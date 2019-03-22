  • Polsterei Berlin – Moderne Aufbereitung & Restaurierung von Polstermöbeln

    Verleihen Sie Ihren Möbeln neues Leben – mit nachhaltiger Restaurierung und hochwertigem Aufpolstern für langanhaltenden Komfort.

    Die Polsterei Berlin steht für exzellentes Polsterhandwerk und bietet moderne Aufbereitung sowie fachgerechte Restaurierung von Polstermöbeln, sowohl aus vergangenen Epochen als auch aus der heutigen Zeit. Jedes Möbelstück wird individuell geprüft und mit höchster handwerklicher Präzision bearbeitet, um Funktion, Komfort und Ästhetik langfristig zu erhalten oder neu zu gestalten.

    Restaurierung alter und moderner Möbel

    Unsere Restaurierungsarbeiten sind stets werterhaltend und materialgerecht. Egal, ob antike Möbel oder moderne Polsterarbeiten – wir setzen alles daran, Ihr Möbelstück an die heutigen Nutzungsanforderungen anzupassen, während wir die ursprüngliche Qualität bewahren. Dabei kombinieren wir bewährte Handwerkstechniken mit modernen Materialien, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

    Aufpolstern, Neubezug und Reparaturen

    Zu unserem Service gehört das Aufpolstern von Sitzflächen, der Neubezug mit hochwertigen Stoffen oder Leder und die Reparatur des Möbelgestells. Wir reparieren beschädigte Holzverbindungen, lockere Konstruktionen und abgenutzte Polsterungen, sodass Ihre Möbel wieder eine lange Lebensdauer erhalten.

    Stilgerechte Restaurierung historischer Möbel

    Besonders bei historischen Möbeln ist uns eine stilgerechte und epochenbezogene Verarbeitung wichtig. Wir haben umfangreiche Erfahrung mit Möbeln aus verschiedenen Epochen, wie Barock, Rokoko, Biedermeier und Gründerzeit. Unsere Restaurierungsarbeiten orientieren sich an den historischen Vorbildern und bewahren den ursprünglichen Charakter der Möbel.

    Überarbeitung von Möbeln der 70er bis 90er Jahre

    Auch Möbel aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren können von uns fachgerecht aufbereitet werden. Ob Designklassiker oder individuelle Stücke – wir bieten Ihnen eine originalgetreue Aufbereitung oder eine moderne Interpretation, zum Beispiel durch neue Stoffe, angepasste Polsterungen oder optimierten Sitzkomfort.

    Individuelle Stoff- und Materialberatung

    Unsere umfassende Stoff- und Materialberatung hilft Ihnen bei der Auswahl der besten Bezugsstoffe, Lederarten und Polstermaterialien. Dabei berücksichtigen wir nicht nur die Farben und die Strapazierfähigkeit, sondern auch Ihre persönlichen Vorlieben und die Funktionalität des Möbelstücks. So stellen wir sicher, dass Ihre Möbel perfekt in Ihr Wohnkonzept passen.

    Nachhaltigkeit und Wertsteigerung

    Durch die steigende Bereitschaft der Deutschen, mehr in Qualität und Komfort zu investieren, rückt die Restaurierung von Möbeln immer mehr in den Fokus. Anstatt neue Möbel zu kaufen, setzen immer mehr Menschen auf nachhaltige Lösungen. Die Polsterei Berlin sorgt dafür, dass Ihre Möbel nicht nur optisch aufgewertet werden, sondern auch langfristig ihren Wert erhalten. Indem Sie auf fachgerechte Restaurierung und Aufpolstern setzen, investieren Sie in die Zukunft Ihrer Möbel und tragen zu einem ressourcenschonenden Umgang bei.

    Fazit: Nachhaltig, individuell und werterhaltend

    Während beim Neukauf oft hohe Ausgaben anfallen, ist die Restaurierung und das Aufpolstern eine deutlich wirtschaftlichere und nachhaltigere Lösung. Dabei profitieren Sie von individuell anpassbaren Möbelstücken, die auf lange Sicht ihren Wert behalten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Antik-Kunst-Polsterei Michael Franke
    Herr Michael Franke
    Schildhornstr. 21
    12163 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 030 7913481
    fax ..: 030 33989228
    web ..: http://www.berlin-polsterei.com
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Antik-Kunst-Polsterei Michael Franke
    Herr Michael Franke
    Schildhornstr. 21
    12163 Berlin

    fon ..: 030 7913481
    web ..: http://www.berlin-polsterei.com
    email : pr@dsa-marketing.ag


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Moderne Wurzelbehandlung durch Isometrie und maschinelle Aufbereitung
      Moderne Wurzelkanalbehandlungen mittels Isometrie und maschineller Aufbereitung für den Zahnerhalt versprechen bessere Ergebnisse. Welchen Vorteil bieten diese fortschrittlichen Behandlungsmethoden?...

    2. Professionelle Aufbesserung nach Kundenwunsch: Autosattlerei & Polsterei Ledermania in Wenzenbach-Gonnersdorf
      Die Autosattlerei & Polsterei Ledermania in Wenzenbach-Gonnersdorf bietet komplette Fahrzeug-Innenausstattungen, Polsterungen und Aufbesserungen aller Art oder perfekte Bezüge von Motorradsitzbänken....

    3. Die moderne Zahnklinik in Berlin-Tempelhof
      Für ein strahlendes und gesundes Lächeln ist die Zahnklinik Odontik in Berlin-Tempelhof die richtige Adresse. Kompetente und fürsorgliche Beratung in allen Bereichen trifft auf moderne Zahnmedizin....

    4. Moderne Zahnmedizin in Berlin-Wilmersdorf – umfassende Versorgung auf höchstem Niveau
      Hochwertige Zahnmedizin für jedes Alter: Die Zahnarztpraxis Dr. Köppen in Berlin-Wilmersdorf bietet ein breites Spektrum moderner Behandlungen, von Prophylaxe über Veneers bis hin zu Implantaten....

    5. 75 Jahre Rolf Möller – Ein Leben für Restaurierung, Kunst und Denkmalpflege
      Der Restaurator Rolf Möller wird 75. Sein Lebenswerk umfasst bedeutende Projekte der Denkmalpflege - von der Wartburg bis zur Renaissance-Malerei in Waldau....

    6. Moderne Behandlungsangebote der Physiotherapie Praxis Stefan Datt in Berlin-Charlottenburg
      Berlin-Charlottenburg, 22.03.2019. Die Physiotherapie Praxis Stefan Datt unterscheidet sich durch ein modernes, ganzheitliches Therapieangebot mit bewährten und modernen Verfahren von anderen Praxen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.