandenburg biete ich Ihnen umfassende Dienstleistungen rund um Gartengeräte und -technik. Ob Beratung, Verkauf, Installation, Wartung oder Reparaturen – ich stehe Ihnen mit Fachwissen und Erfahrung zur Seite.

    Reparatur und Wartung von Mährobotern

    Besonders in der Reparatur und Wartung von Mährobotern sowie Rasenmähern bin ich Ihr Ansprechpartner. Sollte Ihr Mähroboter einmal nicht mehr funktionieren oder das Begrenzungskabel beschädigt sein, helfe ich Ihnen schnell und zuverlässig. Ich repariere alle Marken und übernehme auch die Installation und Reparatur des Begrenzungskabels, das durch Witterungseinflüsse beschädigt sein kann.

    Warum ein Mähroboter?

    Mähroboter sind nicht nur eine enorme Erleichterung bei der Gartenpflege, sondern auch eine Zeitersparnis für Sie. Sie arbeiten nahezu geräuschlos, sind einfach zu bedienen und eignen sich für alle Rasenarten. Besonders Allergiker profitieren von den Geräten, da sie nur wenig Gras aufwirbeln. In meinem Sortiment finden Sie hochwertige Modelle, die zuverlässig ihren Dienst leisten. Sollte dennoch einmal ein Problem auftreten, können Sie sich auf meinen schnellen Reparaturservice verlassen.

    Reparaturservice direkt vor Ort

    In meiner Werkstatt nehme ich zunächst eine gründliche Begutachtung Ihres Gerätes vor und erstelle auf dieser Basis einen transparenten Kostenvoranschlag. Dies gewährleistet Ihnen volle Kostentransparenz. Ich repariere Ihre Gartengeräte direkt vor Ort, ohne dass Sie diese einschicken müssen, und gebe Ihnen eine realistische Zeiteinschätzung. Als autorisierte Kundendienstwerkstatt garantiere ich Ihnen höchsten Servicestandard.

    Gartenpflege im Trend – auch für junge Zielgruppen

    Auch junge Menschen zeigen zunehmend Interesse an Gartenpflege, was den Trend hin zu moderner Technik und effizienter Gartenarbeit weiter verstärkt. Mein Service richtet sich an alle Altersgruppen, von 14 bis über 64 Jahren, die ihre Gartenarbeit gerne mit professionellen Geräten und einem zuverlässigen Partner wie mir erledigen möchten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Gartenbauingenieur Ralf Doerks
    Herr Ralf Doerks
    Heidelberger Weg 1
    16928 Pritzwalk
    Deutschland

    fon ..: 03395 4017535
    web ..: http://www.gartenbau-doerks.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Gartenbauingenieur Ralf Doerks
    Herr Ralf Doerks
    Heidelberger Weg 1
    16928 Pritzwalk

    fon ..: 03395 4017535
    web ..: http://www.gartenbau-doerks.de
    email : pr@dsa-marketing.ag


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. All-Service Garten- und Landschaftspflege
      .......professionell und zuverlässig...

    2. Gartenlauben von Toni Rief: Genießen Sie Ihren Garten das ganze Jahr bei Wind und Wetter!
      Verbringen Sie romantische und gemütliche Abende in der Laube vom Laubenspezialisten Toni Rief!...

    3. Steinfiguren 2025: Zeitlose Eleganz und spirituelle Harmonie für Ihren Garten
      Steinfiguren erleben 2025 ein Comeback in deutschen Gärten. Von Buddha bis Ganesha - entdecken Sie bei Stonox zeitlose Eleganz und spirituelle Tiefe für Ihren Außenbereich....

    4. Vergiss mein nicht – ein Buch begleitet ihren Abschied vom Leben
      Petra Möller gibt Menschen am Ende ihres Lebens mit "Vergiss mein nicht" die Chance, geliebten Menschen ein besonderes Geschenk zu hinterlassen....

    5. Vergiss mein nicht – Trauer- und Sterberatgeber begleitet Ihren Abschied vom Leben
      Petra Möller gibt Menschen am Ende ihres Lebens mit "Vergiss mein nicht" die Chance, geliebten Menschen ein besonderes Geschenk zu hinterlassen....

    6. Entsorgen Sie Ihren Computermüll umweltgerecht mit unserem erstklassigen Service in Wesel
      Computer-Müllentsorgung in Wesel mit zertifizierter Datenvernichtung und umweltfreundlichem Recycling, unterstützt durch Baum-Pflanzaktionen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.